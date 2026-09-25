El riesgo país superó los 610 puntos y tocó su nivel más alto en cinco meses

El riesgo país argentino volvió a subir este viernes y superó los 610 puntos básicos, impulsado por una nueva caída de los bonos soberanos y en un contexto de mayor cautela de los mercados.

A mitad de la rueda, el indicador elaborado por JP Morgan avanzaba 33 unidades, un 5,7%, hasta ubicarse en 611 puntos, su valor más alto en cinco meses. El 8 de abril había llegado a los 610 puntos.

La suba de este viernes extendió a diez jornadas consecutivas la tendencia alcista y llevó el incremento acumulado durante la semana a 79 puntos básicos.

El deterioro del indicador se produjo en paralelo con una nueva baja de los títulos de deuda argentina. Entre los Bonar, las pérdidas llegaban al 2,1% en el AL41D, mientras que los Globales retrocedían hasta 3%, como en el caso del GD46D.

El nivel alcanzado por el riesgo país vuelve a alejar la posibilidad de que el Estado nacional acceda al mercado internacional para realizar una colocación voluntaria de deuda.

El escenario externo también suma presión sobre los activos argentinos. Entre los factores que inciden se encuentran la política de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, un contexto financiero internacional más adverso y el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años, que se ubica por encima del 5%.

A esas variables se agregan las dudas de los inversores sobre la marcha del programa económico del Gobierno y los últimos indicadores de la economía argentina, entre ellos los datos de pobreza y la caída de la actividad en distintos sectores.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificaron esta semana durante su visita a Estados Unidos que no habrá modificaciones en el rumbo económico y aseguraron que el país dispone de los fondos necesarios para afrontar los vencimientos de la deuda pública.

Sin embargo, el mercado sigue con atención el impacto social y económico del programa y sus posibles consecuencias sobre la continuidad del proyecto oficialista.

El clima negativo también alcanzaba a las acciones de compañías argentinas que cotizan en Wall Street. Los ADRs registraban pérdidas de hasta 3%, encabezadas por Transportadora de Gas del Sur. En sentido contrario, Loma Negra avanzaba 1,2% y Corporación América ganaba 1,4%.

En Buenos Aires, el índice Merval retrocedía 1,5%, con mayoría de bajas entre los principales papeles. Transportadora de Gas del Sur perdía 2,6%, mientras que Loma Negra se destacaba entre las excepciones con una mejora de 1,8%.

Con información de la agencia NA