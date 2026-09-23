Harvey Weinstein, condenado a 15 años de prisión por un delito sexual cometido en 2006 en Nueva York

Harvey Weinstein, antiguo magnate del cine, fue condenado este miércoles a 15 años de prisión por un delito sexual grave, en un nuevo episodio de rendición de cuentas vinculado al movimiento #MeToo.

La sentencia de Weinstein por agredir sexualmente a Miriam Haley, quien fue asistente de producción televisiva, se produjo tras una odisea legal de más de seis años, iniciada después de que se anulara su condena de 2020. Un jurado volvió a declararlo culpable en un nuevo juicio celebrado el año pasado, informa AP.

Weinstein, que llegó a ser una de las figuras más poderosas de la industria del entretenimiento, fue un productor galardonado con el Oscar y responsable de éxitos como Shakespeare in Love o Pulp Fiction . Sin embargo, su caída fue rápida después de que las acusaciones de agresión sexual surgidas en 2017 desencadenaran el movimiento #MeToo.

En 2024, el tribunal de mayor jerarquía de Nueva York anuló la condena impuesta a Weinstein seis años atrás y ordenó un nuevo juicio, al determinar que el acusado se vio perjudicado por el testimonio de otras mujeres cuyas acusaciones no formaban parte del caso.

Weinstein, de 74 años, se enfrentaba a una pena de hasta 25 años de prisión por agredir sexualmente a Haley en su apartamento de Manhattan en 2006.

Ya cumplió más de seis años de reclusión mientras su caso recorría una y otra vez el sistema de justicia penal. Haley relató la agresión en dos juicios y volvió a hablar ante el tribunal el miércoles, justo antes de que se dictara la sentencia contra Weinstein.

“Haber sido agredida sexualmente por Harvey Weinstein tuvo un efecto devastador en mi vida y en mi sensación de seguridad, algo que tal vez nunca desaparezca. La decisión de alzar la voz hará que viva mirando por encima del hombro durante los próximos años”, declaró Haley: “Para mí, es una cadena perpetua. Sufrí un trauma adicional al ejercer mi derecho a exigirle que rinda cuentas. Todo esto se remonta a sus acciones”.

Minutos después, Weinstein pidió disculpas en el tribunal a aquellas personas a las que pudo haber hecho daño. “Siento remordimiento por el dolor de Miriam Haley, pero debo reiterar mi inocencia”, declaró ante el juez mientras estaba sentado en una silla de ruedas, informa AP.

Originalmente fue condenado a 23 años de prisión después de que un jurado lo declarara culpable de agredir a Haley y de violar a una aspirante a actriz, Jessica Mann, en 2013. Sin embargo, el tribunal de mayor jerarquía de Nueva York anuló esos veredictos de culpabilidad en 2024, al dictaminar que Weinstein se vio perjudicado por los testimonios de otras mujeres cuyas acusaciones no formaban parte del caso.

Tras ser juzgado por segunda vez el año pasado, Weinstein fue condenado nuevamente por un delito sexual en primer grado por agredir a Haley, quien también utilizó el nombre de Mimi Haleyi. En un veredicto dividido y complejo, el jurado lo absolvió de haber obligado a otra mujer, Kaja Sokola, a practicarle sexo oral, y no logró llegar a un acuerdo sobre el cargo de violación relacionado con Mann.

Después de que otro nuevo juicio terminara sin veredicto en mayo, los fiscales de Manhattan retiraron el cargo de violación en lugar de proceder a un cuarto juicio, dado que Mann manifestó que no soportaría tener que testificar de nuevo.

Esa decisión despejó el camino para la imposición de esta sentencia a Weinstein.