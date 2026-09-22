Karina Milei reunió a la mesa política tras el cortocircuito por el Presupuesto: encuentro cara a cara con Bullrich

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes una nueva reunión de la mesa política del Gobierno en la Casa Rosada, en un intento por encauzar las diferencias internas que quedaron expuestas durante la última semana a raíz del proyecto de Presupuesto 2027. El encuentro, que contó con la participación de Patricia Bullrich y Diego Santilli, se produjo después de los cruces públicos entre ambos por los cambios en materia de discapacidad incluidos en la iniciativa oficial. Según informó el Gobierno, los integrantes de la mesa plantearon sus posiciones y las diferencias quedaron aclaradas.

La reunión tuvo lugar mientras el presidente Javier Milei se encuentra de viaje en Estados Unidos. Su hermana decidió no acompañarlo y permanecer en Buenos Aires para atender una serie de compromisos políticos, entre ellos la reunión de este martes y los preparativos de la visita del papa León XIV, prevista para noviembre.

Al término del encuentro, fuentes del oficialismo indicaron a elDiarioAR que se discutieron “las diferencias que se expusieron públicamente la última semana sobre distintos artículos del proyecto de presupuesto 2027”. Según la versión oficial, cada integrante planteó su posición y “las diferencias quedaron aclaradas”, con el compromiso de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto de cara a la agenda legislativa y política del Gobierno.

La formulación buscó dar por superado un conflicto que había escalado durante los últimos días y que tuvo como protagonista a Bullrich. La jefa del bloque libertario en el Senado había cuestionado públicamente los cambios introducidos en la legislación sobre discapacidad a través del proyecto presupuestario y aseguró que no había sido informada sobre ellos durante la reunión de la mesa política del martes pasado.

“Me sorprendió, porque estando en la mesa política del Gobierno el tema no salió a la luz”, había señalado la senadora, quien advirtió que la situación podía resentir las relaciones internas y reclamó corregir las modificaciones incluidas en el proyecto.

La controversia se profundizó cuando Santilli sostuvo que Bullrich se había retirado de la reunión anterior antes de que terminara la explicación del Presupuesto. La legisladora salió a desmentir esa versión y, ante las dudas sobre su participación en el encuentro de este martes, anticipó: “Voy a llegar antes y me voy a quedar hasta el final”.

Finalmente, Bullrich asistió a la reunión y participó de la discusión sobre el Presupuesto. Sin embargo, el comunicado oficial no precisó si el Gobierno modificará los artículos cuestionados ni qué solución concreta se acordó respecto del capítulo de discapacidad. La Casa Rosada se limitó a señalar que las diferencias habían quedado aclaradas y que los integrantes de la mesa se comprometieron a continuar trabajando de manera conjunta. La controversia se produce, además, en medio de la elaboración de un nuevo proyecto sobre discapacidad, cuyo texto todavía se encuentra en preparación tras la renuncia de Alejandro Vilches a la Secretaría Nacional de Discapacidad.

La agenda del Congreso: Banco Central, Zona Fría y Malvinas

Superada, al menos según la versión oficial, la discusión interna, la mesa política avanzó sobre los próximos pasos de la estrategia parlamentaria del Gobierno. Bullrich informó cómo será la próxima sesión de la Cámara alta, en la que el oficialismo buscará avanzar con tres iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la modificación del régimen de Zona Fría y el proyecto sobre Bonos de Carbono.

La reforma del Banco Central forma parte de las prioridades económicas del Gobierno y apunta a modificar el marco institucional de la autoridad monetaria. La iniciativa ya obtuvo media sanción en Diputados y ahora deberá atravesar el debate en el Senado, donde Bullrich tendrá a su cargo la articulación parlamentaria del oficialismo.

Otro de los asuntos que se abordaron fue el proyecto de Ley de Soberanía Nacional, la iniciativa con la que la Casa Rosada busca endurecer las sanciones contra las empresas que desarrollen actividades económicas en las Islas Malvinas sin autorización argentina. El texto también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional con amplias facultades para intervenir frente a lo que considere una “amenaza extranjera”, una definición que incluye a quienes procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva y que ya despertó cuestionamientos en la oposición.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, hizo referencia al ingreso del proyecto y al trabajo que se viene realizando en las reuniones de comisión. La iniciativa forma parte de la agenda que el Gobierno busca impulsar en el Congreso y que ya había sido discutida en encuentros anteriores de la mesa política, con la participación del ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno.

El oficialismo pretende avanzar con su tratamiento parlamentario y reunir los apoyos necesarios para aprobar una iniciativa que también fue objeto de conversaciones con sus aliados del PRO. En las bancadas de la izquierda, la Coalición Cívica y el peronismo, sin embargo, advierten que el Gobierno buscará utilizar la cuestión Malvinas para arrinconar a sus adversarios y desplazar la discusión sobre el Presupuesto y discapacidad, mientras amplía las facultades de intervención del Estado sobre la política doméstica.

Karina Milei, entre la interna y la visita del Papa

La reunión de este martes también permitió repasar los preparativos de la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Los integrantes de la mesa analizaron la agenda del Pontífice y las actividades que realizarán los distintos funcionarios del Gobierno nacional durante su estadía en la Argentina.

La organización de la visita constituye otro de los motivos por los que Karina Milei decidió permanecer en Buenos Aires mientras su hermano viajó a la conferencia de las Naciones Unidas. Este martes por la tarde, la secretaria general de la Presidencia tiene previsto mantener un encuentro de trabajo con representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, las tres jurisdicciones que recibirán al Papa.

El encuentro se inscribe en los preparativos de una visita para la que el Gobierno anunció un despliegue de seguridad que denominó “el más grande de la historia argentina”. Abarcará 120 horas ininterrumpidas, tres aeropuertos, cuatro eventos masivos y once actividades cerradas, con un aforo global estimado de siete millones de personas.

De la reunión de este martes participaron, además de Karina Milei, Santilli, Bullrich y Martín Menem, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

PL