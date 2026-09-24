Crecer sin perder la identidad: por qué las marcas independientes miran hacia la Moscow Fashion Week

En Argentina se observa un notable crecimiento de las marcas de diseñadores independientes. Firmas como Benve, Gone, La Rando y Harvey Willys han encontrado un modelo de negocio sostenible basado en la producción local, la venta directa y la capacidad de crecer sin perder su escala boutique. En un año de demanda poco dinámica y aumento de las importaciones, su ventaja reside en la identidad, la producción cuidada y la historia detrás de cada prenda. Los consumidores eligen las marcas por lo que hay detrás: el proceso, la relación con los materiales y el significado que encierran.

Este fenómeno no se limita a Argentina. En todo el mundo crece el interés por la artesanía y las marcas locales, y junto con la globalización avanza un enfoque más consciente, que valora la historia de una prenda, su atemporalidad y su calidad. Karina Díaz Vargas, presidenta de Costa Rica Fashion Week Forever Green, reflexiona sobre dónde se sitúa la frontera entre lo global y lo local, desde un trabajo que conecta los mercados latinoamericano y europeo. Según explica, las tendencias experimentan dos fuerzas simultáneas, una especie de “glocalización”: las redes sociales siguen globalizando la estética, de modo que una tendencia puede surgir en Seúl o Milán y llegar a Latinoamérica en días, mientras que los valores del consumidor, origen, sostenibilidad, autenticidad cultural, se desglobalizan, empujando a marcas y eventos a arraigarse en su identidad regional.

Moscow Fashion Week: la plataforma internacional que impulsa el diseño independiente

La Moscow Fashion Week se ha convertido en una de las principales plataformas internacionales dedicadas a apoyar la moda independiente y aumentar su visibilidad global. La nueva temporada se presentará del 26 de septiembre al 1 de octubre en la capital rusa, con diseñadores de Rusia, China, España, Turquía, Sri Lanka, India y otros países. América Latina estará representada por la diseñadora nicaragüense Brisa Hernández, con su colección Bodegón, en la que la estética del bodegón se traslada al cuerpo humano como una composición viva de formas, texturas, volúmenes y materiales.

La diseñadora explica que su inspiración proviene del arte, en particular de los bodegones que forman parte de su vida desde la infancia gracias al trabajo de su padre. Su colección explora el contraste entre lo vivo y lo inerte, empleando elementos orgánicos reales, como raíces secas, para construir una narrativa escultórica: una forma de transformar un recuerdo familiar en moda y llevar el arte nicaragüense a un escenario internacional. Hernández destaca que considera la Moscow Fashion Week una plataforma importante, pues abre puertas a diseñadores emergentes y crea un espacio de intercambio cultural, permitiendo que el talento latinoamericano encuentre oportunidades de visibilidad esenciales para crecer sin perder identidad.

La presencia latinoamericana en las pasarelas de Moscú y la mirada estratégica de Paraguay

La moda latinoamericana ya cuenta con presencia consolidada en Moscú: diseñadores de Brasil, Guatemala y Costa Rica han participado en distintas temporadas. Hace algunos años, la marca argentino-belga Sadaels también presentó su colección en Moscú. Este otoño, Argentina tendrá un papel destacado en World Fashion Shorts, el festival de cine del programa.

Sin embargo, la visibilidad por sí sola no basta: necesita ir acompañada de cambios estructurales. A partir de su participación en la Moscow Fashion Week y en la Cumbre de Moda BRICS+, el foro de negocios para las economías de moda emergentes celebrado junto al evento, Gabriela Tomé, directora de Alianzas y Patrocinios de Asunción Fashion Week (Paraguay), subraya el verdadero valor de estas plataformas. Tomé explica que la Moscow Fashion Week puede ayudar a convertir la visibilidad en oportunidades estructuradas. Aunque la exposición mediática es importante, los diseñadores necesitan contactos curados con compradores, showrooms, distribuidores y colaboradores; la participación puede reforzar la credibilidad profesional y situar el diseño paraguayo dentro de una narrativa más amplia de los mercados emergentes.

Una vía natural de crecimiento para el diseño independiente latinoamericano

Para los diseñadores latinoamericanos, la temporada de Moscú ofrece una vía directa y concreta hacia compradores, medios especializados y nuevas audiencias en los mercados en expansión de Asia, África y Oriente Medio, donde la demanda de una moda distintiva y culturalmente arraigada sigue creciendo cada temporada. Para las marcas independientes que ya aprendieron a crecer preservando su identidad en Buenos Aires, esta participación representa la continuación natural de una misma historia: la de una moda que no renuncia a sus raíces para conquistar el mundo.