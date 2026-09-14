Trump descarta nuevas regulaciones para la IA: “Hay una conspiración enfermiza”

“Una conspiración enfermiza”. Así ventiló el presidente de EE.UU., Donald Trump, las iniciativas para reforzar los controles y las regulaciones sobre la Inteligencia Artificial.

La reacción de Trump llega tras las peticiones de Naciones Unidas, China, los demócratas e incluso algunos responsables de empresas, después de que el pasado miércoles el ingeniero Jacob Coxon dimitió de su puesto en Anthropic con un comunicado en el que denunciaba que las empresas ocultaban el verdadero riesgo de la inteligencia artificial.

“Están corriendo directamente hacia una súper inteligencia capaz de mejorarse a sí misma y apostando nuestras vidas en esa carrera”, afirmó en X: “Quienes están construyendo la IA creen sinceramente que podría matarnos a todos antes de que acabe la década”.

“El único control o 'salvaguarda' que necesita la IA es un PRESIDENTE FUERTE E INTELIGENTE (¡con un alto coeficiente intelectual!), ¡y EE.UU. cuenta con ello de sobra!”, publicó este lunes el presidente de EE.UU. en su cuenta de Truth Social: “La Administración Trump impidió que la 'gente' de la IA haga 'cosas' malas o potencialmente perjudiciales —como Dario (¡de Anthropic!), quien ahora pretende ser un 'angelito perfecto'—, ¡y seguiremos haciéndolo!”

En efecto, el CEO y cofundador de Antrhopic, Dario Amodei, fue uno de los que alertó sobre la deriva: “Me preocupa que, en un plazo de 6 a 12 meses, un enjambre de este tipo pueda llegar a tomar el control de todo Internet mediante una red de bots persistente (causando potencialmente daños por valor de cientos de miles de millones de dólares) y que la magnitud del daño siga aumentando si la IA se vuelve más potente sin contar con las salvaguardas necesarias”.

Según Trump, EE.UU. dispone “de un enorme poder PENAL y REGULADOR sobre estas empresas. Existe una conspiración ENFERMIZA contra la IA y los centros de datos, y el único que se alegra de ello es China. ¡QUIEN GANE LA CARRERA DE LA IA, GANARÁ! Llevamos ventaja sobre China y sobre todos los demás, y seguiremos haciéndolo. ¡Teóricos de la conspiración, conspiradores, traidores y filtradores: cuidado!”.

Alerta de Naciones Unidas

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió este miércoles de que el desarrollo de la inteligencia artificial pone “en riesgo” todos los derechos humanos, “incluidos los derechos a la vida, la alimentación, la privacidad, la salud y la seguridad”.

“Estamos al borde de un cambio irreversible que afectará no solo a nosotros, sino a las futuras generaciones de la humanidad. En otras palabras, todos los derechos humanos están en riesgo, incluidos los derechos a la vida, la alimentación, la privacidad, la salud y la seguridad. La seguridad de la IA debe significar algo más que la fiabilidad técnica del producto en cuestión. Significa proteger activamente a las personas, las comunidades, las instituciones y las generaciones futuras”, escribió Türk en un comunicado.

Este mismo lunes, China pidió una “barrera de seguridad” ante la negativa de Trump y advirtió que lA se convirtió en una nueva “rivalidad entre grandes potencias”.

El ministro chino de Seguridad del Estado, Chen Yixin, pidió construir una “barrera de seguridad” en torno a la inteligencia artificial (IA), en un momento de creciente preocupación en Pekín y Washington por los riesgos políticos, sociales y tecnológicos de esta herramienta. Chen sostiene que la IA se convirtió en un campo principal de competencia tecnológica global y en una nueva vía de “rivalidad entre grandes potencias”, según un texto publicado este domingo por la Administración del Ciberespacio de China, el principal órgano regulador del Internet chino, en su cuenta oficial en la red social Wechat.