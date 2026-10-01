Milei le dijo a un medio francés que la ONU “es un antro de burócratas pretenciosos masturbándose”

A horas de viajar a Francia para encabezar la Argentina Week de París 2026, el presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada al medio Le Point y brindó una entrevista en la que, además de defender su modelo económico, a Donald Trump y Benjamin Netanyahu, apuntó con el periodismo, las Naciones Unidas, Lula da Silva, Pedro Sánchez y Vladimir Putin.

El medio francés describe al mandatario argentino como el “león” que llega a Europa “en un momento crucial de su mandato, cuando la euforia de los primeros éxitos económicos choca con las realidades sociales. Por primera vez en dos años, la pobreza volvió a subir, más de cuatro puntos, hasta el 32,3% en la primera mitad del año. Sin embargo, la actividad está disminuyendo. En julio, cayó un 1,4% interanual, aunque sigue subiendo un 1,7% desde enero”.

“La apertura de las importaciones deja huella en las fábricas. Según la Unión Industrial Argentina, 90.000 empleos asalariados registrados han desaparecido en el sector desde agosto de 2023. Electrolux acaba de anunciar el despido de cien empleados y el cierre de su planta de Rosario. Importará frigoríficos, congeladores y lavadoras, en lugar de fabricarlos”, asegura el periodista Olivier Ubertalli.

De acuerdo a la editorial de Le Point que antecede la entrevista con Milei, “estos reveses están alimentando una creciente impopularidad. Las encuestas de opinión ahora miden una alta tasa de rechazo, con casi el 58% de la imagen negativa. A veces, el desencanto golpea a las clases trabajadoras y medias que lo llevaron a la cima. ¿Deberíamos ver esto como el motivo de su reciente maniobra en las Naciones Unidas? Al aprovechar con vehemencia la causa histórica de las Islas Malvinas para reprender a Londres y la ONU, Milei ha reactivado de repente una fibra patriótica”, sostiene el periódico galo.

“A pesar de la opinión pública y los indicadores tensos, Javier Milei y su partido, La Libertad Avanza, afrontan las elecciones presidenciales de 2027 desde una posición de fortaleza. Frente a él, la oposición peronista, aún paralizada por su desastre de 2023, intenta reactivarse alrededor del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, sin poder ofrecer aún una alternativa creíble. Con este vacío estratégico y convencido de que encarna una misión histórica, el presidente pretende ser reelegido”, concluye la introducción a la entrevista al Presidente.

Las principales declaraciones de Milei a Le Point

El periodismo

Los medios son corruptos, ¡literalmente corruptos! En cuanto llegué, me saqué de encima la publicidad oficial. Así que, obviamente, ¡me tienen un odio visceral! Me odian porque en su mayoría son de izquierda y porque profetizaron el apocalipsis económico con mi elección. Mientras nuestra política funciona, se ven obligados a hacer un gran drama con las estadísticas y a ensombrecer la imagen para salvar la cara, de lo contrario tendrán que retirarse. Dijeron que iba a permitir la venta de órganos. ¡Nunca! Nunca he pronunciado tales aberraciones.

Durante años, el socialismo y sus repetidores habían lanzado estas campañas de difamación tres semanas antes de la votación, porque cuando la mentira fue desmontada, las elecciones ya habían pasado. Pero las redes sociales han roto este mecanismo. Durante la campaña electoral, nos llevó una semana desactivar sus operaciones, luego un día, y ahora los neutralizamos en dos horas. Han pasado a lo que yo llamo la táctica del “jarrón Coppola”, en referencia al famoso caso argentino en el que se escondieron drogas en la casa de un sospechoso para que lo encerraran: fabrican escándalos falsos, provocaciones prefabricadas e inventan crímenes imaginarios. Ante personas que reciben financiación para sabotear nuestra recuperación, no tengo ningún capricho.

El un aumento de la pobreza

Cuando limpiamos las cuentas, la pobreza real era del 57%. Lo hemos bajado al 30%, es decir, 27 puntos menos sin que ningún medio actúe en los titulares. Sube un poco y lloran apocalipsis. Estas cifras reflejan la reacción de los siete intentos de golpe institucional que sufrimos el año pasado. La oposición ha lanzado un ataque especulativo contra Argentina y el Congreso ha aprobado 40 leyes diseñadas para torpedear nuestro presupuesto equilibrado. ¡Cualquier otro país habría explotado! Esto ha ralentizado la actividad y erosionado los salarios reales. Había anunciado públicamente que este sabotaje tendría un costo social. Hoy, la economía argentina ha retomado su avance.

El costo de vida y la dificultad de llegar a fin de mes

¡Salimos de un siglo de colectivismo! Pretender borrar cien años de ruina en treinta meses no tiene sentido. Es como si el gobierno anterior hubiera quemado tu casa y me reprocharas, en medio de la obra, que el techo aún no estuviera terminado. Mirá los fundamentos: PBI récord, PBI per cápita récord, consumo récord, exportaciones récord y inflación controlada. ¿Se ha fortalecido el peso frente al dólar? ¡Por supuesto! Cuando dejás de imprimir dinero, recortás el 30% del gasto público y el mundo se apodera de tus recursos naturales, tu dinero deja de colapsar y vuelve a ser fuerte.

La promesa de dolarizar y enterrar al Banco Central

¡Abolimos la estafa de la impresión de dinero para tapar los déficits, que habían generado una inflación acumulada inmensa! Nuestra nueva reforma prohíbe formalmente cualquier financiación del Tesoro por parte del Banco Central. En cuanto a la dolarización, hemos establecido la libertad de elegir la moneda propia.

Argentina como centro mundial de inteligencia artificial

Argentina tiene todo para convertirse en un santuario de IA gracias a una energía abundante y barata, al frío de nuestra Patagonia a centros de datos frescos, talento de primer nivel, minerales estratégicos y ninguna de las telarañas regulatorias de Bruselas. El miedo a la tecnología es una neurosis occidental. En Asia, el robot es benevolente, como en Astroboy; en Occidente, fantaseamos con Terminator. Hace 250 años, al comienzo de la Revolución Industrial, las mismas mentes afirmaban que las máquinas dejarían a la humanidad sin trabajo. Si esta absurdidad hubiera sido cierta, con una población mundial multiplicada por diez desde entonces, ¡tendríamos un 90% de desempleo! Les digo a los gigantes tecnológicos globales: huyen de las regulaciones europeas, venid a invertir en Argentina, ¡no los regularé preventivamente! ¡Solo temo los abusos del Estado, nunca los del libre mercado!

Las sanciones a empresas petroleras en las Malvinas

Las Malvinas son históricamente argentinas, tanto por ley como por geografía. Esta causa es inalienable. Los gobiernos anteriores se conformaron con un discurso estéril en la ONU sin lograr nada. Aplicamos un equilibrio económico de poder. Estamos desarrollando nuestros gigantescos yacimientos de gas y petróleo en Vaca Muerta y en alta mar. Por lo tanto, ¡a cualquiera que se atreva a violar nuestra soberanía en las Malvinas, se le negará el acceso a nuestras concesiones continentales! Y la realidad nos da la razón. Por primera vez en la historia, el Reino Unido se vio obligado a mencionar las Malvinas en la ONU. ¡Que se encarguen de revivir su país en declive y devuélvanos nuestras islas!

Las críticas a la ONU

¡La ONU no cumple su misión en disputas territoriales y pasa su tiempo entrometiéndose en lo que no se le pide! Es un antro de burócratas pretenciosos, encerrados en Nueva York masturbándose, que imaginan que pueden gobernar el destino de 8.000 millones de personas sin que nadie haya votado por ellos. Mira lo que hicieron durante la pandemia de Covid: las políticas de la OMS acabaron causando un verdadero genocidio en salud y economía. Para ellos, el único reflejo es siempre regular, restringir e inflar las prerrogativas del Estado.

Donald Trump y Benjamin Netanyahu

Están redibujando la geopolítica mundial con una lucidez que humilla a los analistas woke. Trump ha derrocado a Nicolás Maduro del poder en Caracas. Liberó Venezuela y secó los petrodólares que el régimen inyectaba en el espionaje cubano y el terrorismo regional del socialismo del Siglo XXI. Netanyahu, por su parte, está librando una batalla vital. Sin él, Israel ya no existiría. Nadie en el mundo tiene sus conocimientos de geopolítica y la batalla cultural, salvo Donald Trump, Marco Rubio, Scott Bessent y algunos miembros del gobierno de EE.UU. Israel es el bastión avanzado y baluarte moral de la civilización judeocristiana occidental.

Aquí en Argentina, el aumento del antisemitismo es enorme. La izquierda global se ha aliado con terroristas islamistas porque sabe que al derribar a Israel está destruyendo los cimientos del capitalismo. Si los misiles enviados el pasado marzo por Irán a la isla estadounidense-británica de Diego García, en el océano Índico, hubieran ido en la dirección contraria, hacia Occidente, ¡habrían alcanzado a Europa justo en el corazón! Occidente, y Europa en particular, no ha comprendido que Israel es su bastión, ni el papel que desempeña la izquierda, ni la magnitud de su bancarrota demográfica. Si los europeos no se dan cuenta de esta amenaza y de su bancarrota demográfica, me pregunto qué quedará de sus monumentos y su cultura dentro de un siglo.

El apoyo a la Ucrania de Volodymyr Zelensky

Ucrania ha sufrido una invasión ilegítima por parte de la Rusia de Vladimir Putin. Es una causa justa. Desde el primer día, fui el primer presidente en América Latina en izar la bandera ucraniana. Vladimir Putin me está haciendo pagar un alto precio por este compromiso. Moscú nos envía espías, monta operaciones clandestinas y paga mercenarios de la prensa para fabricar y difundir calumnias contra mi gobierno y difundirlas por todo el planeta. Pero no regateo por mis principios.

China

¡El comercio internacional es un negocio del sector privado! ¿No fue el propio Donald Trump quien recibió al presidente chino? Entonces, ¿por qué debería impedir que nuestras empresas comercien con Pekín? Hemos renovado un acuerdo de intercambio de 20.000 millones de dólares con China, tenemos un intercambio de 20.000 millones con Washington, 20.000 millones en reservas compradas y una fuerza de ataque de 15.000 millones de dólares en los mercados de futuros. La red de seguridad de Argentina es de 75.000 millones de dólares, sin contar nuestro superávit comercial.

Brasil, Bolsonaro y la guerra de palabras con Lula

¡Lula es un ladrón! Solo fue liberado de prisión gracias a un defecto en la forma administrativa orquestado por un juez cómplice. Durante mi campaña de 2023, envió a varios comunicadores y psicólogos a Buenos Aires para montar trampas sucias contra mí. El líder de los provocadores en suelo argentino era un estudiante brasileño que formaba parte del gobierno de Lula. El gobierno brasileño ha colaborado con Irán, Rusia y las dictaduras de Castro-Chavista. ¡Ya hemos expulsado este año a agitadores extranjeros, disfrazados de periodistas, fotógrafos, profesores universitarios o estudiantes! Brasil tiene un déficit de 10 puntos de PBI. Tengo la gran esperanza de que mi amigo Flávio Bolsonaro gane las elecciones presidenciales de octubre para liderar la necesaria limpieza liberal.

Un nuevo eje liberal y conservador en Sudamérica

¡Esto refleja el enorme agotamiento de los pueblos latinoamericanos frente al socialismo en el siglo XXI! Pero para consolidar esta dinámica, es imprescindible lograr resultados concretos. Y, por otro lado, la extrema izquierda nunca se quedará de brazos cruzados: en cuanto pierden el poder, hacen todo lo posible por derrocar gobiernos legítimos, difamar y arruinar el debate y sabotear la economía. No tienen reparos morales en recurrir a las peores atrocidades, ya sean campañas de desinformación en toda regla en los medios o violencia terrorista directa en las calles. Argentina está demostrando que la libertad funciona. Nuestro experimento se ha convertido en un faro académico y está siendo examinado en las universidades más prestigiosas del planeta, porque los libros de texto de economía convencionales consideraban imposible lo que acabábamos de lograr.

El gobierno de Pedro Sánchez en España

Pedro Sánchez mantiene un ejército de economistas imbéciles cuya única misión es intentar falsificar las estadísticas del éxito argentino. Por suerte, brillantes economistas españoles independientes están desmantelando sus mentiras punto a punto.

La Torá

Esto es fundamental. Cuando tomo una decisión, la primera pregunta que me hago es si es justa. Este es el punto de partida de mi concepción de la moralidad como política estatal. Mi proceso de toma de decisiones se basa en cuatro pilares: el rigor de la filosofía griega, el derecho romano – el derecho positivo es legítimo solo si está subordinado al derecho natural – la moralidad estoica y la Torá. Me considero estoico. Mirá el ejemplo del rey Salomón: cuando accedió al trono, no pidió ni riquezas ni victorias militares. Se necesita sabiduría para distinguir el Bien del Mal, el valor para elegir el Bien, la templanza para mantenerse fiel a él y la justicia para actuar. Esta es la esencia del estoicismo. Y, sobre todo, está el rechazo del relativismo moral. Y también es la Torá la que determina, para mí, qué está bien o mal. Los Diez Mandamientos, tal como se establecen en el libro de Shemot, en la parashá Yitro, son innegociables. Consagran en particular el sagrado respeto por la vida, la libertad y la propiedad privada, el principio de no agresión, la prohibición de volar y la negativa a mentir. Por eso, tras prometer a los votantes que entraría en la Casa Rosada con la motosierra, cumplí mi palabra.

La reelección en 2027

Me voy a presentar a la reelección en 2027. Porque el único capaz de llevar a cabo la transformación del país soy yo. A finales de noviembre, publiqué una obra en tres volúmenes, La moralidad como política del Estado. El tercer volumen es nuestro cuaderno de bitácora sobre los primeros treinta meses de nuestro mandato: ¡solo tiene 400 páginas! Si lo imprimiera en pergamino en letra de tamaño completo, ¡sería un rollo de 40 a 50 metros de reformas! Hicimos más en treinta meses que todos los gobiernos juntos en el último siglo. Así que imaginá lo que haremos con un Parlamento comprometido con nuestra causa.

El rock

“Panic Show”, del grupo argentino La Renga, es la canción con la que hice campaña: “¡Hola a todos, soy el león! La bestia rugió en medio de la avenida, ¡todos huyeron sin entender nada! Una muestra de pánico a plena luz del día. Por favor, no huyas de mí”. Lo dije desde el primer día: no vine a guiar ovejas dóciles, vine a despertar a millones de leones en todo el mundo. Y nuestro segundo himno es “Vamos por la gloria” del grupo argentino La Beriso. Porque nuestra lucha política es una búsqueda de la historia y de la grandeza redescubierta de Argentina.

La ópera

Me encanta el bel canto y Carmen de Georges Bizet, especialmente en la sublime interpretación de Anna Caterina Antonacci. Pero la ópera es mucho más que una emoción musical. Es un vector de valores morales. Tomemos Nabucco de Giuseppe Verdi. La obra teje una magistral analogía entre la opresión de Italia por parte del Imperio Austríaco y el exilio de los hebreos a Babilonia. Hay un personaje increíble, el sumo sacerdote Zaccaria. Es él quien sostiene espiritualmente al pueblo hebreo y les da la fuerza para no colapsar. La ópera tiene un significado filosófico inesperado.

Las cuatro formas de gastar dinero

Todo esto está magistralmente explicado por Milton Friedman y su esposa Rose en Libre para elegir. En él, detalla las cuatro formas de gastar el dinero:

La primera es gastar tu propio dinero en vos mismo: como sabés cuánto te costó ganarlo, maximizás tu utilidad y controlás cada centavo.

La segunda es gastar tu propio dinero en los demás: esto es lo que ocurre cuando hacés un regalo. Buscás complacer, pero minimizar el costo lo máximo posible.

La tercera es gastar el dinero de otra persona en vos mismo: ahí, estás desperdiciando sin contar.

Por último, está la cuarta manera: gastar el dinero de otros en otros. Es lo peor de todo. Gastás sin preocuparte por el coste porque no es tuyo, y lo atribuís a personas cuyas necesidades reales no conocés. ¡Esto es exactamente lo que está haciendo el Estado!

La motosierra

Desde que estoy en el poder, entendí que ser presidente o primer ministro significa sentarse en una silla eléctrica en medio de una masa de limitaciones. Te da un gran baño de humildad. Nunca se me ocurriría dar recomendaciones a Emmanuel Macron ni a ningún otro jefe de Estado. ¡Sería una falta de respeto, una irreverencia, un gesto de arrogancia! Estos líderes eran elegidos por su propio pueblo. Incluso para las elecciones presidenciales argentinas de 2027 o 2031, no daré consejos a mi sucesor, porque las limitaciones cambian constantemente.

Cuando se trata de motosierras, hay que entender que tenemos dos. Está la motosierra fiscal, para recortar el gasto público y así bajar los impuestos. Y luego está la motosierra desreguladora de mi ministro Federico Sturzenegger: ya lleva casi 18.000 desregulaciones, ¡a razón de 17 al día! Esta motosierra es mucho más fácil de manejar políticamente que la motosierra fiscal.

La relación con Emmanuel Macron

Tengo una relación excelente con él. Lo considero un amigo. Realizó gestos cruciales para Argentina: junto a Giorgia Meloni, desempeñó un papel decisivo en desbloquear los votos europeos en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto nos permitió tener éxito en la ingeniería financiera para limpiar el balance del Banco Central de Argentina y salir del control de cambios (cepo). Le debo una inmensa deuda de gratitud.

Fue uno de los primeros líderes europeos en recibirme. Por supuesto, tenemos diferencias filosóficas, pero eso no afecta a nuestra amistad ni al profundo vínculo entre nuestras naciones. Francia es uno de los mayores inversores en Argentina. Es una relación madura entre dos países hermanos... ¡Aunque seamos mucho mejores en fútbol!

Prefiero centrarme en lo que nos une. Emmanuel Macron tiene posturas comprensibles desde el punto de vista de la economía neoclásica. Vengo de la escuela austriaca, soy anarcocapitalista. Pero tengo los pies en la tierra. En ciertos temas que bordean mi marco ideológico, le apoyé. Por ejemplo, en su iniciativa sobre los océanos, porque resolver el problema de los derechos de propiedad privada sobre el mar es un problema de coordinación muy complejo. Y cuando negociábamos en el FMI, tuvo la elegancia de tuitear su apoyo a Argentina justo cuando la junta ejecutiva comenzaba a reunirse. Cooperamos con las empresas y en la defensa. ¿Por qué iba a contaminar esta relación con debates filosóficos que no cambian las realidades del momento?

Las manifestaciones de la izquierda en contra de su presencia en París

Si la izquierda francesa se manifiesta contra mí, les doy las gracias: ¡es una medalla! Es un honor absoluto que aquellos cuyas ideas han fracasado dondequiera que hayan sido llevadas al extremo, con un desastre económico, social y cultural que ha costado la vida a 150 millones de personas, protesten contra mí. Soy su antítesis.

Tomemos al profesor argentino de Harvard, Rafael Di Tella. Era un feroz opositor a mis teorías. Hoy en día, se volvió más morado que un Teletubbie, siendo el morado el color de mi partido, ¡La Libertad Avanza! Desde el nivel de la teoría económica convencional, nada podía explicar nuestros resultados. Hemos tenido un crecimiento ininterrumpido desde abril de 2024, hemos reducido el gasto público en un 30%, reducido a la mitad la pobreza y la pobreza en dos tercios, reducido la pobreza infantil del 70% al 40%, y hemos pasado de 9.000 piquetes que bloquean las carreteras cada año a cero.

La extrema derecha

La extrema derecha no existe. Es una invención de la extrema izquierda que, avergonzada de sus propios desastres, trata a cualquiera de la derecha del centro como la extrema derecha. Y cuando mencionamos el nazismo, es una imbecilidad porque el partido de Hitler se llamaba Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. Mussolini era un desertor socialista cuyo dogma era: “Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado.” ¿Qué tiene de liberal esto? La única diferencia con los marxistas es que estos últimos teorizaron la lucha de clases entre trabajadores y capitalistas, mientras que Hitler aplicó el mismo método en beneficio de la “raza aria” frente a los judíos. En el fascismo, podés poseer capital en papel, pero si el Estado dicta qué producir, cómo, a qué precio y a quién contratar, ya no sos propietario de un negocio. Sos un simple gerente bajo tutela. ¡Mis ideas están a siete millones de años luz de estos regímenes!

Acuerdo UE-Mercosur

Este acuerdo llevaba veinticinco años atascado. En cuanto llegué, dije: “O seguimos adelante o me voy.” Y las cosas finalmente han cambiado. ¿Por qué obligar a los franceses a pagar más por su comida cuando podían comprarla a un precio mejor? ¡Es un robo! Este ahorro permitiría a los consumidores franceses apoyar los sectores donde Francia es realmente excelente. Puedo imaginar que un Estado querría proteger un sector agrícola vital en caso de guerra, debido a la falta de seguro en los mercados mundiales. Pero afirmar que el libre comercio empobrece es retroceder al pensamiento de las cuevas.

Nuestro país es uno de los más cerrados del mundo: nuestra tasa de apertura comercial es solo del 30% del PIB, cuando debería estar en el 90%. Quiero abrir Argentina a todos, ya sea a Europa, Estados Unidos o China.

Las críticas al RIGI por la venta de las reservas de litio, gas y minas del país a multinacionales

¡Esto es una estupidez indescriptible pronunciada por analfabetos económicos! Bajo el gobierno kirchnerista, el precio de las acciones de nuestra petrolera YPF había caído a 3 dólares. ¡Ahora supera los 50 dólares! Nuestro balance energético pasó de un déficit de 5.000 millones de dólares a un superávit de 10.000 millones. Nuestras exportaciones superarán los 100.000 millones este año y alcanzarán entre 180 y 200.000 millones para 2031.

No voy a perder el tiempo con acosadores que dicen que dos más dos hacen 257.894. ¿Te acordás de los hermanos Roc y Gravillon en Les Fous du volant, esos dos cavernícolas que se comunican golpeándose en la cabeza con garrotes? Esta es la oposición en Argentina. Dales un ábaco para sumar, ¡lograrán cometer un error!

Su biblioteca ideal

Javier Milei eligió primero una para entrar en el tema, luego otra para profundizar. Su primer consejo de lectura: Economía en una lección, escrito por el periodista y filósofo estadounidense Henry Hazlitt y publicado en 1946. “Es una buena introducción. Proporciona la base para el análisis económico en el equilibrio intertemporal general.

A continuación en su lista está L'Action humaine, del economista de la escuela austriaca Ludwig von Mises. El presidente argentino lo presenta como “un tratado económico sólido, donde se pueden encontrar todos los cimientos”. “Si me permite añadir un tercero, diré Hombre, la economía y el Estado, de Murray Rothbard, también perteneciente a la escuela austriaca. Javier Milei recomienda especialmente su tercer volumen, El poder y el mercado, en el que Rothbard ”desarrolla la idea del anarcocapitalismo“ que tanto le gusta. Para el jefe de Estado, ”¡si nuestros líderes políticos se molestaran en leer estos tres libros, dejarían instantáneamente de infligir a su pueblo las atrocidades económicas que cometen cada día!“