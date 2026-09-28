Día de Acción Global por el Aborto Legal: con un pañuelazo frente al Congreso, el grito verde vuelve a las calles

El 28 de septiembre es, desde hace más de tres décadas, el Día de Acción Global por el Aborto Legal, una fecha que nació en América Latina y que cada año vuelve a encender una misma consigna: el derecho a decidir. En Argentina, el movimiento feminista prepara un nuevo pañuelazo frente al Congreso y acciones simultáneas en distintas ciudades del país y de la región.

No es solo una jornada de protesta: es un recordatorio histórico, político y regional de que el aborto legal fue, es y seguirá siendo una demanda que atraviesa fronteras, en tiempos en los que el gobierno de Milei y los divulgadores de la batalla cultural libertaria apuntan contra el corazón de los derechos adquiridos en el país desde fines de 2020, con la sanción de la Ley 27.610. La normativa continúa vigente, pero desde la asunción de La Libertad Avanza al frente del Ejecutivo, el acceso efectivo al aborto enfrenta problemas de financiamiento, provisión de medicamentos y desigualdades territoriales.

Un origen latinoamericano: de San Bernardo al continente

La efeméride se estableció en 1990, durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en San Bernardo, Argentina. Allí, activistas de toda la región declararon el 28 de septiembre como Día por la Despenalización y Legalización del Aborto.

La propuesta vino de la mano de la delegación brasileña, que recuperó un antecedente histórico: el 28 de septiembre de 1871, Brasil promulgó la Ley de Libertad de Vientres, que liberaba a los hijos e hijas de mujeres esclavizadas. La fecha buscaba unir dos luchas que el feminismo latinoamericano entendía inseparables: la autonomía corporal y la libertad.

Desde entonces, el 28S se expandió desde el sur hacia el norte, con una lógica anticolonial y antirracista, y hoy es una jornada global asumida por redes feministas en Europa, África, Asia y Norteamérica.

Por qué se recuerda el aborto legal cada 28 de septiembre

El 28S nació para visibilizar una realidad que sigue vigente: los abortos inseguros son una de las principales causas de muerte materna en el mundo. Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, el 8% de las muertes de mujeres se debe a abortos inseguros.

La fecha se convirtió en un día de acción para exigir a los Estados:

Despenalización del aborto .

. Acceso efectivo a servicios seguros , con medicamentos, profesionales y políticas públicas.

, con medicamentos, profesionales y políticas públicas. Educación sexual integral y anticonceptivos disponibles.

y anticonceptivos disponibles. Fin de la criminalización de quienes acompañan y practican abortos seguros.

En América Latina, donde conviven avances y retrocesos, el 28S funciona como un termómetro regional: muestra qué países amplían derechos y cuáles los restringen.

Argentina: entre la conquista y los desafíos del presente

La sanción de la Ley 27.610 en 2020 convirtió a Argentina en referencia regional. La norma garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14 y la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en casos de violación o riesgo para la salud.

Pero la implementación enfrenta tensiones: recortes en políticas de salud sexual, dificultades en la provisión de anticonceptivos y medicamentos como misoprostol y mifepristona, y retrocesos en programas como el Plan ENIA. Organizaciones feministas y profesionales de la salud advierten que la ley, sin presupuesto ni insumos, corre riesgo de volverse una promesa incompleta.

En ese contexto, el 28S vuelve a ser una jornada clave para defender una conquista que no está garantizada por sí sola.

El pañuelazo frente al Congreso y las acciones en el país

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó a una concentración en Plaza Congreso para este 28 de septiembre. Habrá pañuelazos, intervenciones artísticas, lecturas colectivas y actividades de organizaciones feministas, sindicales, estudiantiles y de profesionales de la salud. Desde las 16 habrá talleres de reflexión y debate frente al Congreso, intervenciones sobre pañuelos —se invita a llevar el propio—, feria de libros y batucada; más tarde se realizará la lectura de un documento y, a las 18.30, el pañuelazo.

En paralelo, se realizarán acciones en:

Rosario, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata.

Ciudades de Chile, México, Uruguay, Colombia y Brasil, donde el 28S también es una fecha de movilización.

Espacios universitarios y centros de salud que impulsan actividades de sensibilización y talleres sobre derechos reproductivos.

El pañuelo verde —símbolo nacido en Argentina y adoptado en toda la región— volverá a ser el emblema de una demanda que no retrocede: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

Una fecha que sigue interpelando

El 28S no es un aniversario ni una celebración. Es una advertencia y una promesa. Una advertencia sobre los riesgos de los retrocesos y los fundamentalismos que avanzan en la región. Y una promesa de que la lucha por la autonomía corporal sigue siendo colectiva, regional y persistente.

En Argentina, el pañuelazo frente al Congreso será, otra vez, una forma de decir que los derechos conquistados no se negocian. Que la libertad de decidir es parte de la democracia. Y que cada 28 de septiembre, desde hace 36 años, América Latina vuelve a levantar la voz para recordarlo.