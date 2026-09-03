La Corte Suprema dejó firme la condena a ocho años de prisión contra Sergio Urribarri y podría volver a quedar detenido

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a ocho años de prisión contra el ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, en una causa por el direccionamiento de contrataciones de publicidad oficial. Con la sentencia firme, el ex mandatario podría volver a quedar detenido para cumplir la pena.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa de Urribarri, por lo que quedó firme la sentencia que, además de los ocho años de prisión, establece la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Urribarri había sido condenado el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. En el mismo proceso fueron condenados el ex ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador, ambos a seis años de prisión.

Según la investigación, Urribarri direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial con fines particulares y las maniobras beneficiaron a Aguilera, señalado como responsable de un esquema de testaferros y cartelización destinado a captar fondos de la pauta oficial en vía pública.

La acusación comprendió cinco hechos principales. Entre ellos, el otorgamiento de pauta estatal a la empresa Global Means antes de que tuviera existencia efectiva; el manejo durante cinco años del negocio de cartelería oficial a través de las firmas Tep SRL y Next SRL; y la denominada megacausa del “Sueño Entrerriano”.

También fueron investigados la instalación de un parador en Mar del Plata, que tuvo un costo de $14 millones de entonces, y el pago a la productora Nelly Entertainment para la difusión de tres spots vinculados formalmente con la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014.

El fallo de primera instancia fue confirmado en 2023 por el Tribunal de Casación de Entre Ríos. Luego, el Superior Tribunal de Justicia provincial rechazó los recursos de las defensas y el expediente llegó a la Corte Suprema, que ahora cerró la instancia extraordinaria al desestimar la presentación de Urribarri.

El ex gobernador ya había estado detenido durante 50 días luego de que, en noviembre de 2024, la Casación provincial ordenara su prisión preventiva ante el riesgo de fuga. Sin embargo, esa medida fue revocada en enero de 2025 por la Sala de feria del Superior Tribunal de Justicia entrerriano.

Con la condena firme, la situación procesal del ex mandatario vuelve a quedar en el centro de la escena, ya que deberá definirse la ejecución de la pena de ocho años de prisión. Urribarri, por lo tanto, podría volver a ser detenido para comenzar a cumplir la condena.

El dirigente peronista gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015. Posteriormente fue legislador provincial y en 2020 asumió como embajador argentino en Israel, cargo al que renunció en 2022, luego de conocerse la condena en su contra.

Con información de la agencia NA