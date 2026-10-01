Malvinas: el Gobierno defendió el arbitraje internacional y rechazó los cuestionamientos del Reino Unido

El Gobierno respondió este jueves a las críticas del Reino Unido por la decisión de impulsar un arbitraje internacional ante la explotación de hidrocarburos en el área de las Islas Malvinas y defendió el procedimiento como un mecanismo legítimo para resolver la controversia por vías pacíficas.

A través de un comunicado, la Cancillería cuestionó que Londres haya caracterizado la iniciativa argentina, planteada en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), como un intento de “socavar” derechos.

“Nada más alejado de la realidad”, respondió el Palacio San Martín, que sostuvo que someter una controversia a un tribunal internacional imparcial “es el acto más responsable que puede realizar un Estado”.

La reacción argentina se conoció después de que el Gobierno británico rechazara el arbitraje impulsado por Buenos Aires para intentar frenar la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, en particular el avance del proyecto Sea Lion.

El Ejecutivo había instruido el 28 de septiembre a la Cancillería y a sus equipos jurídicos para avanzar con el procedimiento. En su nueva declaración, el Gobierno recordó que tanto la Argentina como el Reino Unido son Estados parte de la CONVEMAR y que, al ratificarla, aceptaron los mecanismos contemplados por la convención para solucionar controversias.

“El recurso argentino al arbitraje no busca 'socavar' los derechos de nadie, sino preservar los legítimos derechos del pueblo argentino sobre sus recursos naturales”, afirmó la Cancillería.

El pronunciamiento también respondió a la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien había defendido las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en torno a las islas y asegurado que se realizan de acuerdo con el derecho internacional.

Frente a ese argumento, la Cancillería señaló que, si Londres considera que esas actividades cumplen con las normas internacionales, tendrá la posibilidad de “defender su posición” ante los árbitros independientes que intervengan en el procedimiento.

La respuesta constituye un nuevo capítulo en la escalada diplomática entre ambos países por el proyecto Sea Lion y la explotación de recursos naturales en los espacios marítimos cuya soberanía se encuentra en disputa.

El Gobierno argentino recordó además que la comunidad internacional reconoce desde hace décadas la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

En ese marco, Cancillería volvió a mencionar la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce la existencia de la controversia e insta a ambos países a avanzar en negociaciones para alcanzar una solución pacífica.

La Argentina también reiteró su rechazo a las actividades unilaterales de exploración y explotación de recursos naturales en la zona en disputa, al considerar que implican una modificación unilateral de la situación mientras continúa pendiente una solución a la cuestión de soberanía.

Otro de los puntos de la respuesta estuvo dirigido al argumento británico sobre el derecho de los habitantes de las islas a la libre determinación. La Cancillería sostuvo que ese principio no es el criterio aplicado por las Naciones Unidas a la Cuestión Malvinas.

Pese al cruce entre ambos gobiernos, la Argentina volvió a manifestar su disposición a retomar el diálogo con Londres.

“La República Argentina reafirma su permanente disposición a reanudar las negociaciones bilaterales sobre la Cuestión de las Islas Malvinas”, señaló el comunicado. El Palacio San Martín aseguró finalmente que el país continuará defendiendo su posición mediante “el diálogo, la diplomacia y el derecho internacional”.

Con información de la agencia NA