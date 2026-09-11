Milei decidió a favor de Mendoza en el conflicto con La Pampa por las regalías hidroeléctricas de la represa Los Nihuiles

La decisión del Gobierno nacional de otorgar a Mendoza el 100% de las regalías hidroeléctricas del complejo Los Nihuiles reactivó una disputa que lleva más de medio siglo entre las provincias cuyana y pampeana. El nuevo decreto —que deja sin efecto el esquema de reparto vigente desde 1973— no solo modifica el flujo de fondos, sino que reabre un debate político, jurídico y territorial que atraviesa generaciones.

La tensión entre ambas provincias se remonta a mediados del siglo XX, cuando la construcción del sistema hidroeléctrico sobre el río Atuel alteró el caudal que llegaba a La Pampa. Desde entonces, la provincia reclamó compensaciones y participación en las regalías generadas por Los Nihuiles, un complejo inaugurado en 1948 y ubicado íntegramente en territorio mendocino.

En 1973, el Decreto 1560 estableció un reparto equitativo del 50% para cada jurisdicción, criterio que Mendoza cuestionó durante décadas al sostener que la fuente de generación se encuentra dentro de sus límites.

Este viernes, el presidente Javier Milei derogó el decreto de 1973 el Decreto 1560/73, dictado el 26 de febrero de 1973 por el entonces gobierno militar, y formalizó la decisión en el Decreto 982/2026 publicado este viernes en el Boletín Oficial, que dispone que la totalidad de las regalías quede en manos de Mendoza, apoyándose en fallos de la Corte Suprema que vinculan el derecho a percibir regalías con la ubicación efectiva de la fuente hidroeléctrica, no con el recorrido del río.

En 1992, un Acuerdo Interjurisdiccional entre la Nación, Mendoza y La Pampa —homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación— reconoció la obligación de pagar las regalías a La Pampa “sin perjuicio de lo que pudieren establecer en un futuro normas jurídicas o fallos judiciales.”

Desde entonces, Mendoza reclamó la revocación del decreto de 1973 y la asignación del 100% de las regalías a su favor.

El Decreto 982/2026 señala que la derogación del Decreto 1560/73 responde a dos razones concurrentes: los fallos de la Corte Suprema de 2003 y 2009 (Fallos 326:3521 y 332:212), que convalidaron el criterio del Decreto 141/95 —que asocia el derecho a regalías a la ubicación de la fuente hidroeléctrica, no a la trayectoria del río—; y la convocatoria al proceso licitatorio del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles dispuesta por el Decreto 667/2026, que hizo urgente unificar el marco regulatorio antes del otorgamiento de la nueva concesión.

Entre los considerandos se apuntó que la Procuración del Tesoro de la Nación avaló la medida en dos oportunidades, señalando que “el Decreto N° 1560/73 debía ser sustituido y que el porcentaje al que alude el artículo 43 de la Ley N° 15.336 y sus modificaciones, en el caso del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, debía liquidarse, en lo sucesivo, íntegramente a la Provincia de Mendoza.”

El decreto rechaza formalmente el recurso de reconsideración que Mendoza había interpuesto contra el Decreto 1560/73, pero al mismo tiempo lo deja sin efecto a partir de hoy. La decisión tiene impacto en la distribución del 12% de las regalías que el artículo 43 de la Ley 15.336 establece sobre el importe de la energía vendida, que hasta hoy se repartía en partes iguales entre ambas provincias. La causa judicial “Mendoza, Provincia de c/ Estado Nacional” (CSJ 140/2022) tramitada ante la Corte Suprema continúa en sus efectos pasados.

El enojo de Ziliotto: “Mendoza nos robó un río y sus regalías”

Al conocerse el contenido del decreto presidencial, el gobernado de La Pampa, Sergio Ziliotto, mostró sin eufemismo su enojo en redes sociales: “No solo Mendoza nos robó un río. Ahora junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías. ¡No nos quedaremos quietos! El Río Atuel también es pampeano!!!”, posteó el mandatario.

Cornejo celebró la decisión del Gobierno

El gobernador Alfredo Cornejo celebró la medida como la recuperación de “lo que legítimamente le pertenece” a la provincia, mientras que su par pampeano, Sergio Ziliotto, denunció que la Nación y Mendoza “le roban un río” a La Pampa y anticipó nuevas acciones judiciales.

En un posteo en redes slciales, el mandatario provincial consideró que Mendoza “recupera lo que legítimamente le pertenece, el 100% de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles”.

De acuerdo a Cornejo, el Decreto 689/2026 “pone fin a un régimen injusto que durante más de 50 años repartió estos recursos con La Pampa y reconoce que, al encontrarse la fuente hidroeléctrica íntegramente en territorio mendocino, las regalías corresponden en su totalidad a nuestra provincia”.

“Es un logro histórico para Mendoza, fruto de una defensa firme y sostenida de nuestros recursos. Más regalías significan más inversión, más infraestructura y más desarrollo para todos los mendocinos”, concluyó el gobernador cuyano.

Regalías, deuda histórica y una licitación clave

El cambio normativo llega en un momento decisivo: el contrato de concesión del complejo está vencido y Nación impulsa una nueva licitación nacional e internacional. Para Mendoza, asegurar el 100% de las regalías es un paso estratégico para atraer inversiones y recuperar la capacidad de generación, hoy reducida a menos de un tercio por el deterioro de las usinas.

La provincia también mantiene un reclamo judicial por regalías mal liquidadas durante más de 50 años, una deuda que estima en unos $67.000 millones más intereses.

La Pampa: entre el reclamo histórico y la defensa del Atuel

Para La Pampa, la disputa no se limita a las regalías: es parte de una pelea mayor por el caudal del río Atuel, cuya merma afectó actividades productivas y ecosistemas locales. La provincia sostiene que la decisión profundiza un desequilibrio histórico y que el río es interprovincial, por lo que la compensación debe mantenerse.

Aunque el nuevo decreto considera agotada la instancia administrativa, La Pampa conserva la posibilidad de iniciar nuevas acciones judiciales en los próximos meses.

¿Qué viene ahora?

El conflicto por Los Nihuiles vuelve a escena con más fuerza que nunca. La redefinición del régimen de regalías, la licitación del complejo y los reclamos cruzados anticipan un escenario donde la Corte Suprema volverá a ser árbitro. Mientras tanto, Mendoza avanza con su plan energético y La Pampa insiste en que la disputa no está cerrada.

La pelea por el Atuel —y ahora por Los Nihuiles— confirma que, en la Argentina, los ríos no solo transportan agua, también arrastran historia, política y poder.