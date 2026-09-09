Axel Kicillof lleva a Misiones su proyecto presidencial en el medio de la interna con Cristina

Axel Kicillof está decidido a ser la contracara de Javier Milei. Si el presidente vacía la cumbre de la UIA en el Día de la Industria, el gobernador bonaerense organiza un acto propio con empresarios en un parque industrial de Morón. Si Milei dice que el aumento del endeudamiento familiar es un problema entre privados, Kicillof denuncia a las billeteras virtuales por violar los derechos del consumidor. Y si Milei viaja a Misiones, en donde fue recibido con un tractorazo de productores yerbateros, Kicillof también viaja a Misiones y organiza una recorrida por una cooperativa yerbatera.

Este miércoles, el gobernador bonaerense desembarca en Posadas como parte de su gira por las provincias para construir una alternativa que le gane a Milei en 2027. En medio de la interna entre el gobernador misionero, Hugo Passalacqua, y su ex jefe político, el mandamás provincial Carlos Rovira, Kicillof visita Misiones arrastrando los coletazos del último capítulo de su propia interna con su ex jefa política. Es decir: el acto de Máximo Kirchner frente a San José 1111 a cuatro años del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner.

Allí, frente a la puerta del edificio donde CFK cumple prisión domiciliaria, la militancia camporista volvió a ensayar las estrofas de una canción contra Kicillof que la organización cristinista le dedicó por primera vez en el club Atenas, allá por 2024. “Cristina es la conducción, vamos a ver si se entiende”, cantó la militancia y, en respuesta a una vieja frase de Kicillof sobre “entonar nuevas canciones” y renovar al peronismo, remataron: “Y si querés otra canción, vení te presto la mía”.

El acto de Kirchner rompió la frágil tregua a la que se había llegado tras la cumbre peronista en el Hotel Emperador, donde Kirchner, Kicillof, Sergio Massa y los gobernadores peronistas se vieron cara a cara por primera vez en muchos años. La canción enfureció a Kicillof, quien está convencido de que el único objetivo de Cristina y de su hijo es desgastarlo para que llegue disminuido a las elecciones presidenciales del 2027. El cristinismo, en cambio, se hace el desentendido y acusa a Kicillof de victimizarse.

El resto del panperonismo, mientras tanto, observa la interna kirchnerista con incredulidad. La interna por la conducción del peronismo pasó a depender de qué canta cada agrupación en los actos partidarios.

En este escenario, y con un Kicillof que se niega a blanquear su candidatura presidencial antes del año que viene, el gobernador prefiere hablar de construir grandes coaliciones nacionales y fortalecer su presencia en el resto del país. Ya pasó por Córdoba, Tierra del Fuego, Chaco, Corrientes y La Pampa. Y ahora es el momento de Misiones.

La visita a Misiones fue organizada por el presidente del PJ local, Christian Humada, y por el propio Passalaqcua, con quien Kicillof mantiene una buena relación. Desde que Passalacqua rompió con Rovira, el peronismo se entusiasma con sumar al gobernador misionero, fiel aliado de Milei durante los primeros años de gobierno libertario, a un frente opositor más duro. Passalacqua comenzó a dar muestras de independencia de la estrategia legislativa del mileísmo, manifestando su rechazo a la ley de extranjerización de la tierra y, ahora, prometiendo dar quórum para la sesión opositora por la problemática del endeudamiento familiar.

Passalacqua y Kicillof firmarán convenios de colaboración entre Misiones y la Provincia de Buenos Aires en materia de desarrollo industrial. Una excusa para mostrarse juntos, sacarse una foto y enviar un mensaje al Gobierno, que viene de sufrir un tractorazo en su contra cuando viajó a Misiones el último viernes. El propio Milei desembarcó en Misiones –junto a Federico Sturzenegger, Luis Caputo, Martín Menem y Pablo Quirno– y fue recibido por una protesta de productores yerbateros, que denuncian una crisis en el sector.

Kicillof, por su parte, buscará capitalizar este malestar y se reunirá con la yerbatera “Cooperativa Las Tunas”. También recorrerá una fábrica agropecuaria y una escuela secundaria de la ciudad. El evento final será un gran acto en el PJ misionero, en el que se espera que haya mucha presencia de militancia peronista y sindical. Kicillof, sin decirlo, buscará mostrarse como presidenciable.

MCM/CRM