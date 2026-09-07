Milei se reúne con una multinacional de data centers que tiene accionistas chinos

La agenda oficial de la Presidencia incluyó para este lunes al mediodía una reunión entre Javier Milei y “autoridades de la empresa multinacional DayOne Data”. El comunicado no precisó qué funcionarios de la compañía participarán ni cuál es el objeto del encuentro, en línea con la escueta información que también acompañó la cita de la tarde con ejecutivos de Tesla, de Elon Musk, por inversiones en litio y baterías. Ninguna de las dos audiencias fue acompañada de anuncios de inversión.

Pero un dato llama la atención de DayOne, una empresa de infraestructura digital que diseña, construye y opera centros de datos de gran escala para clientes como proveedores de nube e inteligencia artificial: entre sus accionistas aparece un gigante chino. El encuentro de Milei con los representantes de la firma ocurre a poco de la ofensiva del embajador de Estados Unidos en el país, Peter Lamelas, contra la china Huawei, que brindaría servicios de tecnología en comunidades aleadañas a Vaca Muerta. La disputa generó incluso una respuesta de la embajada china en el país.

Sin información oficial, la reunión de Milei con DayOne parecería enmarcarse en la política del Gobierno de atraer inversiones para la instalación de centros de datos. Para eso el oficialismo impulsa en el Senado el super-RIGI, cuyo tratamiento está trabado por el reclamos de los alidos para que se aumenten la cuota de compra nacional.

Accionistas chinos

DayOne nació en 2022 como la unidad internacional de GDS Holdings, el mayor operador de centros de datos de China, bajo el nombre GDS International. Recién el 1° de enero de 2025 se relanzó como compañía “independiente”, con sede en Singapur y directorio propio, tras cerrar una ronda de financiamiento Serie B de US$1.200 millones con fondos como SoftBank Vision Fund, Coatue Management y Citadel (Ken Griffin). Desde entonces, GDS fue reduciendo su participación accionaria sin desprenderse de ella del todo: en enero de 2026 le vendió a la propia DayOne US$385 millones en acciones —con los que recuperó cerca del 95% de lo invertido originalmente, a un múltiplo de casi 6,5 veces, según un propio comunicado— y bajó su tenencia de aproximadamente 24% a 19,9% del capital tras el cierre de la Serie C de DayOne en abril de 2026.

GDS reconoció que la posición que conservaba seguía valiendo más de 2.200 millones de dólares, un porcentaje por detrás de Coatue Management y Hillhouse Investment como mayores accionistas. GDS describe hoy su tenencia como una “minority equity interest” en una plataforma que define como “Singapore-headquartered” y cuyo directorio es de origen occidental. La compañía opera centros de datos en Singapur, Malasia, Indonesia, Hong Kong, Tokio, Finlandia y España.

El encuentro llega en medio de una fuerte embestida diplomática de la embajada de Estados Unidos. Peter Lamelas advirtió el 13 de agosto, durante el AmCham Energy Forum, que “China exige a sus empresas que le den al Estado cualquier dato que pase por su tecnología” y cuestionó por qué Huawei —prohibida en territorio estadounidense— opera en Argentina, en referencia a las negociaciones entre la cooperativa neuquina CALF y la firma china para instalar un centro de datos que amplíe servicios en Vaca Muerta.

Según reconoció el propio Lamelas, la embajada llegó a advertir a directivos de CALF sobre eventuales restricciones de visa si avanzaban con Huawei. El 22 de agosto redobló la apuesta al hablar de “riesgos de espionaje”, lo que motivó una respuesta de la embajada china, que acusó a Washington de “arrogancia” y de violar la soberanía argentina, y llevó a un sector del peronismo a citar a Lamelas al Congreso por presunta injerencia.