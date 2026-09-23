Delcy Rodríguez celebra como “histórica” su reunión con Trump a pocos kilómetros de la prisión de Maduro

“Una reunión histórica”. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, difundióo en X una foto, sonriente, con el presidente de EE.UU., Donald Trump, del encuentro que mantuvieron los dos en el hotel Lotte New York Palace, donde el presidente norteamericano organizó una recepción para los líderes que acudieron a la Asamblea General de la ONU.

“Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad y otros asuntos de interés común”, dijo Rodríguez en X.

La presidenta interina, al tiempo que celebra la reunión con Trump y la califica de histórica, no menciona ni muestra intención de visitar al presidente de su país, Nicolás Maduro, en una cárcel de Brooklyn tras ser secuestrado por tropas estadounidenses el pasado 3 de enero, en un ataque en el que murió un centenar de personas, entre ellos 37 soldados cubanos.

“Expresamos nuestro agradecimiento al presidente Trump y a su Gobierno por el decidido apoyo brindado durante la emergencia ocasionada por los terremotos del pasado 24 de junio, así como por su respaldo al proceso de reinserción de nuestro país en los espacios multilaterales. Venezuela y los Estados Unidos comparten una relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo. Seguiremos impulsando una diplomacia al servicio del interés nacional, orientada a alcanzar resultados concretos y beneficios colectivos para el pueblo venezolano”.

Al llegar a Nueva York este pasado domingo, afirmó Rodríguez: “Llegamos a Nueva York con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones. En la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Venezuela estará presente para llevar su voz y defender sus principios, con una agenda de trabajo basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento. Somos un país que apuesta por la paz, el diálogo y la construcción de caminos comunes”.

Fuentes de la Casa Blanca informaron de que en la reunión con Rodríguez, a puerta cerrada, participaron el presidente de EE.UU., el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y Stephen Miller, asistente del presidente y subjefe de gabinete.

Y todo esto lo sostuvo la presidenta interina en un contexto en el que el presidente de EE.UU. calificaba este martes en la Asamblea de Naciones Unidas a Maduro como un “dictador fuera de la ley”, mencionó que cientos de presos políticos habían sido liberados desde su secuestro y presentó dicha operación como prueba de que Estados Unidos emplearía su “incomparable poderío militar” para proteger sus intereses.

“Al vencedor le corresponde el botín”, afirmó, describiendo el acuerdo petrolero que su administración firmó con Caracas el mes pasado como “quizás el mayor acuerdo jamás realizado”. Trump expresó su deseo de que fluyan 100.000 millones de dólares en inversiones hacia la industria petrolera venezolana.

Rodríguez llegó a Nueva York el lunes junto a una delegación que estuvo manteniendo conversaciones sobre energía, minería y deuda con funcionarios estadounidenses, organismos multilaterales de crédito y empresas, según diversas fuentes, informa Reuters.

El titular del Banco Interamericano de Desarrollo trabaja para lograr la aprobación de un préstamo de 2.500 millones de dólares para Venezuela, aunque se encontró con la oposición de algunos miembros de la junta directiva de la institución.

La cita llega después del acuerdo por el que Venezuela cedió a Estados Unidos parte de sus reservas petroleras. Es el primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de 11 años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá, informa Efe.

Recientemente, se anunció un acuerdo petrolero que permitiría a Estados Unidos controlar una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas.

Acercamiento de Rodríguez a Sánchez

La presidenta encargada de Venezuela se acercó este martes a saludar al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el marco de la Asamblea General de la ONU, donde le pidió poder seguir hablando sobre la situación política en Venezuela. El presidente le garantizó el compromiso de España con su país y con el futuro de la región, según fuentes de Moncloa.

En principio, no está previsto que haya un encuentro entre ambos en Nueva York más allá de esta charla, que es la primera conversación cara a cara que mantienen ambos mandatarios, ya que hasta ahora solo habían trascendido dos conversaciones telefónicas desde que Rodríguez se hizo cargo de la presidencia del país en sustitución de Nicolás Maduro, secuestrado ilegalmente por Estados Unidos y actualmente preso en una cárcel de Nueva York.

La primera de ellas tuvo lugar el 9 de enero, y en ella Sánchez trasladó a la presidenta encargada venezolana el apoyo de España a una transición pacífica, dialogada y democrática en su país, y Rodríguez le planteó trabajar conjuntamente en una agenda bilateral amplia y beneficiosa para España y Venezuela.

La segunda conversación tuvo lugar el pasado 25 de junio tras los terremotos sufridos por Venezuela y en ella Sánchez ofreció la ayuda que fuera necesaria por parte de España y le trasladó la solidaridad con el pueblo venezolano y el afecto a las víctimas y sus familias.

Delcy Rodríguez podría viajar a España el próximo mes de noviembre para participar en la Cumbre Iberoamericana que albergará Madrid los días 4 y 5 de ese mes.