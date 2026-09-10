Milei reunirá a sus legisladores para anticiparles el Presupuesto 2027 y el proyecto de soberanía por Malvinas

El presidente Javier Milei convocó a diputados y senadores de La Libertad Avanza a un encuentro el próximo lunes en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada, justo en la previa del envío al Congreso del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional por Malvinas y el Presupuesto 2027.

La reunión, prevista para la tarde del lunes, busca “ordenar la estrategia legislativa” de cara a una semana que el oficialismo considera clave: ese mismo día ingresará a Diputados el proyecto de soberanía, y el miércoles 16 el Gobierno presentará en la Cámara baja el proyecto de Presupuesto 2027. Milei suele convocar a sus legisladores cuando el Congreso está por tratar normas prioritarias para la Casa Rosada, y en este caso el encuentro llega también en la víspera de que el Senado habilite en comisión, por instrucción de Patricia Bullrich, el debate por la reforma electoral, también prevista para el miércoles.

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que Milei adelantó tras la cadena nacional sobre Malvinas del 3 de septiembre, contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y un endurecimiento de las sanciones contra empresas que exploten recursos en las islas sin autorización argentina. La iniciativa amplía los alcances de la Ley 26.659 —la llamada “ley Pino Solanas”, de 2011, que ya prohibía la explotación de hidrocarburos sin permiso argentino— para sumar la pesca ilegal y otras actividades de explotación de recursos. La Cancillería ya denunció a 60 empresas vinculadas a operaciones petroleras no autorizadas en las islas, y Milei planteó que quienes “provean servicios a empresas vinculadas a la explotación ilegal de recursos” no podrán contratar con el Estado ni con privados. El texto ingresará por Diputados, donde el oficialismo cuenta con más apoyos y donde el titular de la cámara, Martín Menem, tendrá un rol central en la discusión inicial.

Tras la reunión con legisladores, Milei debe enviar al Congreso el Presupuesto 2027. A diferencia de lo ocurrido en los últimos dos años, en la Casa Rosada descartan que Milei lo presente en una especie de Asamblea Legislativa en el recinto de Diputados. Tampoco defenderá el proyecto el ministro Luis Caputo: en su lugar se espera la presencia en comisión del viceministro de Economía, José Luis Daza.

En el Presupuesto 2027 se prevé que el Gobierno mantena la regla de déficit cero. Sin embargo habría aumentos en las partidas de Defensa y Seguridad: una de las prioridades de Milei es avanzar ahora con la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, que está frenada desde el inicio de la gestión.

El formato del encuentro del lunes será similar al de citas anteriores: una charla conceptual sobre economía, estilo similar a las últimas“. El antecedente más reciente fue la reunión convocada para explicar los cambios en la carta orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II, que avanzan en el Senado.

Al encuentro del lunes asistirán, además de los legisladores libertarios, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; su segundo, Ignacio Devitt; el propio Menem, y el secretario de Prensa, Fabián Fernández. Según trascendió, después de la reunión la Casa Rosada organizó una cena en el local partidario de La Libertad Avanza bonaerense, en el barrio porteño de San Telmo; varios legisladores habrían cuestionado en privado el horario del convite, que se realizará al inicio de una semana cargada de actividad parlamentaria.