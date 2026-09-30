El empleo público se redujo en más de 72.000 puestos desde el inicio del gobierno de Milei

La cantidad de puestos de trabajo en el sector público nacional se redujo en 72.440 desde diciembre de 2023, cuando asumió Javier Milei, según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De acuerdo con el informe sobre la dotación de personal de la Administración Pública Nacional (APN), empresas y sociedades del Estado, el número de empleados pasó de 341.465 en diciembre de 2023 a 269.025 en agosto de este año.

La reducción forma parte de la política de achicamiento del Estado que el Gobierno identifica con la “motosierra” y que desde el comienzo de la gestión incluyó recortes de personal en distintas áreas de la administración pública.

Solo durante agosto se registraron 1.446 puestos de trabajo menos que en julio, una caída mensual del 0,5%. En comparación con agosto del año pasado, la reducción fue del 5,8%, equivalente a 16.469 empleos.

Cómo fue la reducción en agosto

La administración centralizada pasó de 37.602 a 37.543 empleados, lo que representó una baja mensual del 0,2%.

En la administración descentralizada, la dotación se redujo un 0,7%, de 110.819 a 109.988 trabajadores, mientras que la administración desconcentrada se mantuvo sin cambios, con 21.123 empleados.

La mayor caída porcentual del mes se produjo en la categoría “otros entes”, que pasó de 13.616 a 13.226 trabajadores. La reducción fue del 2,9%.

En las empresas y sociedades del Estado, en tanto, se contabilizaron 158 puestos menos que en julio, una disminución del 0,2%.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, difundió en sus redes sociales un gráfico con la reducción acumulada de puestos de trabajo desde fines de 2023 hasta agosto y reivindicó la política oficial.

“Seguimos bajando el gasto para poder seguir bajando impuestos. VLLC!”, escribió el funcionario.

Con información de la agencia NA