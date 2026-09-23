Quiénes visitaron a Milei en Olivos durante agosto: de Elsztain y Hadad al “encierro” para escribir un nuevo libro

Agosto quedó marcado en la dinámica presidencial porque Javier Milei pasó unos diez días sin salir de la Quinta de Olivos. Ahora, tras un pedido de acceso a la información realizado por elDiarioAR, se conoce en detalle cuál fue la actividad del libertario durante el mes pasado. El listado, brindado por Casa Militar, el organismo recientemente más que empoderado para velar por la seguridad presidencial, permite reconstruir nombre por nombre a quién recibió Milei en los días en lo que se recluyó para terminar de escribir un libro. Por fuera de economistas habitués, también aparecen dos empresarios de peso: Eduardo Elsztain, dueño de shoppings, mineras y terrateniente inmobiliario, y Daniel Hadad, fundador de Infobae, cuyo dato ya había revelado este medio.

Durante la primera quincena del mes, Milei se recluyó para terminar “La Moral como política de Estado” y comenzar una nueva autobiografía centrada en economía. Fueron una decena de días de aislamiento casi total que rompió cuando participó del acto por San Martín el 17. En el registro oficial aparecen, justamente, su editor y un escritor. El 11 de agosto ingresó Mego Armando, como referencia a Andrés Mego, fundador de la editorial Hojas del Sur, que publica los libros de Milei y de otros referentes libertarios. Cuatro días después, el 15, lo hizo el escritor Gonzalo Garcés.

Elsztain en Olivos

Eduardo Elsztain, presidente de IRSA y Cresud, visitó a Milei el domingo 23 de agosto entre las 19:25 y las 20:36, poco más de una hora, mientras otros visitantes de esa misma noche permanecieron hasta pasada la medianoche. Según pudo relevar elDiarioAR sobre los registros de ingresos a Olivos de enero de 2024 a junio de 2026, más este de agosto—, habría sido la única vez que Elsztain ingresó a la quinta presidencial, pero fuentes del entorno del empresario aseguraron que ya hubo otra el año pasado.

Elsztain no se quedó a la ópera noctura, hobbie de Milei en el microcine de Olivos, y fue a conversar sobre otros temas. La visita se produjo semanas después de que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) rechazara, mediante la Resolución 330/2026, las oposiciones de las empresas de Elsztain, Golden Mining y Casposo Argentina, al proyecto minero Vicuña, de BHP y Lundin, en San Juan. El 28 de julio pasado, el Enrege le dio la razón a Vicuña y despejó el camino para la construcción del mayor proyecto de producción de cobre de la Argentina: avaló una serie de obras de ampliación del sistema de transporte eléctrico para asegurarse la disponibilidad del 90% de la capacidad incremental para abastecer el proyecto minero sanjuanino.

Curioso es también que dos semanas después de su visita, el mandatario daba su cadena nacional sobre las Islas Malvinas y se revelaba que Elsztain tiene acciones en la Falkland Islands Company, la empresa británica que prácticamente monopoliza el comercio en el archipiélago.

Hadad y economistas

El otro empresario que ingresó a Olivos en agosto fue Daniel Hadad, dueño de Infobae, el 5 de agosto, entre las 17:05 y las 18:35. La visita ocurrió en medio de una serie de movimientos del empresario con base en Miami paraintentar instalar su imagen como posible presidenciable.

El grueso de las visitas de agosto correspondió al círculo de economistas que Milei consulta por fuera del gabinete oficial. Juan Carlos De Pablo, su interlocutor económico más frecuente, volvió a ser el visitante más asiduo del mes, con seis ingresos. Sebastián Galiani, exfuncionario de Mauricio Macri, estuvo tres veces en cuatro días (13, 14 y 16 de agosto). Miguel Boggiano, miembro del Consejo de Asesores Económicos y fundador de Carta Financiera, y Pablo Boggiano entraron juntos el 16 de agosto; Miguel volvió a hacerlo, solo, el 9 y el 30. También pasaron el economista y conferencista Jonatan Loidi, y Samuel Cohen, de Cohen Sociedad de Bolsa, la financiera que días más tarde, el 28 de agosto, publicó un pronóstico de mercado atado a una eventual reelección de Milei.

Entre los funcionarios y dirigentes que visitaron Olivos en agosto figuran la senadora Patricia Bullrich (3/8), el canciller Pablo Quirno 14/8), y el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford (22 y 23/8).

Además de Mego y Garcés, pasaron por la quinta el filósofo Alejandro Rozitchner, interlocutor histórico de Milei, y el actor Juan Acosta, conocido por su militancia mediática a favor del Gobierno; ambos ingresaron el mismo día, el 25 de agosto.

Cerraron el mes Elías Kandín, referente de la comunidad Jabad Lubavitch y visitante habitual en los registros de años anteriores, y Saúl Sutton, del Grupo Sutton —ligado al Hotel Alvear—, ambos el 31 de agosto junto con la kinesióloga Leandra Protolongo, otra presencia recurrente en los registros de la quinta desde 2024.

MC