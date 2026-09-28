Google Maps actualizó sus imágenes satelitales de Gaza y deja ver la destrucción completa de ciudades

Cualquier persona que abra Google Maps y busque la Franja de Gaza puede ver ahora lo que durante casi tres años se vio en fragmentos, en videos parciales o en informes técnicos: manzanas enteras sin un solo edificio en pie, calles marcadas apenas por huellas de tierra entre montañas de escombros grises y campamentos de carpas en los pocos terrenos abiertos que quedan. La plataforma actualizó sus imágenes satelitales predeterminadas del territorio palestino, y el cambio se viralizó este fin de semana en redes sociales.

El eurodiputado irlandés Barry Andrews, del partido Fianna Fáil, fue uno de los primeros en difundir las capturas. “Las imágenes satelitales actualizadas de Google de Gaza son bastante increíbles, para que todos las vean”, escribió en X, junto a una vista aérea de un barrio con la trama de calles intacta pero sin edificios reconocibles. Nathan Ruser, analista del Australian Strategic Policy Institute que viene siguiendo la guerra con imágenes satelitales, dijo que las capturas muestran “la realidad de Gaza en una resolución impactante”.

Google no hizo anuncios sobre la actualización ni confirmó cuándo se tomaron las imágenes. Cuentas especializadas en seguimiento de conflictos, como Clash Report, afirman que corresponden a enero y febrero de 2026, que abarcan unos 235 kilómetros cuadrados y que tienen una resolución de alrededor de 13 centímetros, suficiente para distinguir paredes y grupos de carpas.

Las capturas muestran zonas densamente pobladas de Rafah, como el barrio saudí de Tal al-Sultan, casi arrasadas; Khan Younis convertido en un campo de escombros, y los alrededores del hospital Al-Shifa, en Ciudad de Gaza, fuertemente alterados. En muchos sectores siguen visibles los marcadores de la aplicación que señalan escuelas, mezquitas, restaurantes o comercios, aunque debajo ya no haya nada que coincida con ellos. “No pude seguir mirando, porque vi el lugar donde crecí, el lugar donde nací, en ruinas”, dijo el periodista palestino Abubaker Abed.

Las imágenes coinciden con los relevamientos técnicos de Naciones Unidas. Según el último conteo de UNOSAT, el centro satelital de la ONU, 201.290 estructuras de la Franja sufrieron daños, alrededor del 82% del total de edificaciones, y 134.422 quedaron destruidas. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, informó al 19 de septiembre más de 73.900 muertos y casi 175.000 heridos desde el inicio de la ofensiva israelesa, en octubre de 2023.

El diario The Guardian reveló que según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Gaza hay 61 millones de toneladas de escombros. “Es aproximadamente 20 veces la cantidad de escombros generada en todas las guerras del mundo en los últimos 18 años”, dijo Jaco Cilliers, representante especial del organismo. Después de más de dos años de trabajo se retiraron unas 907.000 toneladas, apenas el 1,5% del total, y se despejaron 580 kilómetros de caminos. Los cálculos más optimistas hablan de siete a diez años de remoción y de un costo de miles de millones de dólares.

La tarea no es solo de ingeniería. Se estima que entre 8.000 y 10.000 cuerpos siguen sepultados bajo los escombros. A eso se suman los proyectiles sin explotar, el asbesto y el riesgo de derrumbes, que obligan a coordinar cada operación con el Servicio de Acción contra las Minas de la ONU (UNMAS), la organización Halo Trust y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Los equipos denuncian además que Israel prohíbe el ingreso de maquinaria con el argumento de que podría tener “doble uso” y beneficiar a Hamas, que las máquinas disponibles se rompen por falta de repuestos y que solo alrededor del 30% del territorio es accesible. “Siento como si estuviéramos intentando vaciar el mar con una cuchara”, dijo Ahmed Alyan, ingeniero de la ONU.