El Servicio Meteorológico Nacional anticipa “lluvias superiores a lo normal” entre octubre y diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó en su Pronóstico Climático Trimestral que se esperan “lluvias superiores a lo normal” para octubre, noviembre y diciembre de 2026, lo que implica que “El Niño” continuará vigente en los próximos meses.

El informe elaborado el 30 de septiembre de 2026 por el SMN se destaca que la región del Litoral (más alta probabilidad), Oeste de Santa Fe, Córdoba, Centro-Sur de Cuyo, La Pampa, Oeste de Buenos Aires y Noreste de Patagonia serán las zonas más afectadas por las lluvias. Caso contrario ocurrirá con oeste del NOA, donde el pronóstico de precipitaciones será “inferior a lo normal”.

“Se observan regiones donde las previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos indican diferencias en cuanto a las probabilidades en el pronóstico estacional. En condiciones neutras del Fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS) y en zonas sin otros forzantes, se espera que el comportamiento responda a la probabilidad del 33.3% en cada categoría (Climatología)”, explicaron.

Respecto a la temperatura, según supo saber la agencia Noticias Argentinas, gran parte de Cuyo, Córdoba, oeste de Santa Fe, La Pampa y oeste de Buenos Aires afrontará un clima “inferior a lo normal”, caso similar al del sur del Litoral, centro-este de Buenos Aires y noreste de Patagonia.

Sobre el centro-oeste de Chaco y Formosa, este de Salta, Santiago del Estero y sudoeste de Patagonia el SMN advierte una temperatura “normal o superior a la normal”,

El pronóstico climático trimestral se realiza sobre la base del análisis de las previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos nacionales, sumado al análisis de la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas.

Días atrás, durante la reunión del Consejo Nacional de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que tuvo como eje la preparación ante el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) 2026/2027, en el marco del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, el director del Servicio Meteorológico Nacional, Pedro Di Nezio, presentó los pronósticos climáticos para la temporada.

El científico explicó que El Niño no determina lo que va a ocurrir, pero cambia las probabilidades: aumenta la posibilidad de lluvias por encima de lo normal en el Litoral y crecen las condiciones favorables para tormentas severas. También señaló que el fenómeno puede anticiparse con meses, un margen que permite planificar con tiempo.

Como ejemplo de pronósticos aplicados a la toma de decisiones, Di Nezio repasó el trabajo coordinado con la AFE durante el invierno, cuando el SMN identificó una ventana de buen tiempo que permitió planificar la reapertura del Paso Cristo Redentor tras 34 días de cierre por nevadas.

La presentación puso el foco en tres líneas de trabajo del SMN para la temporada: