Trump veta a CNN, MSNOW y Politico de la Casa Blanca porque no le gusta su cobertura

Veto a CNN, MSNOW y Politico. El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este viernes su veto a tres importantes medios de comunicación estadounidense para cubrir sus actividades.

“Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, vetaré de la Casa Blanca a la CNN de las noticias falsas, a MSNOW (¡que hace poco cambió su nombre de MSNBC debido a la falta de audiencia y credibilidad!) y a Politico (¡los beneficiarios de una suscripción ilegal y ridícula de 8 millones de dólares —un récord histórico— directamente del Gobierno de los Estados Unidos, bajo el mandato del corrupto Joe Biden, para mantenerlos «a flote»! ¡A mí eso me parece corrupción!), como consecuencia de sus coberturas de NOTICIAS FALSAS”, publicó el presidente de EE.UU. en Truth Social.

Trump prosiguió: “Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente sobre FICCIÓN y MENTIRAS al cubrir al presidente de los Estados Unidos, a la Administración Trump o a los Estados Unidos de América. Pronto seguirán otros medios de noticias falsas”.

Lo que no explica Trump es qué noticias falsas publicaron estos medios como para motivar esta decisión, ni tampoco si esa decisión supone que va a prohibir la entrada de esos medios a la Casa Blanca o que los va a retirar de las rotaciones del pool, que es el grupo reducido de periodistas, que cambia periódicamente por indicaciones de la Administración, para cubrir los viajes del presidente de EE.UU. en el Air Force One o sus comparecencias en el Despacho Oval.

No es la primera vez que el presidente de EE.UU. toma medidas contra medios en represalia por sus coberturas. Así, presentó denuncias contra el New York Times y el Wall Street Journal, además de vetar a la agencia AP por no llamar Golfo de América al Golfo de México.

Trump, además, amagó con retirar la licencia de emisión a la propia CNN y otras cadenas de televisión, salvo la Fox, por ser críticas con su gestión.