Crean una Bolsa de Empleo para vincular a jóvenes formados en bootcamps con empresas

Pasar de la capacitación al trabajo suele ser uno de los principales desafíos para los jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral. Con el objetivo de acortar esa distancia, Finnegans pondrá en marcha una Bolsa de Empleo destinada a vincular a jóvenes que completaron sus programas de formación con empresas y organizaciones que buscan incorporar talento.

La iniciativa será presentada el jueves 17 de septiembre, durante el Festival Finnegans 2026, y funcionará como un puente entre las empresas que acerquen sus búsquedas laborales y la Fundación Finnegans Impacto, que tendrá a su cargo la identificación de los perfiles certificados que puedan responder a cada necesidad.

La propuesta parte de la experiencia acumulada por los Bootcamps Crisalis, programas intensivos y remunerados destinados a jóvenes que terminaron la escuela secundaria. Desde hace ocho ediciones, Finnegans desarrolla estas capacitaciones con un cupo de 30 participantes por edición y con contenidos orientados a brindar conocimientos y herramientas para el mundo del trabajo.

Hasta el momento, 182 personas fueron becadas y 108 completaron el programa. De ese universo de egresados, el 58% ingresó a Finnegans, mientras que el 64% consiguió un empleo de calidad, ya sea en la empresa o en otras organizaciones.

Actualmente hay una edición de Bootcamp Crisalis en curso y está prevista una nueva convocatoria.

Un puente entre la formación y el empleo

La nueva Bolsa de Empleo busca aprovechar ese capital de formación y ampliar las posibilidades de inserción laboral más allá de las oportunidades que puedan surgir dentro de la propia compañía.

En una primera etapa, las búsquedas estarán vinculadas con tecnología, procesos y análisis funcional, aunque la iniciativa contempla sumar nuevos perfiles y especialidades a medida que se incorporen otros programas de capacitación.

El mecanismo será sencillo: las organizaciones acercarán sus búsquedas y la Fundación identificará entre los jóvenes formados aquellos perfiles que cuenten con las capacidades requeridas. De esta manera, la propuesta apunta a que la certificación obtenida durante los programas de formación pueda convertirse en una herramienta concreta para acceder a un empleo.

La Bolsa se suma a otras iniciativas que Finnegans Impacto desarrolla para ampliar las oportunidades educativas y laborales de jóvenes en distintos territorios. Entre ellas se encuentra +Oportunidades, un programa que trabaja junto con organizaciones sociales locales en alfabetización digital, habilidades para el trabajo y acompañamiento educativo.

Finnegans Impacto está liderado por Paula Cancela, gestora cultural con amplia trayectoria en el desarrollo de proyectos culturales. Desde Finnegans Impacto impulsa iniciativas que articulan arte, trabajo y tecnología, promoviendo procesos colectivos dentro y fuera de las organizaciones.

El programa comenzó en Concordia en 2023, en alianza con Fundación Volando Alto, y desde entonces participaron más de 90 jóvenes. En 2026, la iniciativa se extendió a la Ciudad de Buenos Aires, junto con Fundación Kaleidos a través de su programa Jakairá. Actualmente, +Oportunidades se desarrolla en ambas ciudades.

En esos programas también participan voluntarios de Finnegans, que colaboran en el diseño curricular, el dictado de clases, el seguimiento de los participantes y la medición de impacto.

La presentación

La Bolsa de Empleo será presentada el 17 de septiembre en el marco del Festival Finnegans 2026, durante un panel dedicado a debatir distintas perspectivas sobre la formación y la inserción laboral.

Participarán Martina Renzi, licenciada en Ciencias de la Comunicación y coordinadora de programas educativos de la Fundación Finnegans Impacto y Analista de Responsabilidad Social en Finnegans. También habrá un representante de una empresa cliente de Finnegans; una organización social aliada y jóvenes egresados de los bootcamps que ya atravesaron experiencias de inserción laboral.

La iniciativa busca así extender el alcance de los programas de formación: no solo preparar a los jóvenes para el mundo laboral, sino también generar mecanismos concretos para conectarlos con las empresas que necesitan incorporar nuevos talentos.

Finnegans es una empresa argentina de tecnología con 34 años de trayectoria, más de 300 empleados, 7.000 clientes y 70.000 usuarios diarios. Tiene presencia en 15 países y desarrolla soluciones de gestión adaptables, integradas e inteligentes.

Fundación Finnegans Impacto es el proyecto de compromiso de Finnegans y desarrolla iniciativas en educación, arte y cultura y comunidad. La Fundación acompaña con financiamiento, logística y formación a personas, proyectos e instituciones que trabajan por el desarrollo.