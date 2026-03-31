El vicepresidente de EE.UU. dice que los extraterrestres son “demonios” y asegura estar “obsesionado” con los ovnis

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que cree que los extraterrestres son “demonios”. Mientras continúa la guerra en Irán, los precios del combustible y los alimentos se disparan y el caos persiste en los aeropuertos estadounidenses debido al cierre parcial del gobierno, Vance apareció en el pódcast conservador Benny Show, publicado el pasado sábado, para prometer que dedicará tiempo a investigar lo que él llama su “obsesión” con los ovnis y los visitantes extraterrestres.

Johnson, que presenta su programa como un lugar para obtener “una visión incisiva y entre bastidores del conflicto global por la libertad”, se preguntó si Vance, que se mantuvo notablemente callado sobre la guerra de Donald Trump en Medio Oriente a la que se dice que se opone, revisó alguno de los archivos sobre objetos voladores no identificados, conocidos actualmente como 'fenómenos anómalos no identificados' (UAP, en inglés), que el presidente prometió publicar.

“En realidad no”, respondió Vance, mostrando mucho más entusiasmo que ante cualquier pregunta anterior sobre los ataques militares estadounidenses e israelíes contra Irán. “No pude dedicarle suficiente tiempo, pero lo haré. Créame, estoy obsesionado con esto”.

Según se reveló además, la obsesión del vicepresidente, que es muy religioso, se extiende a la cuestión de la existencia de seres extraplanetarios y al lugar que podrían ocupar en un debate más amplio sobre la religión.

“No creo que sean extraterrestres, creo que son demonios, pero ese es un debate más largo”, dijo en el pódcast.

Johnson le pidió que se explayara. “Bueno, mirá, creo que los seres celestiales que vuelan por ahí y hacen cosas raras a la gente... Creo que el deseo de describir todo lo celestial, todo lo sobrenatural, es describirlo como extraterrestres”, dijo Vance. “Todas las grandes religiones del mundo, incluido el cristianismo, en el que yo creo, comprendieron que existen cosas extrañas y difíciles de explicar. Y cuando oigo hablar de algún fenómeno extranatural, recurro a la comprensión cristiana de que hay mucho bien, pero también hay maldad”.

“Creo que uno de los grandes engaños del diablo es convencer a la gente de que nunca existió”, agregó.

Trump y Obama

Las reflexiones de Vance y su promesa de “llegar al fondo del asunto” llegan después de que tanto Trump como su predecesor, Barack Obama, se expusieran al escrutinio público sobre lo que sabían acerca de los UAP.

Obama se vio obligado a hacer una aclaración apresurada el mes pasado después de haber declarado inicialmente que los extraterrestres son “reales” en el pódcast estadounidense con Brian Tyler Cohen. En un comunicado publicado horas después en las redes sociales, el expresidente insistió en que simplemente estaba tratando de “mantener el espíritu” del interrogatorio rápido, y que si los extraterrestres fueran reales, “no vio ninguna prueba durante” su presidencia.

Como era de esperar, Trump intervino, anunciando en su plataforma Truth Social que había dado instrucciones a varias agencias para “iniciar el proceso de identificación y publicación de archivos gubernamentales relacionados con la vida alienígena y extraterrestre... y cualquier otra información relacionada con estos asuntos sumamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes”.

A principios de este mes, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de EE.UU. registró los dominios web alien.gov y aliens.gov, añadiéndolos al registro oficial de páginas web del Gobierno y desatando una nueva ronda de especulaciones sobre qué sabe realmente el gobierno, si es que sabe algo.

“Estamos trabajando en eso”, respondió Vance cuando Johnson le preguntó si el Gobierno realmente iba a publicar todos sus archivos.