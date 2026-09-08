Tras los malos resultados de las pruebas PISA, el Gobierno afirma que sostendrá el ajuste en educación

Los malos resultados en las pruebas PISA para el país no impactarán en la política de ajuste educativo del Gobierno. Este martes el vocero presidencial, Adrián Ravier, insistió en conferencia de prensa que la Nación “no va a emitir moneda ni quiere déficit fiscal”, cuando se le consultó si habrá más partidas para educación.

El funcionario sostuvo el argumento que trazó temprano el Ministerio de Capital Humano con respecto a las evaluaciones en lengua y matemáticas en alumnos de todo el país: “Otros gobiernos hicieron las cosas mal”, planteó. Los resultados de PISA 2025 muestran un nuevo retroceso en Matemática, Lectura y Ciencia y quedó entre los sistemas educativos con peor desempeño de la región. Se produjo una caída peor que en 2022, el año de la pandemia. En Matemática, Argentina obtuvo 367 puntos, 11 menos que en 2022, y quedó 75° entre 91 países.

“Estamos tratando de cambiar en estos dos años y medio. Para este gobierno es una prioridad la educación”, dijo Ravier, pese a que en el Presupuesto 2026 se derogó la Ley de Financiamiento Educativo y las partidas específicas cayeron 47,7% con relación a 2023. Las prueba PISA analizaron los últimos tres años, aunque el Gobierno buscó pararse en otra visión sobre las evaluaciones: “Reflejan los aprendizajes acumulados tras 12 años de escolaridad”, planteó la cartera de Pettovello.

Ravier evitó dar precisiones sobre qué partidas serán asignadas en el Presupuesto 2027, que comenzará a discutirse en el ámbito de la Cámara de Diputados desde la semana que viene. “Es oportunidad para debatir los recursos”, dijo.

El vocero también chocó con la realidad universitaria: “No hubo recorte en materia de gastos a las universidades”, dijo el mismo día en que comenzó un nuevo paro porque el Gobierno no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario que tuvo doble sanción en el Congreso y hasta fallos favorables en la Justicia. “Hay un conflicto”, atinó a decir Ravier.

Y sobre el ajuste en Ciencia y Tecnología, insistió con la postura libertaria: “La ciencia no tiene que ser solo estatal, hay también privada”, aseguró.

MC