Criar a un hijo cuesta hasta $713.070 por mes, según el INDEC

Criar a un hijo cuesta entre $557.303 y $713.070 por mes, según la edad. Es el valor estimado por el INDEC para agosto de 2026 a partir de los gastos necesarios para cubrir bienes y servicios y del tiempo que demanda el cuidado de niños y niñas de hasta 12 años.

El monto más alto corresponde al grupo de 6 a 12 años, con $713.070 mensuales. Le siguen los niños de 1 a 3 años, con $663.900, los de 4 y 5 años, con $567.243, y los menores de un año, con $557.303.

La crianza aumentó por encima de la inflación

El costo de criar también tuvo un aumento superior al IPC de agosto, que fue del 1,7%. Las cuatro franjas de edad contempladas por el INDEC registraron incrementos de al menos 2,1%.

La mayor suba correspondió a la canasta para niños de 6 a 12 años, que aumentó 2,4% en el mes, siete décimas por encima de la inflación general. De todos modos, los incrementos de las canastas de crianza quedaron por debajo de los registrados por la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total, que aumentaron 2,6% durante agosto.

El dato muestra que la desaceleración del índice general de precios no se trasladó de la misma manera a todos los gastos de los hogares. Para las familias con hijos, el costo mensual de sostener los consumos vinculados a la crianza y el tiempo destinado a su cuidado se mantuvo por encima de la inflación general.

El cuidado pesa más durante los primeros años

La composición del gasto cambia a medida que los chicos crecen. Entre los menores de un año, de los $557.303 mensuales, $375.450 corresponden al tiempo de cuidado y $181.852 a bienes y servicios. En el grupo de 1 a 3 años, el cuidado representa $429.086 de una canasta de $663.900. El cálculo contempla 147 horas mensuales de cuidado para los menores de un año y 168 horas para quienes tienen entre 1 y 3 años.

A partir de los 4 años, la relación se modifica con la incorporación al sistema educativo obligatorio. En el grupo de 4 y 5 años, los bienes y servicios representan $299.064 y el cuidado, $268.179. Entre los 6 y 12 años, el costo total alcanza su máximo, con $713.070 mensuales. Los bienes y servicios explican $370.990 y el tiempo de cuidado, $342.080.

La Canasta de Crianza incluye gastos vinculados con alimentación, vestimenta, educación, salud y transporte. Para calcular el componente de cuidado, el INDEC valoriza las horas necesarias para esas tareas tomando como referencia el régimen salarial del personal de casas particulares en la categoría de asistencia y cuidado de personas.

Con información de NA