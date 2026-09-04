¿Qué pasa con la tarjeta SUBE?: ya van tres días con problemas de carga y crece la preocupación de los usuarios

Los problemas para cargar y acreditar saldo en la tarjeta SUBE continúan este viernes, en una jornada clave para el transporte público por el regreso a casa de miles de trabajadores antes del comienzo del fin de semana.

Las primeras dificultades comenzaron a registrarse el miércoles y, tres días después, las intermitencias todavía persisten. Los inconvenientes afectan principalmente a usuarios que realizan cargas electrónicas y posteriormente intentan acreditarlas en sus tarjetas.

Desde SUBE explicaron que la situación se debe a “fallas en las redes de conectividad, externas a SUBE”, que pueden afectar de manera intermitente el funcionamiento de algunos de sus canales y aplicaciones.

“Nos encontramos monitoreando la situación para asegurar su pronta resolución”, señalaron desde el sistema en una comunicación oficial. Hasta el momento, no se informó cuándo quedará completamente normalizado el servicio.

El inconveniente cobra mayor importancia durante este viernes, cuando aumenta el movimiento de pasajeros que utilizan colectivos, trenes y subtes para regresar a sus hogares después de la jornada laboral y comenzar el fin de semana.

La principal dificultad aparece cuando una persona realiza una carga mediante una billetera virtual, home banking o una aplicación, pero luego no consigue acreditar ese dinero en la tarjeta física. También pueden registrarse intermitencias en otros canales vinculados al sistema.

Qué alternativas hay para viajar si falla la SUBE

En los colectivos que cuentan con pagos abiertos, los pasajeros pueden abonar el boleto sin necesidad de utilizar la tarjeta SUBE física. Entre las opciones disponibles se encuentran las tarjetas de débito, crédito y prepagas contactless Visa y Mastercard.

También es posible pagar con celulares o relojes inteligentes con tecnología NFC que tengan asociada una tarjeta bancaria compatible, además de utilizar códigos QR mediante las aplicaciones habilitadas para este sistema.

Para las recargas electrónicas que hayan quedado pendientes, los mecanismos habituales de acreditación incluyen la app SUBE en teléfonos Android con NFC, las Terminales Automáticas SUBE y Carga a Bordo en colectivos habilitados. Sin embargo, estos canales también pueden verse afectados mientras continúen las intermitencias.

Las alternativas de pago directo permiten resolver el viaje en los servicios donde están habilitadas, pero no sirven para acreditar una recarga pendiente en la tarjeta SUBE.

Por eso, ante un viernes de intenso movimiento en el transporte público, la continuidad de las fallas genera preocupación entre los pasajeros que dependen de la tarjeta para viajar, mientras se espera que el sistema vuelva a funcionar con normalidad.

Con información de la agencia EFE