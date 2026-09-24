'Naza', el documental sobre el genocidio en Gaza, se podrá ver gratis en internet a partir de noviembre

Los directores de Naza, Yuval Abraham y Rachel Szor, decidieron que la película sea accesible en internet de forma gratuita para todo el mundo y la ofrecerán a los cines de Israel sin costo ninguno. Así lo anunció Abraham a través de redes sociales, que afirma que llegaron a este acuerdo con The Guardian, quien produce la cinta, “debido al interés y la importancia pública” del filme, con el objetivo de que “cualquier persona pueda ver los testimonios de los soldados”. Esto sucederá en noviembre, aun sin fecha acordada. “Mientras tanto, nos hemos dirigido a los cines de Israel y les hemos ofrecido la película sin coste, con la esperanza de que se proyecte en el país”, ha subrayado.

“Su proyección será una decisión valiente frente a una gran violencia dirigida a ocultarla. Sé que hay una enorme demanda por ver la película y espero que de esta manera todos pronto puedan verla: ya sea en los cines o en internet en unas pocas semanas”, ha alegado el director. “Muchas cosas incorrectas se han dicho sobre nosotros y sobre la película durante la semana pasada. La película se basa en una investigación periodística exhaustiva de tres años y los detalles en ella están verificados y cruzados. Hablará por sí misma y la verdad acabará saliendo a la luz”, ha añadido. Recientemente, activistas de ultraderecha protestaron frente a la casa de los padres de Rachel Szor.

Naza se basa en testimonios anónimos de 24 soldados y miembros de los servicios de inteligencia israelíes y aborda las operaciones militares en Gaza y el uso de sistemas tecnológicos para seleccionar objetivos. La película se estrenará en España el 9 de octubre, tras haber recibido el Premio Especial del Jurado en el Festival de Venecia. Ahora se está proyectando en el Festival de San Sebastián. “Hicimos la película para generar un debate público sobre las acciones del gobierno en Gaza, la muerte de más de 73.000 personas, la mayoría civiles, la normalización de una guerra de exterminio. 24 soldados dieron un paso y hablaron frente a una cámara sobre lo que toda una sociedad no quiere hablar”, ha apuntado Abraham.

El periodismo no es traición. La crítica no es traición. Es un deber de todo ciudadano cuyo gobierno comete crímenes saberlo y de todo soldado que fue testigo de ellos contarlo Yuval Abraham — Cineasta

“Reconocer las atrocidades en Gaza no reduce ni un instante el baño de sangre criminal del 7 de octubre, del que Hamas es responsable, sobre el que hablan los soldados en la película, y que no tiene ninguna justificación. Al contrario. Después de todo, ignorar lo que está ocurriendo en Gaza es uno de los factores que allanaron el camino para ese terrible sábado. Y esa ignorancia continúa”, ha declarado el director en su última publicación en X. “El periodismo no es traición. La crítica no es traición. Es un deber de todo ciudadano cuyo gobierno comete crímenes saberlo y de todo soldado que fue testigo de ellos contarlo”, agregó.

Yuval Abraham reconoció que “hay miles de soldados así circulando por aquí, que verán la película y reconocerán lo que se describe en ella de manera personal: el asesinato de personas desarmadas que cruzan una línea imaginaria, las autorizaciones NZA por cientos, los ataques sistemáticos a casas de familias, la quema y la destrucción física de Gaza, asesinatos y disparos a personas hambrientas en centros de distribución de alimentos y otros crímenes sin justificación”. “Aunque dé miedo, es su deber encontrar la manera de testificar sobre lo que viste. Les dirán que es mejor ocultar la verdad por el bien de la propaganda en el extranjero, pero eso son tonterías. Allí ya lo saben todo”, afirmó.

“Los crímenes no se explican, se detienen. Ocultar la verdad envenena ante todo a nuestra sociedad y, sobre todo, permite que el daño a las personas en Gaza continúe”, ha destacado el cineasta, quien asegura que lleva tres años escribiendo en hebreo sobre la política de fuego del ejército en Gaza en Shicha Mekomit. “Las investigaciones fueron ignoradas en Israel. Ahora, por primera vez, algo se resquebraja en la pantalla de la ignorancia, y eso es algo positivo. Es algo saludable. Sí, viene con un alto precio personal. Ha sido una semana dura. Pero en ella también hay mucho apoyo y mucha generosidad. De lo que estoy seguro: las amenazas no ayudarán. No nos disuaden. Raquel y yo regresaremos al país y seguiremos luchando por el futuro de este lugar junto con muchos compañeros”, ha concluido.