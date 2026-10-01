Milei se mostró con los gobernadores en París y Karina celebró la inversión de un camping que generará 25 empleos

El presidente Javier Milei aprovechó su paso por París para encabezar una cumbre reservada con los 13 gobernadores que integran la comitiva del Argentina Week, la serie de actividades con la que el Gobierno busca promocionar al país ante el mercado europeo y atraer inversiones. Según la información oficial, el jefe de Estado se refirió a la situación económica y repasó las principales variables e indicadores. La comunicación de Casa Rosada no detalló cuáles fueron esos datos y describió el clima del encuentro como de “camaradería y cercanía” con los mandatarios provinciales.

Participaron Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires). Córdoba estuvo representada por la vicegobernadora Myrian Prunotto.

Ante los mandatarios, Milei agradeció la presencia y sostuvo que su gestión tiene “una verdadera mirada federal”. Para respaldar esa afirmación mencionó el desarrollo de sectores como la energía, la minería y los agronegocios, que tienen su base principal en el interior del país. La foto en Francia es significativa para el oficialismo: reúne a gobernadores aliados y a otros de perfil dialoguista, cuyo acompañamiento el Gobierno necesita en el Congreso para avanzar con su agenda legislativa.

Del encuentro participaron también la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Cancillería), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

En paralelo, Karina Milei recibió los anuncios de dos empresas francesas. La minera Eramet confirmó que pedirá el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para concretar la primera expansión de su proyecto de litio Centenario-Ratones, en Salta. La compañía estima una inversión adicional potencial de alrededor de US$350 millones, aunque aclaró que todavía está sujeta a la decisión final de inversión. Si se concreta, la capacidad de producción de carbonato de litio pasaría de 24.000 a 35.000 toneladas anuales.

Eramet opera en la Argentina desde 2011 e invirtió cerca de US$950 millones en la primera planta de extracción directa de litio de Centenario-Ratones. La planta comenzó a funcionar en 2025 y en junio de este año alcanzó el 90% de su capacidad nominal, según informó la empresa. El anuncio coincide con la presencia del gobernador salteño Gustavo Sáenz en la comitiva oficial.

La otra compañía fue Huttopia, una cadena de campings y alojamientos turísticos que anunció su primera operación en el país. Huttopia Mar Azul, sobre la costa atlántica bonaerense, abrirá el 4 de diciembre para la temporada de verano, con una inversión de entre 3 y 5 millones de euros. El predio tendrá 55 hectáreas, de las cuales se acondicionarán 20, y al principio contará con 240 parcelas y 20 alojamientos equipados. La empresa calcula que generará entre 15 y 25 empleos directos y más de 70 indirectos, y proyecta llegar a cinco o seis sitios en el país hacia 2030.

Huttopia también presentó ante la Administración de Parques Nacionales un proyecto para desarrollar y gestionar cuatro campings premium en los parques Iguazú, Iberá, Los Glaciares y Los Alerces. Según la información difundida, la iniciativa fue declarada de interés general esta semana. En esas reuniones, Karina Milei estuvo acompañada por Caputo, por el embajador en Francia, Ian Sielecki, y por el titular de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Diego Sucalesca.