La inflación porteña se desaceleró al 1,7% en agosto y suma 21,5% en lo que va del año

La inflación de agosto en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) fue de 1,7 por ciento y acumuló un avance del 21,5% en los primeros ocho meses del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 33,3% en el octavo mes del año, 0,1 puntos porcentuales por encima de julio (33,2%).

La inflación en territorio porteño bajó en agosto 1,2 puntos porcentuales frente a julio (2,9%), retomando la senda de la desaceleración, que había quebrado el mes pasado, cuando se cortó con tres meses en baja que incluyeron en junio un IPC por debajo del 2% después de nueve meses.

Divisiones

Durante agosto la variación del IPCBA respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y Transporte, que en conjunto aportaron 1,16 p.p. al alza del Nivel General.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles promedió un incremento de 2,6%, contribuyendo con 0,53 p.p. a la variación mensual del IPCBA, debido a los ajustes en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres.

Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de 1,8%, con una incidencia de 0,32 p.p. en el Nivel General. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Frutas (12,5%), Pan y cereales (2,3%) y Leche, productos lácteos y huevos (1,6%).

Salud aumentó 1,9% e incidió 0,17 p.p., al impactar principalmente las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.

Transporte promedió un alza de 1,2%, con una incidencia de 0,14 p.p., como resultado de los incrementos en los boletos de colectivo urbano y de subte y en los valores de los automóviles. En sentido contrario, las caídas en los precios de los pasajes aéreos contribuyeron a quitarle presión a esta división.

El resto de las divisiones tuvo una incidencia positiva, aunque menor, en el Nivel General, con excepción de Prendas de vestir y calzado y Restaurantes y hoteles que registraron una variación negativa de 0,7% y 0,1%, respectivamente.

En términos interanuales, las divisiones Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte y Restaurantes y hoteles, fueron las principales responsables del incremento de los precios minoristas, explicando el 62,6% de la variación interanual del Nivel General.

Bienes y Servicios

Durante el mes agosto, los Bienes registraron una suba de 1,6%, por debajo de los Servicios que aumentaron 1,8%.

La dinámica mensual de los Bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente frutas, panificados y lácteos) y de los artículos para el cuidado personal. En sentido contrario, las caídas en los valores de las prendas de vestir contribuyeron a quitarle presión a esta agrupación. En tanto, el comportamiento de los Servicios reflejó principalmente los aumentos en los gastos comunes por la vivienda y en los precios de los restaurantes, bares y casas de comida. Le siguieron en importancia, las alzas en los valores de los alquileres, en las cuotas de la medicina prepaga y en las remuneraciones del servicio doméstico. Las variaciones negativas en las tarifas del alojamiento en hoteles y en los precios de los paquetes turísticos y de los pasajes aéreos, aminoraron el incremento de esta agrupación.

Así, en los primeros ocho meses del año los Bienes acumularon una suba de 17,2% y los Servicios de 24,0%. En términos interanuales, ambas agrupaciones se aceleraron hasta: 28,5% i.a. en el caso de los Bienes (+0,2 p.p. respecto del mes previo) y 36,2% i.a. en el caso de los Servicios (+0,1 p.p.).