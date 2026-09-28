Milei viaja con gobernadores a París para atraer negocios, con una pelea interna por el control de la agenda

Javier Milei viajará este martes por la noche a París con una misión ambiciosa: convencer a empresarios europeos de invertir en la Argentina, mostrar que su programa económico tiene respaldo político y aprovechar la presencia de trece mandatarios provinciales de buena sintonía con la Casa Rosada para aceitar una negociación que continuará después en el Congreso. La segunda edición de la Argentina Week fue concebida como una gran vidriera internacional para la próxima etapa del Gobierno. El problema es que, antes de abrirla, en Balcarce 50 ya se están peleando por quién se queda con las llaves.

La preparación del viaje quedó atravesada durante las últimas semanas por una fuerte disputa entre la Cancillería y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional por el control de la agenda, los eventos y los contactos empresarios, según reconstruyó elDiarioAR a partir de fuentes gubernamentales. Una pelea burocrática que esconde otra bastante más conocida: la puja por espacios de poder entre Karina Milei y las distintas terminales del Gabinete.

Esta vez el escenario es París, pero el fantasma que sobrevuela la organización está en Nueva York. En Cancillería no quieren que se repitan los problemas de la primera Argentina Week, realizada en marzo en Estados Unidos, donde estalló el escándalo de Manuel Adorni porque llevó en el avión presdencial a su esposa. Por eso Pablo Quirno reforzó el seguimiento de los preparativos. Uno de los hombres que ganó protagonismo en esa tarea fue Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales y virtual número dos del Palacio San Martín.

Su desembarco no cayó bien en todos lados. Según fuentes al tanto de los preparativos, Brun tuvo fuertes cruces con funcionarios de la Agencia de Inversiones, un organismo sobre el que el karinismo conserva influencia y desde el cual también pretendían manejar una parte importante del evento. En el entorno de la secretaria General, a su vez, buscaron conservar capacidad de decisión sobre la organización a través de Diego Sucalesca, presidente ejecutivo de la Agencia y una figura cercana a la hermanísima desde los tiempos en que compartían escenario en la obra teatral “El consultorio de Milei”.

Lo cierto es que la puja interna incluso cruzó el Atlántico antes que el Presidente. En la Embajada argentina en Francia también existirían diferencias alrededor de la organización de la visita, esta vez entre el embajador Ian Sielecki y su número dos, María Victoria Stöguer. El vínculo entre ambos se tensó durante los preparativos y una de las discusiones tuvo como protagonista involuntario al propio Milei.

Stöguer había advertido sobre el efecto que podía provocar en Francia la última incursión mediática del Presidente. Es que la semana pasada, a pocos días de aterrizar en París para seducir inversores europeos, Milei concedió una entrevista a la cadena francesa LCI en la que aseguró que “Europa se está hundiendo”. El Presidente cuestionó la sobrerregulación, el Estado de bienestar, la inmigración y el “wokismo” y volvió a presentar al Viejo Continente como ejemplo de un modelo en decadencia.

Según pudo reconstruir elDiarioAR, la diplomática advirtió que las declaraciones podían generar un clima poco favorable para una visita cuyo principal objetivo es precisamente construir confianza entre el Gobierno y el empresariado europeo. La observación no fue especialmente bien recibida por Sielecki, quien terminó concentrando el manejo de la agenda presidencial y relegando a su segunda de parte de la organización más sensible de la visita.

El embajador tiene además una particularidad para una gira atravesada por negocios e inversiones. Sielecki proviene de una familia estrechamente vinculada con el negocio farmacéutico argentino: es hijo de Manuel Sielecki, fundador de Laboratorios Phoenix, y sobrino de Daniel Sielecki, ligado a Laboratorios Elea. Salud y laboratorios, justamente, estarán entre los sectores con representación durante las actividades de la Argentina Week.

La presencia de gobernadores

Mientras Sielecki concentra buena parte de sus esfuerzos en la agenda presidencial, su segunda encontró otro territorio sobre el que moverse: los gobernadores. La presencia de los mandatarios será, de hecho, uno de los principales componentes políticos de la Argentina Week, aunque no se trata estrictamente de una comitiva provincial que viajará en bloque detrás del Presidente. Participarán de distintas actividades en París y la Casa Rosada buscará aprovechar la coincidencia para acercar posiciones sobre la hoja de ruta legislativa de las próximas semanas

Hasta ahora confirmaron asistencia Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca). A ellos se sumará el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, lo que eleva a trece el número de mandatarios que estarán presentes.

La lista tiene una característica que la Casa Rosada buscará explotar: no son libertarios, pero tampoco son ajenos al universo de acuerdos que el Gobierno viene construyendo en el Congreso. El PRO, fuerzas provinciales y gobernadores peronistas con buen diálogo con Balcarce 50 convivirán durante las jornadas con Milei y sus ministros. El jueves, el Presidente tiene previsto reunirse con ellos. Después, según pudo saber elDiarioAR, llegará un encuentro más reducido con empresarios, de entre seis y diez ejecutivos.

Más que una demostración de alineamiento político, el Gobierno pretende presentar esa heterogeneidad como una señal de que existe un entramado de acuerdos capaz de sostener parte de su programa de ajuste. Milei acaba de enviar el Presupuesto 2027 al Congreso y depende del apoyo de las provincias para construir las mayorías necesarias para aprobarlo. La intención política es que la sucesión de imágenes transmita hacia afuera una idea que el oficialismo necesita instalar: que detrás de las reformas económicas existe una base política más amplia que La Libertad Avanza.

La delegación nacional que partirá hacia Francia estará integrada por Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Mario Lugones (Salud); y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, entre otros funcionarios.

La agenda

La actividad comenzará este miércoles con un cóctel-cena de bienvenida para funcionarios, gobernadores y empresarios. El jueves llegará el núcleo de la Argentina Week en la sede de la OCDE, donde Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, encabezarán un panel destinado a presentar la transformación macroeconómica argentina.

Después expondrá Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de Energía, y llegará el discurso central de Milei. Lo seguirá Patrick Pouyanné, CEO de TotalEnergies, que tiene sus propios intereses en Vaca Muerta. La jornada continuará con actividades dedicadas a gas, minería, agroindustria, retail y salud, además de bloques sobre política exterior, geopolítica y desregulación.

Entre los empresarios convocados aparecen nombres de peso: Patrick Pouyanné, CEO de TotalEnergies; Horacio Marín, presidente de YPF; Marcelo Mindlin, titular de Pampa Energía; Margarita Dreyfus, del grupo Louis Dreyfus; Gary Nagle, CEO de Glencore; Héctor Grisi, CEO de Santander; Martín Migoya, CEO de Globant; Claudio Descalzi, CEO de la petrolera italiana Eni; y Ahmed Al Jaber, CEO de la petrolera emiratí ADNOC, entre otros.

Uno de los momentos centrales será la bilateral entre Milei y Emmanuel Macron, prevista para el jueves en el Palacio del Elíseo. Será el primer encuentro presencial entre ambos desde junio de 2025, cuando coincidieron en Niza, y ocurrirá en momentos en que la relación combina buen diálogo político con diferencias nada menores.

Una de ellas atraviesa directamente la agenda comercial del viaje. El Gobierno pretende promocionar las oportunidades abiertas por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, mientras Francia continúa siendo uno de los países donde mayores resistencias despierta el entendimiento, especialmente entre los sectores agropecuarios.

El encuentro entre Milei y Macron tendrá, además, un antecedente inmediato bastante menos protocolar. El domingo, apenas dos días antes de emprender el viaje a Francia, el libertario compartió en sus redes un video generado con inteligencia artificial que parodia a ¿Qué pasó ayer? (The Hangover) y coloca al Presidente junto a Donald Trump, Giorgia Meloni y Volodímir Zelenski, entre otros dirigentes, como protagonistas de una noche de excesos.

La parodia también alcanza a Macron y a su esposa, Brigitte. En una de las escenas, el video se hace eco en tono de burla del episodio ocurrido en mayo durante la llegada del matrimonio presidencial francés a Vietnam, cuyas imágenes fueron utilizadas en redes para instalar la versión de una supuesta cachetada de la primera dama a su marido. Milei acompañó el montaje con una consigna de apenas dos palabras: “FENÓMENO BARRIAL”. El humor presidencial tampoco parece reconocer demasiadas fronteras diplomáticas.

PL/MC