En plena interna peronista, Kicillof recibió reclamos por la situación judicial de CFK y la militancia respondió con “Axel presidente”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llevó adelante la clase inaugural del curso de Formación Política, en un evento marcado por la tensión interna con los sectores del kirchnerismo duro como La Cámpora.

Al comienzo del discurso del mandatario provincial, un joven se levantó entre el público y le reclamó a Axel Kicillof que pida por la situación de Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria. Además, esta persona desplegó un cartel con la leyenda “Cristina libre”.

En ese momento los seguidores del gobernador reaccionaron gritando “Axel presidente” y, entre sonrisas, el mandatario provincial respondió que, para eso, se debe “transformar a la Justicia y también a nuestro país”.

Y señaló que es “lo que están haciendo hoy en una nueva gestión del PJ bonaerense”, que ahora él encabeza, a lo que el público aludió con silbidos al titular anterior, Máximo Kirchner: “Está bien compañeros”, esbozó Kicillof para mermar la relación tensa que está instalada hace meses.

En compañía del intendente de La Plata y secretario del Instituto de Capacitación Política (IPC), Julio Alak; miembros del PJ Bonaerense; mandatarios municipales; exfuncionarios, y ministros del actual gabinete bonaerense, Kicillof remarcó la “diversidad geográfica y partidaria” de este programa de 16 clases.

“Hay un dato que tiene que ver con al cantidad de inscriptos y la diversidad geografica, partidaria y pluralismo en lo que hace en orientación política y a sus edades. Yo fui docente pero nunca di una clase inaugural para 18.000 personas. No es solo un tema admministrativo o cuantitativo es una señal política muy profunda que haya tanto interés y compromiso”, aseguró el gobernador.

“Lo que tenemos que hacer hoy, en este inicio del curso, es poner un marco y alguno interrogantes. No sólo es acertado, sino imprescindible que se comprenda la realidad y enfocarnos en un proceso de transformación en la educación. Para ello, debemos empezar por la situación económica del mundo, como dijo Perón”, expresó.

También habló de la famosa “teoría del derrame”, que es en la que basa su plan económico la presidencia de Javier Milei, llevada adelante por el ministro de Economía, Luis Caputo, y que el mandatario provincial sostiene que siempre fracasó: “Me sale decir cascada, pero bueno...” añadió irónicamente contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Con información de Noticias Argentinas

JIB