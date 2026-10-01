Ranking QS: la UBA se mantuvo entre las 10 mejores universidades de Latinoamérica

El prestigioso Ranking QS volvió a confirmar a la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el Top 10 de las mejores casas de altos estudios de la región de Latinoamérica y el Caribe, a la vez que se destacan especialmente los resultados en Reputación Académica y Reputación de los Empleadores, en los que la UBA ocupa el segundo puesto entre las instituciones participantes.

En la edición 2027 del citado Ranking QS elaborado por la consultora británica Quacquarelli Symonds, la UBA sostiene la décima posición del ranking regional, la misma que ocupa desde la edición 2025, conservando su lugar como la primera universidad de la Argentina.

El índice QS LATAM evalúa a las instituciones a través de ocho indicadores, agrupados en las dimensiones de Investigación, Empleabilidad, Experiencias de Aprendizaje y Compromiso Global y, en la edición 2027, la Universidad de Buenos Aires logró ubicarse dentro del top 10 regional en 4 de estos 8 indicadores.

Se destacan especialmente los resultados en Reputación Académica y Reputación de los Empleadores, en los que la UBA ocupa el 2° puesto entre todas las universidades de Latinoamérica y el Caribe -posición que sostiene sin variaciones desde 2025 en el caso de Reputación de los Empleadores-, y el Impacto en la Web, indicador en el que la Universidad asciende al 4° puesto regional.

Argentina tiene 46 universidades incluidas en el ranking y sigue siendo el cuarto país con mayor representación, por detrás de Brasil, Colombia y México. En los primeros lugares, a la UBA la siguen la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en el puesto 21, y la Universidad Austral, en el 25.

Entre las que avanzaron en el ranking, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) pasó del puesto 33 al 30; la Universidad de San Andrés (UdeSA), del puesto 51 al 44; y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) pasó del 102 al 94, en la que es su mejor posición histórica en la lista de QS.

En tanto, hubo 17 universidades argentinas que retrocedieron con respecto al año pasado, entre las que se destacan la Universidad Torcuato Di Tella, Universidad Nacional de Rosario (UNR), Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Cuyo, el ITBA, Universidad Nacional del Sur (UNS), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), entre otras.

Asimismo, solo 8 avanzaron en el ranking, mientras que 20 se mantuvieron estables. Desde QS vincularon el desempeño del sistema universitario nacional con los recortes en el presupuesto y el impacto en salarios e investigación.

El análisis de QS sobre las univeridades argentinas: “La limitada inversión en ciencia está afectando los salarios, la investigación y la retención del talento académico”

“Las universidades argentinas siguen demostrando una reputación sólida en toda América Latina. La UBA mantiene su posición entre las instituciones líderes de la región y varias universidades logran avances notables”, sostuvo en su análisis Ben Sowter, vicepresidente sénior de QS.

“Argentina registra el mayor descenso neto de la región, con 17 universidades que bajan de posición en medio de restricciones presupuestarias y una continua debilidad en la producción de investigación. Mantener la capacidad de investigación, la retención de talento y la competitividad académica será fundamental para preservar las fortalezas a largo plazo de la educación superior en Argentina”, advirtió Sowter

De acuerdo a QS, “el sistema de educación superior de Argentina se basa en universidades públicas con matrícula gratuita, autonomía institucional y amplio acceso, lo que lo convierte en un elemento central de la vida intelectual y la movilidad social del país. Las universidades públicas reportan reducciones presupuestarias sustanciales en términos reales desde 2023, mientras que la limitada inversión en ciencia está afectando los salarios, la investigación y la retención del talento académico”.

Ricardo Gelpi destacó el reconocimiento

“El posicionamiento de la Universidad de Buenos Aires entre las mejores universidades de Latinoamérica no hace más que renovar nuestro compromiso y responsabilidad como institución académica”, señaló el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, quien agregó: “Este reconocimiento es el resultado del trabajo de docentes, nodocentes, científicos y de todas las personas que conforman nuestra institución, quienes, a pesar de la crisis, continúan trabajando por y para todas y todos los argentinos”.

Al comparar la edición 2027 con la de 2026, se destacan dos avances relevantes en el posicionamiento por indicador. El mayor progreso corresponde al Impacto en la Web, que pasa del 7° al 4° puesto regional (+3 posiciones), con un puntaje que asciende de 99,7 a 100 puntos, el máximo posible dentro del indicador; le sigue el Ratio Docentes/Estudiante, que mejora del 26° al 21° puesto (+5 posiciones), recuperando así el nivel alcanzado en 2023, con un puntaje que se mantiene estable en 95,6.

Por su parte, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, aseguró: “Estos resultados nos vuelven a llenar de orgullo, reafirmando nuestro compromiso con la universidad pública y de calidad que todos queremos. Nuestro deber es continuar trabajando para mantenernos en este grupo de élite y alcanzar más y mejores logros como este. Pero desde ya, para poder seguir en este camino, es primordial que nuestros trabajadores cuenten con salarios acordes con el inmenso trabajo que realizan cada día. Invertir en educación, en salud y en ciencia es invertir en el futuro y en el desarrollo del país”.

¿Qué miden los indicadores en los que se destaca la UBA?

La Reputación Académica mide el prestigio y la excelencia en la enseñanza y la investigación a través de encuestas a académicos de todo el mundo. En el caso de la Reputación entre Empleadores, evalúa qué universidades producen los graduados más preparados y valorados por las empresas.

El Impacto en la Web es un indicador que mide la visibilidad y efectividad del uso de tecnologías digitales y la presencia en línea de una universidad. Por último, el Ratio Docente/Estudiante mide la cantidad de personal académico disponible en una universidad en relación con el número de sus alumnos matriculados.