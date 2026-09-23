Día Nacional de las Bibliotecas Populares: ¿por qué se celebra el 23 de septiembre?

Cada 23 de septiembre en la Argentina se celebra el Día Nacional de las Bibliotecas populares en homenaje a la creación de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), a la que dio vida el prócer argentino Domingo Faustino Sarmiento, con el objetivo de fomentar el desarrollo del libro y la cultura.

Gracias a la promulgación de la Ley Nº 419, el 17 de junio de 1866 surgió la primera Biblioteca Popular en San Juan, provincia en la que nació Sarmiento, quien fue el impulsor de la iniciativa junto a la contribución de un grupo de personas que colaboró en el propósito.

Así surgió la Biblioteca Franklín que desde ese entonces a la actualidad continúa brindándose a la sociedad cumpliendo con los mismos fundamentos y objetivos que trazó Sarmiento: fomentar la cultura y el hábito de la lectura, de forma tal que al día de hoy se constituye como la biblioteca popular más antigua de Sudamérica.

Sarmiento, considerado el “Padre de las aulas”, se había inspirada en los Clubes de Lectores, ideados por Benjamin Franklin en 1727 en Filadelfia, y en las experiencias estadounidenses ubicadas en aldeas y ciudades. Esos movimientos culturales, en 1870 dieron lugar a la construcción de las bibliotecas populares, que con el tiempo aumentaron dadas las necesidades de la comunidad.

A diferencia de las bibliotecas tradicionales, las populares son definidas como asociaciones civiles autónomas. Su distintivo es que son creadas por iniciativa comunitaria, es decir, por vecinos de una localidad o un barrio que son también quienes las sostienen. Se trata de organizaciones no gubernamentales que generan sus propios fondos —de acuerdo a una cuota mínima que le cobran a sus socios.

Mientras en 1990 en el país había 971 bibliotecas populares, las cifras oficiales dicen que a fines de 2000 el número creció a 1.921, de acuerdo a datos arrojados de un estudio publicado por el Primer Anuario de indicadores culturales, material editado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Según el último registro, hay casi 2.000 bibliotecas y miles de voluntarios y voluntarias a lo largo y a lo ancho del país, aunque los recortes durante el gobierno de Javier Milei también impactaron en el sector.

¿Qué es una biblioteca popular?

Es una asociación civil autónoma creada por iniciativa comunitaria. Ofrece servicios y espacios de consulta, expresión y desarrollo de actividades culturales, de la lectura y del libro en forma amplia, libre y pluralista. Las bibliotecas populares son dirigidas y sostenidas por sus socios y socias y brindan información, educación y recreación, mediante su acervo, el cual está abierto al público.

Cómo constituir una biblioteca popular

Vecinos y vecinas deben fundar el proyecto. Pueden realizarse colectas y hasta acondicionar un local mínimo que permita brindar un ámbito propio a la biblioteca en formación. Deben lograr acuerdos con otras instituciones oficiales y/o privadas que, sin intervenir en sus decisiones, puedan aportar ayuda al proyecto. Después llega el momento de conformar la asamblea constitutiva.

Presente complejo

Diana Sales, presidenta de la Federación de Bibliotecas Populares de La Pampa, participó este martes de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y en la que analizó la situación complicada que atraviesa este sector, distribuido en todo el país.

De acuerdo a Sales, “se están cumpliendo 156 años desde que Domingo Faustino Sarmiento fundó la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) para proteger a las bibliotecas populares por su importante tarea tanto en lo social como en lo cultural y educativo”, dijo en declaraciones que publica el medio pampeano Diario Textual, y agregó: “Sin embargo, las bibliotecas populares en este momento no están siendo protegidas y la CONABIP no está cumpliendo la ley, por lo tanto, no las está protegiendo”.

Asimismo, Sales denunció una subejecución de los fondos destinados al área. “Entre los recursos que el Estado destina por la Ley 23.351 y lo que efectivamente llega a las bibliotecas durante el ejercicio 2025, las autoridades informaron que el Fondo Especial ascendió a más de 6.821 millones de pesos. Sin embargo, el crédito vigente fue de apenas 3.094 millones, es decir, las bibliotecas recibieron apenas el 45,37% de lo recaudado”, detalló.