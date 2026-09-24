Macklemore organiza una gira contra el genocidio en Gaza tras la polémica con Ed Sheeran: “Ser apolítico ya no funciona”

Después de haber sido expulsado del tour de Ed Sheeran por defender a Palestina sobre el escenario, el rapero Macklemore anunció una gira contra el genocidio en Gaza cuyas ganancias irán destinadas a organizaciones propalestinas. El cantante actuará en Dublín, París y Londres el 26, 29 y 30 de octubre respectivamente, siendo acompañado por artistas que todavía no reveló. Macklemore también tiene pensado dar conciertos en EE.UU., aunque dará a conocer las fechas más adelante.

“Si algo nos enseñaron estas últimas semanas, es que algo cambió en los últimos tres años. Hubo un despertar colectivo en torno a la liberación palestina, el poder de los multimillonarios que intentan censurar ese clamor y lo que esperamos de los artistas ahora mismo”, escribió el rapero en redes sociales para presentar el tour Free Palestine. “Estamos en 2026. Ser apolítico durante un genocidio ya no funciona. Se les pide a los artistas que se involucren, se informen y participen en la comunidad”, añadió.

Macklemore declaró que los artistas deben usar el escenario “para algo más que entretenimiento”, y que la gente pide a los cantantes “que se opongan cuando el clamor por una Palestina libre se tope con intentos de silenciarlo”. Es por eso que reconoció que lo que le sucedió fue “más grande que un artista o un escenario”: “Cuando la clase multimillonaria puede decidir qué voces se permiten en el escenario y cuáles son demasiado peligrosas para escuchar, todos deberíamos estar atentos. Así que, como ya saben, mi agenda se liberó un poco”.

“Dediqué la última semana a contactar con artistas que se manifestaron y usaron sus escenarios para solidarizarse con el pueblo palestino, sin importar las consecuencias. Artistas que entienden que nuestras plataformas significan muy poco si solo estamos dispuestos a usarlas cuando es seguro”, explicó el rapero. “Debido a la rapidez con la que todo se organizó, aún se están definiendo muchos detalles, horarios y conversaciones. Pero este es un momento clave y hay mucho trabajo por hacer”, agregó.

Para acceder a la venta de entradas y recibir actualizaciones al respecto de la gira es necesario registrarse en macklemore.com. El concierto de Dublín tendrá lugar en el 3Arena, el de París será en el Accor Arena y el de Londres en el Wembley Arena. Todos los beneficios se destinarán a organizaciones que apoyan al pueblo y al movimiento palestino.