Endeudamiento y discapacidad: ganadores y perdedores de la sesión opositora

Los diputados de La Libertad Avanza ingresaron al recinto casi a la par que los del peronismo, este mediodía de miércoles. Fracasado el intento oficialista de boicotear la sesión, Martín Menem hizo lo único que podía hacer para evitar quedar expuesto ante la derrota: bajar a dar quórum con el resto de la oposición. Casi por unanimidad, los bloques opositores y oficialistas acordaron un cronograma de trabajo para dictaminar hacia fin de mes los proyectos de endeudamiento familiar y de emergencia en discapacidad. Solo los radicales mileístas se rehusaron a dar quórum.

El oficialismo intentó ponerle buena cara y fingir que todo había marchado de acuerdo al plan, pero era difícil tapar la derrota. Por primera vez en el año, la oposición había logrado imponerse en la Cámara de Diputados para avanzar con su propia agenda. La última vez había sido durante el debate del Presupuesto 2026, en diciembre, cuando la oposición volteó el capítulo que derogaba las leyes de discapacidad y de financiamiento universitario. Desde entonces, la agenda había sido controlada por Menem. Hasta ahora.

“Se les escapó la tortuga”, sonreía, eufórico, uno de los armadores opositores en la previa de la sesión, que consiguió quórum con facilidad. El emplazamiento de las comisiones para tratar la emergencia en discapacidad, que se dictaminará el 23 de septiembre, se aprobó por unanimidad. Los libertarios, incluso, jugaron a aplaudir con la oposición cuando el tablero mostró el resultado en verde (votos favorables). Lo mismo sucedió con el emplazamiento para tratar los 50 proyectos por endeudamiento, aunque con una salvedad: el santacruceño José Garrido, en soledad, votó en contra.

Quienes estaban enojados eran los radicales que comanda la mendocina Pamela Verasay, que quedaron en offside negándose a dar quórum para la sesión opositora. “¿Por qué nos exponen así? Hace dos semanas les dije que tenían que habilitar las comisiones, que el tema de discapacidad era delicado”, se quejó una espada radical que juega en tándem con el oficialismo.

A Menem le sucedió lo que otras veces: jugó al límite y, cuando vio que la presión sobre los aliados no surtía efecto, pegó el volantazo antes de estrellarse. Si habían perdido era cuestión de que no se notara.

En el Gobierno creyeron que los gobernadores de siempre –Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rolando Figueroa (Neuquén)– se plegarían a último momento a la estrategia oficialista. Les prometieron recursos y una solución para las personas con discapacidad, que denuncian que el Gobierno no está cumpliendo con la compensación a los prestadores que establece la ley. Pero los gobernadores, esta vez, no les creyeron. Y el Gobierno tuvo que aceptar que la oposición tendría su mayoría.

Para evitar quedar expuestos en la derrota, los libertarios se plegaron al quórum y festejaron acordar un mismo cronograma de trabajo con la oposición. Negaron que el Gobierno no estuviera cumpliendo con la ley de emergencia en discapacidad, pero, por lo bajo, se comprometieron a establecer un plan de pagos para normalizar la deuda con los prestadores. Prometieron, a su vez, incluir las disposiciones de la ley de emergencia de discapacidad, que vence este año, en el Presupuesto 2027. Ver para creer.

El triunfo opositor, sin embargo, arrastraba una incómoda nota al pie. Habían logrado llevar la agenda de los endeudados y las personas con discapacidad en Diputados luego de meses de intentos fallidos, sí. Pero a ninguno se le escapaba que la victoria tenía patas cortas: el oficialismo tenía mayoría en todas las comisiones emplazadas, por lo que, si querían, podían evitar que los proyectos se dictaminen.

Caso de los proyectos por tema endeudamiento, por ejemplo. Las comisiones emplazadas fueron la de Finanzas y la de Defensa al Consumidor. La de Presupuesto, en cambio, había quedado afuera: una estrategia opositora –que el oficialismo buscó apropiarse como propia– para no incluir ninguna iniciativa de alivio para los endeudados que arrastrara un costo fiscal (y, por lo tanto, pudiera ser impugnada por el presidente). En Finanzas y en Defensa del Consumidor, el oficialismo, junto al PRO y la UCR aliada, cuenta con 16 de los 31 integrantes.

Es decir, el oficialismo tiene la llave para definir si los proyectos mueren en las comisiones o no. Sin dictamen, la oposición necesita dos tercios para aprobar las leyes: un número imposible de conseguir.

“Cuándo empezamos no teníamos ninguna expectativa y hoy se sentaron y votaron. Hay que tener fe, quizá los convencemos”, deslizó, no muy convencida, una de las principales espadas de Unión por la Patria.

El peronismo era conciente de las limitaciones del triunfo opositor, pero prefirió disfrutar el momento. Tras el recambio legislativo, Menem se había hecho del control de la Cámara de Diputados y ellos, por primera vez en el año, le habían impuesto una mayoría. Las consecuencias de este giro se verían más adelante.

MCM/MC