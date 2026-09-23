El presidente de Irán le contestó a Trump en la ONU: “Nos llama 'terroristas' y somos víctimas del terrorismo, solo nos defendemos”

Donald Trump amenazó con “aniquilar” Irán este martes ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Y este miércoles el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, le respondió: “Había preparado un discurso para presentárselos ante ustedes, pero ayer el presidente de Estados Unidos nos describió como terroristas. Cuando hemos sido víctimas del terrorismo. Vengo de un irán en el que nuestro estimado líder supremo fue asesinado sin ningún fundamento jurídico. Vengo de Irán, donde bombardearon una escuela y estos niños perecieron bajo las bombas con armas utilizadas por Estados Unidos e Israel. Eran niños inocentes que no habían cometido crimen alguno”.

“Convirtieron en mártires a nuestros científicos, a nuestros hombres, mujeres y niños inocentes que no habían cometido ni crimen ni pecado alguno. Quienes son terroristas y forman a terroristas nos describen a nosotros como tales, nosotros no hemos hecho más que defendernos. No somos terroristas”, insistió el presidente iraní: “Nos atacaron con la última tecnología y sistemas de armas modernos, pero nuestro pueblo se mantuvo firme. Cierto que nos golpearon, pero no nos arrodillamos”.

El presidente iraní habló de los conflictos abiertos en Oriente Medio: “En Gaza, más de 80.000 civiles inocentes fueron asesinados de manera salvaje y millares fueron desplazados; están cometiendo genocidio utilizando las supuestas tecnologías con las que cuentan y luego tachan a otros de terroristas. ¿Somos nosotros la fuente de la inestabilidad? Lo único que buscamos es vivir de manera independiente. ¿somos acaso los que causamos la inestabilidad los que cometen actos terroristas y violan los derechos? ¿Son ellos los protectores de la paz y la estabilidad? No se respetó ninguna ley internacional por su parte. Esta es la situación ante la que nos encontramos”.

Y agregó: “No podemos hablar de la paz si se hace caso omiso de Palestina. La paz duradera en la Asia occidental es imposible sin justicia para Palestina. Mientras persista la ocupación, la agresión y la injusticia en el mundo continuará. La resistencia, si se debilita de alguna forma, volverá a surgir en otras formas, quizás con mayor fuerza en Gaza pese a los asesinatos constantes y la destrucción generalizada, se refortaleció la fe del pueblo, que demostró resistencia. Una resistencia que no se puede destrozar con bombas y asedios”.

“Buscamos la energía para poder progresar, no para amenazar a las sociedades con armas”, asegura el presidente iraní, “y deseamos cooperar en aras de la seguridad el pueblo iraní. En los últimos siete meses, nuestro pueblo salió a la calle cada tarde a protestar en apoyo a su tierra natal, para no permitir que quienes fueron equipados, capacitados y armados por Israel y por Estados Unidos causar destrucción en su país durante siete meses. Irán no acepta que la energía nuclear esté a disposición exclusiva solo de un puñado, no vamos a bajar la cabeza. Decimos que no a las armas nucleares, pero también decimos que no a las limitaciones a tecnología nuclear. Nuestra paz no se conseguirá en el campo de batalla, pero tenemos que brindar la seguridad necesaria al pueblo iraní”.

Pezeshkian ha concluyó: “Todo lo que se hizo contra nuestro país va en contra de la Carta y del espíritu de las Naciones Unidas. EE.UU. debe saber que la resistencia del pueblo no hará más que aumentar frente a las sanciones, frente a las presiones, frente al acoso. Nunca bajaremos la cerviz ni nos arrodillaremos. El señor Trump y quienes intentan acosarnos saben que estamos dispuestos a dialogar sin aceptar el idioma de la fuerza”.