El Reino Unido respondió a Milei y ratificó su soberanía sobre Malvinas y defendió la explotación de hidrocarburos

El Reino Unido ratificó su soberanía sobre la Islas Malvinas y el derecho a la explotación de hidrocarburos en el archipiélago. Fue en respuesta al discurso que el presidente Javier Milei dio este miércoles ante la la Asamblea General de la ONU, donde volvió a reclamar la jurisdicción de Argentina.

“El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre su soberanía sobre las Islas Malvinas y Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur, y las zonas marítimas circundantes de ambos territorios”, señala un comunicado del gobierno británico.

En otro tramo, sostienen: “La relación del Reino Unido con las Islas Malvinas y todos sus Territorios de Ultramar es moderna y se basa en la asociación, los valores compartidos y el derecho de los habitantes de cada territorio a determinar su propio futuro. Argentina sigue negando que este derecho humano fundamental se aplique a los habitantes de las Islas Malvinas y busca activamente oportunidades en foros internacionales para hacer valer su reivindicación de soberanía”.

“Este comportamiento es totalmente incompatible con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y no es el comportamiento que esperamos de una democracia”, agrega el documento.

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