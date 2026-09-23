El Gobierno protestó ante el Reino Unido por la extensión de licencias petroleras en Malvinas

El Gobierno argentino presentó este martes una nota formal de protesta ante el Reino Unido por la extensión de licencias para la producción de hidrocarburos offshore en las Islas Malvinas y por la adquisición de participaciones de la empresa Navitas Petroleum Atlantic Limited en la licencia PL001.

La presentación, realizada por instrucción del canciller Pablo Quirno, se conoció mientras se desarrolla en Nueva York la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el presidente Javier Milei tiene previsto pronunciar este miércoles su discurso.

A través de un comunicado, Cancillería expresó su “enérgico rechazo” al reciente anuncio de las autoridades de las islas sobre la extensión de las licencias y cuestionó también la participación de Navitas Petroleum en las operaciones hidrocarburíferas.

La cartera diplomática sostuvo que la exploración y explotación unilateral de recursos naturales en las áreas sujetas a la disputa de soberanía resulta contraria al derecho internacional y vulnera los derechos soberanos reclamados por la Argentina.

En ese sentido, recordó la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales en la situación de las islas mientras permanezca pendiente una solución a la controversia. La Cancillería ya había invocado esa resolución la semana pasada al cuestionar las actividades comerciales e hidrocarburíferas promovidas por Londres en el archipiélago.

El Gobierno advirtió además que utilizará las herramientas “diplomáticas, administrativas, económicas, judiciales y legales” que tenga a su alcance para defender los derechos soberanos argentinos y avanzar contra quienes participen de actividades de explotación de recursos que Buenos Aires considera ilegales.

Según el comunicado, las personas o empresas que intervengan directa o indirectamente en esas operaciones podrán quedar expuestas a sanciones administrativas, civiles y penales. Navitas Petroleum ya había sido declarada clandestina e inhabilitada por 20 años para desarrollar actividades en territorio argentino por realizar operaciones hidrocarburíferas sin autorización de las autoridades nacionales.

Pese a la protesta, la Cancillería reiteró la disposición argentina a mantener un “diálogo constructivo y sustantivo” con el Reino Unido para reanudar las negociaciones bilaterales por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

En ese punto, el Gobierno volvió a invocar la resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e insta a ambos países a avanzar en negociaciones para alcanzar una solución pacífica.