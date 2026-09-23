Kicillof combinó en Nueva York un desayuno con el alcalde Mamdani y encuentros con bonistas y empresarios

Al margen de la exposición de Javier Milei ante la ONU, el gobernador Axel Kicillof viajó a Nueva York para levantar su perfil internacional y acercarse a líderes progresistas. Así, participó este miércoles de un desayuno con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. El encuentro comenzó a las 8.30 (9.30 en la Argentina), y reunió a representantes de distintos países que están en la ciudad por la cumbre de la ONU, entre ellos el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley.

Fuera de la agenda pública, el gobernador mantuvo además dos encuentros en el hotel Michelangelo de Manhattan. Según pudo reconstruir elDiarioAR, en el primero participaron representantes de diez fondos tenedores de bonos argentinos, entre ellos Eaton Vance, Vanguard, GoldenTree y Mesarete. En el segundo, separado, se sentaron a la mesa una veintena de empresas con intereses en el país y en la provincia de Buenos Aires, entre ellas Microsoft, Mastercard, Google, MetLife y Dreyfus.

En ese encuentro con empresarios, trascendió que Kicillof lamentó que la Argentina esté desaprovechando, por la política de Milei, un momento favorable en el nuevo orden mundial, al no contar con un plan de desarrollo concreto. Sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), planteó la necesidad de una política industrial que no privilegie a un sector por sobre otro, sino que abarque a grandes y pequeñas empresas capaces de generar empleo de calidad y que contemple el cuidado del ambiente y de los recursos naturales. También habría señalado, según las mismas fuentes, que lo único parecido a una negociación con el FMI en el escenario actual es el nivel del riesgo país, empujado por el peso de las deudas millonarias.

La agenda de Kicillof en la ciudad continuará por la tarde con una exposición en la Universidad de Columbia sobre las transformaciones económicas y políticas de la Argentina y la región en el marco del nuevo escenario global. El trasfondo financiero de sus reuniones con los bonistas no es menor: la provincia de Buenos Aires acumula una deuda total cercana a los US$12.112 millones, de los cuales US$7500 millones corresponden a bonos reestructurados en manos de inversores internacionales.