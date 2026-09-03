El vicepresidente de EE.UU. JD Vance dice que está haciendo “la obra de Dios”: “Si eso lleva al fin de los tiempos, OK”

JD Vance afirmó que está “haciendo toda la obra de Dios que puede” y que no le importa “si eso conduce al fin de los tiempos”, que, según él, “se avecina”.

El vicepresidente de EE.UU. hizo estas declaraciones durante una entrevista en un pódcast el lunes con Bryce Crawford, un presentador evangélico de 22 años con más de un millón de seguidores en YouTube y videos con titulares sensacionalistas como “Predicando el Evangelio en el barrio más peligroso de Chicago” y “Debatiendo con un pastor 'gay”.

Al hablar sobre la idea profética cristiana de que el mundo tal y como lo conoce la humanidad llegará a su fin algún día, Vance dijo: “¿Creo que estamos en el fin de los tiempos? No lo sé”.

“Aunque me fascina el tema, creo que centrarse demasiado en eso puede ser muy perjudicial”, afirmó, y añadió que si su trabajo “conduce al fin de los tiempos, OK; y si eso nos lleva a construir un mundo mejor que prospere y sobreviva durante mucho tiempo después de que” él “ya no esté, eso también es estupendo”.

“No me sorprendería que el Anticristo esté entre nosotros”

Vance, que publicó a principios de este verano unas memorias espirituales sobre su conversión al catolicismo, dijo: “Creo que hay que intentar adoptar una actitud del tipo: el fin de los tiempos puede que se acerque, de hecho se está acercando; solo es cuestión de si llegará dentro de miles de años o dentro de unos meses”.

“Creo que hay cosas en el mundo que hacen que no me sorprendería que el Anticristo estuviera entre nosotros”, añadió.

Vance se refirió a la inteligencia artificial, poniendo como ejemplo a un conocido suyo que utiliza la IA como consejero matrimonial, algo que describió como “algo satánico”. “Cuando se separa por completo al ser humano del elemento social para el que Dios nos creó… eso es muy malo”, dijo.

En respuesta a una pregunta sobre si alguna vez había estado en una sala que fuera “espiritualmente oscura”, Vance dijo que había “estado en reuniones con líderes mundiales en las que se debatían diversos temas, y alguien decía algo o hacía una observación”, y él “percibía cierta oscuridad en ello”.

“Eso hace saltar todas las alarmas espirituales de mi cuerpo”, añadió.

Vance también defendió la polémica representación que Donald Trump hizo de sí mismo como Jesús en una foto generada por IA —posteriormente eliminada— que el presidente publicó a principios de este año –“me molestó”, dijo Crawford–.

“El presidente no pretendía ofender a nadie. Obviamente, ama a los cristianos… ¿Pretendía Donald Trump publicar un meme de sí mismo como Dios? No. El presidente tiene buen sentido del humor. No pretendía burlarse de Dios ni imitarlo. Simplemente, él no es así”, dijo Vance, añadiendo que Trump es “un tipo que da palmadas en la espalda” y “un poco bromista”.

Tras la indignación de sus seguidores cristianos, Trump borró la foto e insistió: “Se suponía que era yo como médico haciendo que la gente se sintiera mejor”.