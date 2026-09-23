Qué dice el acuerdo entre EE.UU., Dinamarca y Groenlandia que aumenta la influencia norteamericana en el Ártico

Donald Trump lleva un año y medio mostrando sus ambiciones anexionistas con respecto a Groenlandia. En más de una ocasión amenazó con quedarse con el territorio de Dinamarca, un aliado de la OTAN, y al final no obtuvo esa soberanía ansiada sobre la isla.

Pero, ¿qué logró? De acuerdo con el documento firmado por Dinamarca, Groenlandia y EE.UU., que se hizo público este martes, el presidente de EE.UU. consiguió expandir de forma notable su presencia e influencia militar en el Ártico.

Reconocimientos mutuos

El acuerdo recuerda “la larga historia de cooperación entre las partes, basada en su profundo respeto por la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho, así como los más de ochenta años de estrecha cooperación en materia de defensa, que contribuyó a fortalecer la seguridad y la estabilidad de Estados Unidos, Groenlandia y el resto de la zona del Tratado del Atlántico Norte”.

El texto también reafirma “la soberanía e integridad territorial del Reino de Dinamarca y reconoce que el pueblo de Groenlandia constituye un pueblo de conformidad con el derecho internacional, con derecho a la libre determinación”. Y reconoce “las respectivas obligaciones y compromisos de las partes en virtud del derecho internacional, así como de los marcos jurídicos nacionales, la necesidad de proteger el entorno prístino de Groenlandia y los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo de Groenlandia con respecto a sus tierras y su modo de vida, incluyendo la caza, la pesca y otras actividades y desarrollos tradicionales, culturales, históricos y futuros”.

De la misma manera, el acuerdo reconoce “las indispensables contribuciones históricas y actuales de los Estados Unidos a la seguridad y defensa de Groenlandia y del resto del área del Tratado del Atlántico Norte, incluidos los importantes sacrificios y los miles de millones de dólares gastados durante la mayor parte de un siglo, que se remontan a antes de la Segunda Guerra Mundial”.

Además, habla de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la OTAN, “y el papel insustituible que desempeñan las fuerzas armadas de Estados Unidos en la defensa del territorio de Groenlandia, tanto ahora como en el futuro” y de las “contribuciones de los Estados Unidos a la cooperación e intercambios científicos y educativos mutuos, la cooperación en materia de minerales, la cooperación en desarrollo económico y promoción empresarial, y las alianzas culturales, y el compromiso de las partes de continuar una estrecha cooperación en el seno de la OTAN para garantizar la seguridad del Atlántico Norte”.

Presencia militar de EE.UU.

El documento constata “que la situación de seguridad en el Ártico está cambiando y que se necesitan mayores esfuerzos para garantizar la seguridad en la región en el futuro” y reconoce “el interés común de las partes en permitir que Estados Unidos tenga acceso militar al territorio de Groenlandia en la medida necesaria para defender la zona del Tratado del Atlántico Norte, Groenlandia y el continente americano, incluso mediante el establecimiento de un sistema de defensa de la Cúpula Dorada, y con el deseo de modificar y complementar aún más los Acuerdos de Defensa, a fin de fortalecerlos y reforzar su carácter permanente”.

Compromiso de la OTAN

“Las partes apoyan una mayor participación de la OTAN en el Ártico, incluido en lo que respecta a la planificación, la presencia, los ejercicios y la recopilación conjunta de inteligencia”, dice el texto.

Zonas militares de EE.UU.

“Se permitirá a los Estados Unidos modernizar y expandir sus actividades en la base espacial Pituffik”, dice el acuerdo, “se permitirá a los Estados Unidos establecer un Área de Defensa adicional en Narsarsuaq y Mestersvig, de conformidad con las modalidades y los detalles técnicos que acuerden mutuamente las partes; Estados Unidos podrá establecer zonas de defensa adicionales en Groenlandia y fortalecer sus operaciones o instalaciones militares. Cualquiera de las partes puede identificar la necesidad de una nueva zona de defensa para la defensa del área del Tratado del Atlántico Norte, Groenlandia y el continente americano. Dicha parte deberá presentar una propuesta que describa la ubicación, el alcance, el tamaño y los tipos de actividades de la zona de defensa propuesta, así como otras modalidades, tales como medidas de disuasión”.

Dado el caso, “las partes se reunirán para entablar consultas para decidir los detalles de implementación sobre la base de un acuerdo mutuo. Si no se llega a un acuerdo dentro de los 90 días en el Comité Permanente, las consultas se elevarán al nivel de viceministro, seguido del nivel de ministro”.

Contratos

“Estados Unidos adjudicará todos los contratos a empresas comerciales para bienes y servicios relacionados con el establecimiento, mantenimiento y servicio”, recoge el texto: “Sin limitarse a ello, se adjudicarán proyectos de construcción y desmantelamiento de zonas de defensa en Groenlandia a proveedores groenlandeses en la mayor medida posible, teniendo en cuenta la capacidad y viabilidad de dichos proveedores para ejecutar los contratos”.

Instalaciones militares de drones

“El Reino de Dinamarca, junto con Groenlandia, examinará las solicitudes para establecer instalaciones militares no tripuladas en Groenlandia fuera de las zonas de defensa mediante procedimientos acelerados de aprobación gubernamental. La solicitud deberá incluir una propuesta que describa la ubicación, el alcance, el tamaño y los tipos de actividades de la instalación militar no tripulada propuesta, así como otras modalidades, como medidas de disuasión”, señala el acuerdo.

Acceso, bases y sobrevuelos militares de Estados Unidos

En cuanto al acceso de Estados Unidos al resto del territorio de Groenlandia, el texto afirma: “Con el fin de garantizar el funcionamiento seguro y eficaz de las zonas de defensa, Estados Unidos gozará, para sus buques y aeronaves públicas, así como para sus fuerzas armadas y vehículos, del derecho de libre acceso y circulación entre las zonas de defensa a través de Groenlandia, incluidas las aguas territoriales, por tierra, aire y mar. Esto también podrá aplicarse a las instalaciones militares no tripuladas”.

Además, “los aviones de Estados Unidos podrán sobrevolar y aterrizar en cualquier territorio de Groenlandia, incluidas las aguas territoriales, y los buques de Estados Unidos podrán tener acceso submarino y moverse dentro de las aguas territoriales, sin restricción alguna, salvo acuerdo mutuo entre las partes”.

Asimismo, “los buques de Estados Unidos tendrán acceso adicional y libertad de movimiento dentro de las aguas territoriales según lo acuerden las partes en cada momento, en función de la situación militar para la defensa del área del Tratado del Atlántico Norte, Groenlandia y el continente americano, o para otros fines que las partes puedan acordar”.

“Estos derechos deben ejercerse de manera que se respete a la sociedad groenlandesa y su forma de vida, incluyendo la caza, la pesca y otras actividades tradicionales, culturales, históricas y futuras, en la mayor medida posible”, sostiene el acuerdo.

Seguridad de las zonas de defensa y prevención del espionaje

El acuerdo señala que las partes se comprometen a que el territorio aledaño a una zona de defensa “no se utilizará de manera que amenace la seguridad de dicha zona”. Para cumplir con este requisito, las partes se comprometen “a cooperar para garantizar la seguridad de las zonas de defensa. Estados Unidos tendrá derecho a expresar su preocupación con respecto a la construcción o el cambio de uso de cualquier edificio, instalación o construcción en las proximidades de una zona de defensa que amenace dicha zona”.

“Las partes colaborarán para contrarrestar el espionaje en Groenlandia”, afirma el documento: “Las autoridades competentes del Reino de Dinamarca mantendrán un contacto estrecho con las autoridades estadounidenses pertinentes y otros socios en la medida necesaria”.

Defensa de Dinamarca

Según el acuerdo, “el Reino de Dinamarca reforzó y seguirá reforzando sus posiciones de seguridad en el Ártico mediante un enfoque integral que abarca capacidades terrestres, marítimas, aéreas y espaciales. A través de una mayor presencia, una vigilancia mejorada y una mayor cooperación e interoperabilidad con los aliados de la OTAN, el Reino de Dinamarca continuará haciendo frente a las amenazas emergentes y contribuyendo a la estabilidad y seguridad colectivas en la región ártica”.

Bases militares tripuladas o no tripuladas de terceros

“Ningún Estado que no sea miembro de la OTAN podrá establecer su propia base militar o naval”, sentencia el acuerdo: “No se permitirán instalaciones militares no tripuladas en Groenlandia ni una presencia permanente de fuerzas militares en Groenlandia, a menos que las partes acuerden lo contrario. Dada la amenaza a la seguridad nacional y al orden público que suponen los crecientes esfuerzos de los adversarios por expandir su influencia y control en Groenlandia, las partes acuerdan que no se permitirá a los Estados o inversores de un Estado que no sea miembro de la OTAN, socio de la OTAN o Estado miembro de la UE tener control, influencia significativa o acceso a información no pública que pueda constituir una amenaza para la seguridad nacional o el orden público, a menos que las partes acuerden que las actividades de dichos Estados o inversores no constituirían una amenaza para la seguridad nacional o el orden público”.

Según el texto, “Groenlandia garantizará este objetivo en estrecha cooperación con las autoridades del Reino de Dinamarca en la aplicación de sus leyes de control de inversiones, tanto vigentes como futuras. Las autoridades competentes del Reino de Dinamarca mantendrán una estrecha consulta con las autoridades competentes de los Estados Unidos y otros socios”.

Carácter permanente del acuerdo

Según lo firmado, el acuerdo “no tiene fecha de finalización y solo podrá modificarse por mutuo acuerdo”. Y añade: “En caso de que Groenlandia ejerza su derecho a la autodeterminación para independizarse, el Gobierno del Reino de Dinamarca y el Gobierno de Groenlandia se asegurarán conjuntamente de que el Estado groenlandés independiente acepte permanecer en la OTAN, incluso solicitando su ingreso como miembro si fuera necesario, y asuma afirmativamente, a partir de la fecha de independencia, todos los derechos y obligaciones del Reino de Dinamarca especificados en este acuerdo”.

Entrada en vigor

“El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha de una nota diplomática que informe a Estados Unidos de la finalización de los trámites parlamentarios necesarios por parte del Reino de Dinamarca junto con Groenlandia”.