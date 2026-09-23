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POR EL DISCURSO EN LA ONU

El Reino Unido respondió a Milei y ratificó su soberanía sobre Malvinas y defendió la explotación de hidrocarburos

  • El Gobierno británico respondió al reclamo de soberanía de Javier Milei ante la Asamblea General de la ONU y sostuvo que no tiene “ninguna duda” sobre su soberanía sobre las islas y las zonas marítimas circundantes. También reivindicó el derecho de los habitantes del archipiélago a “determinar su propio futuro”.

Sea Lion, el millonario plan petrolero en las Islas Malvinas que encendió la disputa entre Argentina y el Reino Unido.
Sea Lion, el millonario plan petrolero en las Islas Malvinas que encendió la disputa entre Argentina y el Reino Unido.

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El Reino Unido ratificó su soberanía sobre la Islas Malvinas y el derecho a la explotación de hidrocarburos en el archipiélago. Fue en respuesta al discurso que el presidente Javier Milei dio este miércoles ante la la Asamblea General de la ONU, donde volvió a reclamar la jurisdicción de Argentina.

“El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre su soberanía sobre las Islas Malvinas y Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur, y las zonas marítimas circundantes de ambos territorios”, señala un comunicado del gobierno británico.

En otro tramo, sostienen:  “La relación del Reino Unido con las Islas Malvinas y todos sus Territorios de Ultramar es moderna y se basa en la asociación, los valores compartidos y el derecho de los habitantes de cada territorio a determinar su propio futuro. Argentina sigue negando que este derecho humano fundamental se aplique a los habitantes de las Islas Malvinas y busca activamente oportunidades en foros internacionales para hacer valer su reivindicación de soberanía”. 

“Este comportamiento es totalmente incompatible con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y no es el comportamiento que esperamos de una democracia”, agrega el documento.

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