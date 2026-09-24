La actividad económica cayó 2,9% en julio y registró el mayor retroceso del año

La actividad económica registró en julio una caída del 2,9% respecto de junio en la medición desestacionalizada y retrocedió un 1,4% en la comparación con el mismo mes de 2025, según informó el Indec.

El resultado profundizó la dinámica irregular que viene mostrando la economía durante 2026, con meses de recuperación seguidos por nuevos retrocesos. En los primeros siete meses del año, el nivel de actividad alternó subas y bajas, mientras que el acumulado interanual se ubicó en terreno positivo.

En la comparación con julio de 2025, siete de los quince sectores que integran el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostraron incrementos, mientras que los ocho restantes registraron caídas.

Entre las actividades con mejores resultados sobresalió la pesca, con un crecimiento interanual del 424,5%, seguida por la explotación de minas y canteras, que avanzó 8,4%. La agricultura, ganadería, caza y silvicultura, por su parte, creció 0,7%.

En conjunto, estos tres sectores aportaron un punto porcentual a la variación interanual del indicador.

En sentido contrario, el comercio mayorista, minorista y reparaciones retrocedió 5,1% frente a julio del año pasado, mientras que la industria manufacturera cayó 4,6%. Entre ambos sectores restaron 1,3 puntos porcentuales a la variación del EMAE.

También mostraron resultados negativos la construcción, con una baja interanual del 3,3%, y la intermediación financiera, que retrocedió 3%.

Para Facundo Beltramone, economista de la Fundación Libertad, los indicadores disponibles muestran “una señal de debilidad en el margen”. En términos desestacionalizados y respecto de junio, la producción industrial manufacturera cayó 5%, la construcción 4,6% y la producción minera 0,9%.

A ese escenario se sumó el comportamiento del comercio exterior: las exportaciones disminuyeron 4,9% y las importaciones 4,5% frente al mes anterior.

Los números de julio se inscriben en una trayectoria marcada por una elevada volatilidad. El EMAE desestacionalizado había aumentado 0,4% en enero, cayó 2,6% en febrero, rebotó 3,5% en marzo y volvió a retroceder 1,5% en abril y 0,5% en mayo. En junio había registrado una recuperación del 0,8%, que quedó más que compensada por la caída de julio.

“Más que una trayectoria lineal, durante 2026 aparece una economía moviéndose en forma de serrucho, alternando correcciones y recuperaciones mensuales”, explicó Beltramone.

La misma dinámica se observa al analizar los datos trimestrales. El Producto Interno Bruto (PIB) desestacionalizado creció 0,7% durante el primer trimestre respecto de los últimos tres meses de 2025, pero cayó 0,6% en el segundo trimestre frente al período enero-marzo. Pese a ese retroceso, el nivel de actividad se mantuvo 2% por encima del segundo trimestre del año pasado.

La caída del segundo trimestre fue algo menor que la esperada por el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que había proyectado una contracción desestacionalizada del 0,9%. Para los próximos meses, el consenso de los analistas espera una recuperación del 1,1% en el tercer trimestre y del 1,3% en el cuarto.

Las estimaciones anuales también mantienen una perspectiva de crecimiento. Después de la expansión del 4,5% registrada en 2025, el último REM prevé un incremento del PIB del 2,1% para 2026, del 2,9% para 2027 y del 3% para 2028.

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla un escenario más optimista para el año próximo, con un crecimiento del 4%, frente al 2,9% proyectado por el consenso relevado por el Banco Central.

De cumplirse las previsiones, la Argentina podría encadenar cuatro años consecutivos de expansión económica, algo que no sucede desde hace dos décadas. La última vez que el país completó al menos cuatro años seguidos de crecimiento fue en el ciclo que terminó en 2008.

Justina Gedikian, analista de renta fija de Cohen Aliados Financieros, consideró que el resultado de julio fue “bastante peor de lo que se anticipaba”.

Según explicó, la caída “borró con creces la leve mejora de junio” y dejó al indicador en su nivel más bajo desde marzo de 2025 y un 4,1% por debajo de diciembre. Además, señaló que el crecimiento acumulado interanual de los primeros siete meses se redujo al 1,7%.

Para Gedikian, el comportamiento sectorial muestra una actividad que continúa dependiendo fundamentalmente de los sectores primarios, mientras aquellos más intensivos en empleo presentan mayores dificultades.

“En lo que va del año, la actividad cayó en cuatro de los siete meses, lo que refuerza lo que venimos anticipando: una actividad sin motor propio más allá de los sectores primarios, que esta vez tampoco alcanzaron a sostenerla”, afirmó.

La analista advirtió además que, con los sectores más intensivos en empleo rezagados, “se achica el margen para mejorar el ánimo de la sociedad justo cuando empieza a asomar el calendario electoral de 2027”.

Con información de la agencia NA