Abás interviene por video en la ONU porque EE.UU. le negó el visado: “La existencia del pueblo palestino en sus tierras está amenazada”

Por segundo año consecutivo, EE.UU. denegó el visado a la delegación palestina para viajar a Nueva York y participar en las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. “Denegar a la delegación palestina acceso a la sede de las Naciones Unidas constituye una violación de la obligación de los Estados Unidos como país anfitrión”, dijo el presidente palestino, Mahmud Abás, “por lo que exhortamos a la Administración estadounidense a levantar estas sanciones y restricciones, volviendo al diálogo y el respeto mutuo y trabajando con la comunidad internacional a fin de aplicar la solución de los dos estados conforme a la legitimidad internacional”.

Abás denunció el genocidio israelí en Palestina: “El pueblo palestino afronta uno de los momentos más peligrosos de su historia, una situación de injusticia, de desarraigo, de expulsión, de privación de sus derechos hasta más básicos, de privación de su independencia y de reconocimiento. Nuestros ciudadanos, en manos de las fuerzas israelíes, están siendo sometidos a hambrunas, desplazamientos, a intimidación y a una guerra genocida que creó una catástrofe humanitaria sin precedentes, destruyendo barrios, ciudades, campos, escuelas, universidades, hospitales, hogares, mezquitas, iglesias, y que atacaron todos los elementos necesarios para sostener la vida y a las futuras generaciones”.

“Hay un peligro aún mayor que requiere de medidas internacionales que lo detengan”, alertó Abás: “Ese peligro ya no se limita únicamente a socavar la solución de los dos Estados y a impedir la realización del Estado palestino, sino que amenaza directamente a la vida y existencia del pueblo palestino en sus tierras. Lo que está sucediendo en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este no son incidentes aislados, sino un plan colonial malvado, cuyo objetivo es hacer imposible la vida de los palestinos en su tierra”.

El presidente palestino imploró a la comunidad internacional: “No permitan una nueva Naqba, no permitan más masacres como sucediera en 1948, no permitan que bandas terroristas protegidas por las fuerzas de ocupación israelíes quemen hogares de palestinos cuando están estos durmiendo en ellos. No permitan que nuestros niños vivan bajo el yugo del miedo y la amenaza. ¿Cuánto tiempo más permanecerán en silencio algunos Estados ante las actuaciones de Israel, brindándole incluso armas que luego utilizarán contra nuestros ciudadanos? El mundo ha sido testigo del tremendo costo que esto tuvo en la Franja de Gaza y Cisjordania. ¿A qué está esperando la comunidad internacional, por lo tanto, para proteger al pueblo palestino, garantizando su presencia continua en sus tierras, poniendo fin a la ocupación israelí y aplicando la solución de los dos estados conforme a la legitimidad internacional?”

“Queremos seguridad y paz para todos”, dijo Abás. “Rechazamos los ataques contra civiles por parte de quien sea. Rechazamos el terrorismo y el extremismo en todas sus formas. Luchamos contra el antisemitismo, el racismo y el odio, y creemos en una cultura de paz, diálogo y convivencia. Queremos un Estado palestino democrático que respete el Estado de derecho y los derechos humanos, un Estado no militarizado, que viva de manera segura y pacífica junto al Estado de Israel. ¿Acaso es posible, señoras y señores?”

Abás insistió en que “salvar” la solución de los dos Estados “empieza por preservar la tierra en la que se tiene que establecer el Estado palestino y proteger a las personas que viven en ella. El pueblo palestino permanecerá en sus tierras. El pueblo palestino no aceptará el desplazamiento, no aceptará el desplazamiento y no desaparecerá. Ni la ocupación militar ni los asentamientos, ni la anexión ni el terrorismo de los colonos puede ser una solución. No aceptaremos lo que decidan los gobiernos que el Estado ocupante israelí. No existe una seguridad permanente que pueda basarse en la ocupación de otro pueblo y en la privación de sus derechos legítimos”.