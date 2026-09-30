La OTAN confirma que Rusia amenazó con “utilizar armas nucleares” si se bloqueaba Kaliningrado

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó este miércoles que Rusia amenazó con utilizar armas nucleares si la Alianza Atlántica bloqueaba el acceso a Kaliningrado. “Somos una alianza defensiva. Basta de amenazas nucleares. Esto es absolutamente injustificado y no contribuye en nada”, respondió Rutte ante la pregunta de una periodista de Euronews sobre la amenaza rusa.

Posteriormente, un portavoz de la OTAN confirmó que “Rusia envió un non-paper a la OTAN. Nosotros respondimos señalando que la OTAN es una alianza defensiva y que ninguna de nuestras actividades o ejercicios supone una amenaza para ninguna parte de Rusia. Condenamos firmemente la amenaza del uso de la fuerza, incluida cualquier retórica nuclear irresponsable. Instamos a Rusia a poner fin a su guerra no provocada en Ucrania”.

“Rusia estará dispuesta a utilizar las armas nucleares”

En el documento ruso se señala que “Rusia estará dispuesta a utilizar todo el arsenal de fuerzas y capacidades de que dispone, incluidas las armas nucleares, para defender su territorio en caso de que los países de la OTAN emprendan cualquier intento de aislar la región de Kaliningrado del resto del país”, según publicó Financial Times.

Además, Moscú acusa a la Alianza Atlántica de seguir un “rumbo peligroso e irresponsable” que entraña “un alto riesgo de que estalle un conflicto armado directo”. Este verano, la Alianza Atlántica realizó unos ejercicios aéreos que cubrieron toda la zona de Polonia y los Estados bálticos que están junto a Kaliningrado.

Un alto responsable europeo de Defensa comentó a la agencia Reuters que “es la primera vez desde la Guerra Fría que Rusia nos amenaza de esta manera. Así que esto es serio”.

La amenaza de Moscú responde a su creencia de que la OTAN estaba preparando posibles operaciones militares destinadas a bloquear Kaliningrado, el enclave ruso fronterizo entre Polonia y Lituania. El Kremlin asegura que tiene como pruebas los ejercicios de la alianza en la región y la misión Baltic Sentry.

La operación Baltic Sentry (Centinela del Báltico) de la OTAN se puso en marcha en enero de 2025 para “reforzar la protección de infraestructuras críticas” como cables submarinos, además de potenciar “la presencia militar de la OTAN en el mar Báltico y mejorar la capacidad de los aliados para responder a actos desestabilizadores”.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, declaró posteriormente, según recoge la agencia rusa Interfax, que es “totalmente natural que nuestros diplomáticos intenten recordar a los exaltados de Europa cuáles son nuestros documentos fundacionales sobre esta cuestión”.

Kaliningrado, enclave militar ruso

Kaliningrado fue una fuente de conflictos entre Rusia y la OTAN al ser un territorio ruso encajonado entre Polonia y las repúblicas bálticas. En este enclave Rusia tiene un puerto en Baltsik donde recala una parte importante de su flota militar. Además, en esta pequeña franja de territorio de 215 kilómetros cuadrados Rusia tiene armas nucleares y hay, al menos, dos bases militares aéreas.

Desde hace meses Moscú ejerce una fuerte presión sobre los países europeos de la OTAN por su apoyo a Ucrania, que va desde el juego del gato y el ratón con incursiones de drones y cazas en la frontera europea oriental a ataques cibernéticos o estrategias de desinformación urdidas por el Kremlin.

En su respuesta al Kremlin, la OTAN subraya que “el recurso de Rusia a tácticas híbridas es una muestra de desesperación. Pero no vamos a permitir que eso nos disuada de nuestro apoyo a Ucrania. Contamos con los medios necesarios para defender cada centímetro del territorio aliado y seguimos siendo firmes, estamos preparados y tenemos capacidad para hacer frente a cualquier amenaza”.