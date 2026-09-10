Tras confirmar un viaje a Londres, Milei lo suspendió en medio de las tensiones con el Reino Unido por Malvinas

El Gobierno había hecho circular que el presidente Javier Milei tenía previsto viajar al Reino Unido en octubre, en medio de la renovada tensión con Londres por la cuestión de las Islas Malvinas y las últimas medidas anunciadas por el Gobierno argentino en defensa del reclamo de soberanía. Pero fuentes oficiales señalaron después que suspendió el viaje.

El mandatario tenía agendada una visita a Londres para el próximo 21 de octubre, donde proyectaba brindar una charla en la Universidad de Oxford y mantener un encuentro con empresarios locales.

Si bien se había mencionado la posibilidad de realizar una Argentina Week, la administración libertaria no tiene previsto organizar ese evento en el Reino Unido sin la presencia del jefe de Estado, según había anunciado el vocero presidencial, Adrián Ravier.

Tampoco figuraban en la agenda reuniones con el primer ministro británico, Andy Burnham, ni con otros integrantes de su Gobierno.

La visita tenía especial relevancia por el endurecimiento del discurso de Milei en torno a Malvinas durante los últimos días. El Presidente reforzó el reclamo argentino de soberanía sobre las islas y calificó de “ilegítimo” al gobierno británico en el archipiélago.

En ese marco, el Poder Ejecutivo anunció el envío al Congreso de la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que apunta a sancionar a empresas y personas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina.

El Gobierno también avanzó con denuncias contra compañías involucradas en esas actividades y anunció la creación de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. Los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, tienen previsto viajar este viernes a la provincia para recorrer la zona.

“Desde el anuncio en cadena nacional, ya abrimos procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente la cuenca Malvinas sin nuestra autorización”, sostuvo Milei el miércoles.

La Casa Rosada también buscó capitalizar la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de revisar la cuestión y desplegó una ofensiva diplomática y política alrededor del reclamo argentino. Las iniciativas provocaron, a su vez, respuestas desde el Reino Unido.

Burnham aseguró que realizará una defensa “implacable” del deseo de los habitantes de las islas de “elegir ser británicos”. Por su parte, el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, consideró que las declaraciones de Milei están vinculadas más con la política interna argentina que con eventuales acciones concretas sobre el archipiélago.

Con información de la agencia NA