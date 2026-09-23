Milei se reunió con Marco Rubio para avanzar en una agenda común entre Argentina y Estados Unidos

El presidente Javier Milei mantuvo una reunión bilateral con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en Nueva York, donde ambas delegaciones ratificaron la solidez del vínculo entre los dos países y avanzaron en una agenda común en materia económica y de seguridad.

Del encuentro, realizado en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, participaron también el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno.

“Me alegra ver al presidente de Argentina, @JMilei, hoy en Nueva York. Nuestra relación bilateral es sólida y nuestro hemisferio es más seguro gracias a nuestra estrecha cooperación en materia de energía, minerales críticos y agricultura”, publicó Rubio en su cuenta de X.

Durante la reunión se abordaron cuestiones vinculadas con energía, minerales críticos, producción agropecuaria y cooperación en materia de seguridad hemisférica.

La actividad se produjo en medio de las negociaciones para un acuerdo de financiamiento destinado a inversiones en infraestructura en la Argentina, cuyo anuncio formal está previsto para este miércoles en el Consulado argentino en Nueva York.

El entendimiento contemplaría fondos por alrededor de USD 7.000 millones para distintos proyectos durante 2027, de los cuales unos USD 6.000 millones estarían vinculados con Argentina LNG, el proyecto exportador de gas impulsado por YPF junto con la italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos.

Las negociaciones incluyen la participación de agencias estadounidenses, entre ellas el Exim Bank, además de inversores privados, aunque Quirno evitó confirmar públicamente los montos antes del anuncio oficial.

Milei participó además de una sesión de “Escudo de las Américas”, la iniciativa de seguridad regional impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que se abordó la cooperación contra organizaciones criminales transnacionales.

La agenda del mandatario argentino continuará este miércoles con su intervención ante el plenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se prevé que vuelva a plantear el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

La cuestión Malvinas ya había generado un cruce diplomático luego de que el primer ministro británico, Andy Burnham, defendiera ante la Asamblea General la posición del Reino Unido sobre los territorios británicos de ultramar y mencionara expresamente a las islas.

“Nos mantendremos firmes frente a cualquier amenaza y desafío al Estado de derecho, no solo de Rusia, sino también de otros, incluso cuando amenacen el derecho de los territorios británicos a seguir siendo británicos, como las islas Malvinas”, afirmó Burnham.

Quirno ejerció posteriormente el derecho a réplica y sostuvo que las islas “están ilegalmente ocupadas por el Reino Unido”.

“La Argentina reitera su plena disposición a reanudar negociaciones bilaterales sustantivas con el Reino Unido. Nuestro país reafirma su compromiso con una solución pacífica”, expresó el canciller.

Además, instó al gobierno británico a “cumplir con sus obligaciones en materia de descolonización y a cesar de inmediato sus incumplimientos del derecho internacional”.

Milei tiene previsto completar su agenda en Nueva York con exposiciones ante el Club Económico de Nueva York y el Consejo de las Américas.