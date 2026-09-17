El desempleo llegó al 7,9% en el segundo trimestre y alcanzó su nivel más alto desde 2021

La tasa de desempleo se ubicó en 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, el registro más elevado desde 2021, en un período marcado además por un aumento de la población que salió a buscar trabajo y por un avance de la informalidad laboral.

De acuerdo con los datos difundidos por el INDEC, la desocupación aumentó 0,3 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre de 2025 y 0,1 puntos frente a los primeros tres meses de este año.

Entre abril y junio, la tasa de actividad, que representa a la población económicamente activa sobre el total de habitantes, alcanzó el 48,9%. El indicador mostró un incremento interanual de 0,8 puntos porcentuales, considerado estadísticamente significativo por el organismo.

La tasa de empleo, en tanto, se ubicó en 45%, mientras que el desempleo —que comprende a las personas sin ocupación que están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente— llegó al mencionado 7,9% de la población económicamente activa.

Pese al incremento puntual de la desocupación, el INDEC indicó que tanto la tasa de empleo como la de desempleo no mostraron variaciones estadísticamente significativas en la comparación con el segundo trimestre del año pasado.

Uno de los datos destacados del informe fue el deterioro de las condiciones laborales. La informalidad aumentó un punto porcentual respecto del mismo período de 2025, una variación que sí resultó estadísticamente significativa.

También cambió la composición del empleo informal: la participación de los trabajadores por cuenta propia dentro de ese universo pasó del 34,3% al 37,3%, lo que representa una suba de tres puntos porcentuales en un año.

La situación mostró además diferencias geográficas. En los aglomerados urbanos del interior del país, la tasa de desocupación aumentó 1,3 puntos porcentuales y llegó al 7,6%, mientras que la subocupación demandante —personas que trabajan menos horas de las que desean y buscan trabajar más— creció 0,9 puntos y se ubicó en 9,1%.

Los números del segundo trimestre reflejan así un mercado laboral en el que aumentó la cantidad de personas que participan activamente, pero también crecieron el desempleo y la informalidad, con un deterioro más marcado en los aglomerados del interior.

Con información de la agencia NA