La Casa Blanca dio marcha atrás y permitió el ingreso de los periodistas vetados por Trump

Los periodistas de CNN, MS NOW y Politico recuperaron este jueves el acceso a la Casa Blanca, casi una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, les retirara las acreditaciones por considerar que los tres medios difundían “ficción y mentiras” sobre su Administración.

El regreso se produjo después de varias horas de tensión, ya que durante la mañana la Casa Blanca continuó impidiendo la entrada de los periodistas pese a que un juez federal había ordenado restablecer temporalmente sus credenciales.

Las reporteras Betsy Klein, de CNN, y Laura Barrón-López, de MS NOW, comenzaron a transmitir en vivo apenas pudieron ingresar a los terrenos de la Casa Blanca. Poco después, Politico informó que uno de sus periodistas también había recuperado el acceso.

El juez federal Timothy Kelly había dispuesto la noche anterior la restitución de las acreditaciones durante 14 días, mientras continúa el trámite de la demanda presentada por los tres medios contra la decisión de Trump.

Sin embargo, este jueves por la mañana los periodistas continuaban sin poder ingresar. Ante esa situación, los medios solicitaron una audiencia de urgencia y Kelly ordenó a la Administración que respondiera por escrito antes de las 12.30. Horas después, finalmente se permitió la entrada de los reporteros.

El magistrado consideró que la revocación de las credenciales se había producido sin un “debido proceso constitucionalmente adecuado” y sostuvo que los argumentos de la Administración ofrecían “poco respaldo” a la justificación basada en razones de seguridad nacional.

“Para empezar, nada en el expediente anterior a esta demanda sugiere que la revocación de los pases de acceso a la Casa Blanca de los demandantes estuviera motivada por preocupaciones de seguridad nacional”, escribió Kelly en su resolución.

El juez también señaló que los periodistas habían perdido sus pases el 19 de septiembre, pero no habían sido informados sobre los motivos de la medida hasta tres días después. Durante la audiencia, cuestionó que se hubieran aplicado sanciones sin que existieran previamente reglas claras ni una notificación que permitiera a los afectados conocer qué conductas podían derivar en la pérdida de sus credenciales.

Las acreditaciones permanecerán restituidas hasta que exista una nueva decisión judicial o hasta que venza la orden de restricción temporal, dentro de 14 días. La medida, además, no puede ser recurrida de manera inmediata.

La Administración Trump defendió el veto bajo el argumento de que el acceso a la Casa Blanca constituye “un privilegio, no un derecho”. El abogado del Departamento de Justicia Michael Velchik sostuvo además durante la audiencia que el Presidente puede establecer las condiciones de ingreso y vinculó la decisión con la protección de información clasificada.

Los representantes legales de CNN, MS NOW y Politico rechazaron ese argumento y señalaron que las preocupaciones de seguridad nacional aparecieron después de que comenzara el litigio. Recordaron que las explicaciones públicas iniciales de Trump se habían centrado, en cambio, en el contenido de las coberturas periodísticas.

Trump había anunciado el veto el viernes pasado y acusó a los tres medios de publicar “ficción y mentiras” sobre su Gobierno. “Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente sobre ficción y mentiras al cubrir al presidente de los Estados Unidos. Pronto seguirán otros medios de noticias falsas”, había afirmado.

CNN, MS NOW y Politico acudieron conjuntamente a la Justicia al considerar que el retiro de las credenciales constituía una represalia por sus coberturas y una violación de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de prensa.

El fallo de Kelly no resuelve todavía el litigio de fondo. La restitución de las acreditaciones es temporal mientras el tribunal continúa analizando el recurso presentado por los tres medios contra la decisión presidencial.