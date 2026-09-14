Milei avanza en su agenda con el Gabinete y legisladores libertarios: las PASO, Presupuesto 2027 y Malvinas

En una semana marcada por la necesidad de mostrar control político en medio de tensiones internas, el presidente Javier Milei activará una agenda de alta intensidad que combina reuniones de Gabinete, encuentros con diputados y senadores, y el avance de tres proyectos clave en el Congreso: la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y el paquete de iniciativas vinculadas a Malvinas.

Un lunes de control político: Gabinete y legisladores alineados

El Presidente abrirá la semana con una reunión de Gabinete a las 10 en Casa Rosada, instancia que en las últimas semanas se convirtió en el espacio donde Milei baja línea sobre las prioridades legislativas y revisa variables económicas junto a sus ministros.

En tanto, a las 15, volverá a reunir a diputados y senadores de La Libertad Avanza en el Salón Héroes de Malvinas, en un gesto que busca reforzar disciplina interna y ordenar la estrategia parlamentaria antes de una semana cargada de definiciones. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, serán parte del dispositivo político.

El Senado acelera por la Reforma Electoral

El oficialismo quiere avanzar esta semana con el debate de la reforma electoral, cuyo punto más sensible es la eliminación de las PASO. Después de cuatro meses, la Comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá este martes para reactivar el debate.

Al final de la semana pasada, el presidente de la comisión Agustín Coto, incorporó al temario dos expedientes de senadores aliados a La Libertad Avanza: el de Ficha Limpia, que impulsó el PRO con las firmas de Martín Goërling Lara y Andrea Cristina; y el de Edith Terenzi, del bloque Despierta Chubut, que propone reformar las PASO y establecer obligatoriedad solo cuando exista competencia interna.

La propuesta del macrismo en el Senado está incorporada dentro del proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo en abril pasado, pero el de la legisladora patagónica es una alternativa que va en sintonía con la línea de Karina Milei, quien ya maneja la posibilidad de que eliminar las PASO no tendrá la aprobación del recinto y apuesta por una suspensión, tal como pasó en 2025, o la eliminación de la obligatoriedad de votar en las primarias, que están previstas para el domingo 8 de agosto de 2027. La idea original de la hermana del Presidente es atomizar al peronismo, quitarle la posibilidad de resolver sus peleas a través de una interna, y forzar a los aliados a ir detrás de una sola lista de derecha que confeccionarán entre ella y los Menem en cada territorio. Mientras que Javier Milei quiere ahorrarse el costo fiscal y evitar un adelantamiento de la campaña que le desestabilice la macro.

Entre varias modificaciones al sistema vigente, la Reforma Electoral endurece los requisitos para la creación de partidos políticos, con nuevas exigencias de afiliación, plazos estrictos y un control judicial permanente. Para constituir una fuerza será necesario alcanzar un mínimo de afiliaciones equivalente al 0,5% del padrón del distrito, con un tope establecido, de acuerdo a la información que recopila Parlamentario.

En el caso de los partidos nacionales, la iniciativa establece que deberán contar con presencia en al menos diez distritos y alcanzar un piso determinado de afiliaciones en todo el país. Además, fija reglas específicas para las elecciones internas obligatorias y establece mecanismos para regular las alianzas, confederaciones, fusiones y adhesiones entre fuerzas políticas.

La reforma electoral que busca el oficialismo también incorpora la Boleta Única de Papel (BUP) para todas las categorías electorales, con fotografías de los candidatos, con la posibilidad de votar por categoría y la opción de elegir una lista completa, que incorpora un casillero en blanco que permitirá realizar una única marca para votar al mismo partido en todas las opciones.

El proyecto, además, incorpora el régimen de Ficha Limpia, que impedirá postularse a personas condenadas por delitos dolosos cuando exista sentencia confirmada en segunda instancia, y un Registro Público de Ficha Limpia bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral y extiende la inhabilitación a cargos ejecutivos nacionales.

En tanto, el Gobierno busca que el Congreso apruebe que el financiamiento político tenga mayores controles mediante la obligación de utilizar una única recepción, la presentación de informes semanales sobre aportes privados durante las campañas, mayores restricciones para determinados donantes y regular la publicidad digital y en redes sociales, con un registro oficial de las cuentas de partidos y candidatos. El proyecto también establece que las campañas de los diferentes espacios comiencen 60 días antes de la elección y finalicen 48 horas antes, además de prohibir los actos de gobierno con fines electorales durante los 25 días previos.

Con respecto a los parlamentarios del Mercosur, la elección directa quedará suspendida, serán designados entre los diputados nacionales y no percibirán una remuneración adicional.

La Casa Rosada considera este debate como uno de los pilares de su agenda política y busca que el Congreso dé señales de avance antes del próximo viaje internacional del Presidente.

Presupuesto 2027: envío inminente y señales al mercado

El Gobierno afrontará una dificultosa negociación en el Congreso Nacional para aprobar el Presupuesto 2027, en un escenario atravesado por la campaña electoral de cara a los comicios del próximo año, en los que el presidente Javier Milei pondrá en juego su reelección.

El debate del Presupuesto se desarrollará mientras la campaña electoral ya comenzó a desplegarse tanto a nivel nacional como en las provincias, una situación que podría complicar las negociaciones del oficialismo con los gobernadores y los bloques dialoguistas, que comenzarán a priorizar sus propios intereses electorales.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno deberá girar este martes a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de gastos y recursos para 2027, tal como establece la Ley de Administración Financiera.

La iniciativa tendrá como ejes centrales el mantenimiento del equilibrio fiscal, la consolidación de la estabilidad macroeconómica y la continuidad del proceso de reducción de la inflación.

El presidente Javier Milei adelantará precisiones sobre el proyecto el próximo lunes a diputados y senadores en un encuentro que se realizará en la Casa Rosada.

En esa reunión también se brindarán detalles de la iniciativa destinada a endurecer las penas contra las empresas que operen en las Islas Malvinas sin autorización del Gobierno argentino.

Tras el envío del tercer presupuesto de su gestión -el oficialismo recién logró aprobar uno el año pasado, durante las sesiones extraordinarias- el Gobierno deberá iniciar una nueva ronda de negociaciones con los gobernadores y los bloques aliados para conseguir la sanción de la denominada “ley de leyes”.

La estrategia política comenzará a definirse en la Mesa Política que se reúne los martes, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Allí se establecerán los lineamientos que seguirá el oficialismo para negociar con los distintos bloques de la Cámara baja.

Las tratativas se desarrollarán en paralelo al debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Bertie Benegas Lynch, mientras que también tendrá un papel central el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Poroteo

El principal desafío para el Gobierno estará en reunir los 129 votos en la Cámara de Diputados para tener quórum, y aprobar el proyecto y, especialmente, para sostener los artículos centrales durante la votación en particular.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo cuenta con el respaldo de distintos bloques aliados con los que, además, busca construir una alianza electoral, entre ellos el PRO, la UCR, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires y Producción y Trabajo.

Sin embargo, esos respaldos no alcanzarían por sí solos para garantizar la aprobación del Presupuesto, por lo que el oficialismo necesitará sumar al menos una decena de votos adicionales en determinados tramos de la votación.

El problema para la Casa Rosada es que varios de los actuales aliados parlamentarios han comenzado a tomar distancia a medida que se acerquen las elecciones y los gobernadores empiecen a concentrarse en sus propias campañas.

Ese es el caso de los espacios de Argentina Federal, vinculados a los mandatarios de Misiones, Hugo Passalacqua; Salta, Gustavo Sáenz; y el espacio Independencia, que tiene como principal referencia al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo.

Esos sectores ya comenzaron a marcar diferencias con el oficialismo en debates sensibles, como los proyectos vinculados al endeudamiento y a la emergencia en discapacidad.

Esa tensión podría profundizarse cuando llegue el momento de discutir la distribución de recursos prevista en el Presupuesto 2027 y su impacto sobre las cuentas provinciales.

El escenario será todavía más complejo porque el Gobierno no parece dispuesto a flexibilizar los principales lineamientos que sostienen su programa económico, especialmente el equilibrio fiscal.

Detalles

El Gobierno Nacional realizó en julio un adelanto del Presupuesto 2027 ante la Cámara de Diputados, en el que anticipó un escenario de reducción de la inflación, recuperación del salario real y continuidad de la estabilidad macroeconómica durante el año electoral.

En un documento de 17 páginas, el ministro de Economía, Luis Caputo, cumplió con la obligación de presentar un adelanto de las principales variables del proyecto, que deberá ser enviado al Congreso el 15 de septiembre, según establece la Ley de Administración Financiera.

El documento sostiene que las proyecciones macroeconómicas para el período 2027-2029 contemplan “la continuidad del proceso de normalización y crecimiento de la economía argentina”, en un contexto caracterizado por la consolidación de la estabilidad macroeconómica, la reducción de la inflación y la recuperación de los principales agregados de la demanda.

El Ejecutivo prevé “una desaceleración significativa de la inflación”, que contribuiría a fortalecer la recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible de los hogares, además de mejorar las condiciones para las decisiones de consumo e inversión.

Respecto del crecimiento, el Gobierno estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) durante 2027 estará impulsado principalmente por una mejora de la inversión, que permitiría generar mejores condiciones para el desarrollo de proyectos productivos, junto con una recuperación del consumo privado y una contribución positiva del sector externo.

En materia laboral, el Ejecutivo proyectó que el mercado de trabajo continuará mostrando una evolución favorable, con una reducción de la tasa de desempleo y una generación de puestos de trabajo acompañando el crecimiento de la actividad económica.

También estimó que la pobreza y la indigencia continuarán descendiendo durante el período proyectado.

En cuanto a los recursos tributarios, el Gobierno calculó que entre 2027 y 2029 habrá “un leve incremento real anual de los recursos durante el trienio”, principalmente explicado por la evolución de la actividad económica y el crecimiento de las exportaciones.

Sin embargo, el documento también ratifica uno de los principales lineamientos económicos de la gestión: continuar reduciendo la presión sobre el sector privado.

Biocombustibles, reforma del BCRA y nueva Inocencia Fiscal

Esta semana, el Senado también se prepara para retomar el debate por la Ley de Biocombustibles, después de que su tratamiento se haya postergado el último jueves debido a la falta de acuerdo entre Libertad Avanza y los bloques dialoguistas.

Si bien debe ser oficializado, los funcionarios podrían retomar el tratamiento de esta ley el próximo jueves 17 de septiembre.

Según informaron fuentes a la agencia Noticias Argentinas, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, había logrado un principio de acuerdo con bloques dialoguistas para tratar el cambio en la norma, pero no pudo superar las distinciones sobre los beneficios que pierden las pymes de biodiesel denominadas “no integradas”.

El objetivo del oficialismo, en ese sentido, es superar estas diferencias e incorporar la reforma que impulsa la jefa de la bancada de La Libertad Avanza en la sesión de esta semana, cuando también se buscará convertir los proyectos de reforma del Banco Central y de Inocencia Fiscal II.

El proyecto propone modificar la Ley 27.640, vigente hasta 2030, para aumentar los porcentajes de corte obligatorio de combustibles de origen vegetal. El texto dictaminado establece llevar el corte de bioetanol en las naftas del 12% al 15% en el plazo de un año, distribuyéndose entre la producción a partir de caña de azúcar, la de maíz y un tramo sujeto a competencia.

Malvinas: sanciones, base naval y agenda internacional

El Poder Ejecutivo también enviará a Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que endurece sanciones a actividades vinculadas a Malvinas, incluyendo pesca y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental.

La iniciativa se complementa con el avance de la base naval integrada en Tierra del Fuego y con la reciente escalada diplomática tras declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, que se ofreció como mediador en un eventual conflicto.

El cierre de la semana: viaje a Bahía Blanca

El viernes, Milei viajará a Bahía Blanca para visitar el proyecto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la empresa Mega, integrado por YPF, Dow y Petrobras. Será su primera visita a la ciudad desde las inundaciones de 2025.