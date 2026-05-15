Entre acusaciones de lawfare y corrupción, el Senado aprobó la continuidad de Carlos Mahiques en Casación

El Senado aprobó este jueves la prórroga del juez Carlos “Coco” Mahiques al frente de la vocalía séptima de la Cámara Federal de Casación Penal, en una sesión atravesada por fuertes cruces políticos y acusaciones cruzadas entre el oficialismo y el kirchnerismo. El pliego obtuvo 58 votos afirmativos y 11 negativos, lo que le permitirá al magistrado continuar en el cargo por cinco años más pese a alcanzar en noviembre próximo el límite constitucional de 75 años para ejercer funciones judiciales.

La continuidad de Mahiques había sido impulsada por el Poder Ejecutivo a comienzos de febrero, antes de la asunción de su hijo, Juan Bautista Mahiques, como ministro de Justicia. La Constitución Nacional establece que los jueces federales pueden seguir en funciones luego de los 75 años únicamente mediante un nuevo nombramiento con acuerdo del Senado.

La votación dejó expuesta una división dentro del interbloque peronista. Entre quienes rechazaron el pliego estuvieron Eduardo “Wado” de Pedro, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner, José Mayans y Martín Soria, mientras que otros referentes del espacio, como Juan Manzur, Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Marcelo Lewandowski, acompañaron la designación.

Durante el debate, el kirchnerismo cuestionó duramente la continuidad del magistrado y puso el foco en su traslado a la Cámara de Casación durante el gobierno de Mauricio Macri. Martín Soria sostuvo que Mahiques “no reúne las condiciones éticas, constitucionales ni jurídicas” para seguir en el cargo y lo acusó de formar parte de una estructura judicial alineada con intereses políticos y económicos.

El senador rionegrino también recordó el viaje a Lago Escondido que involucró a jueces, funcionarios y empresarios de medios, y señaló que ese episodio “expuso el funcionamiento del blindaje judicial”. En la audiencia pública previa, Mahiques había defendido aquel viaje y aseguró que se trató de “un viaje de amigos camaradas” y no de una actividad oficial.

Desde el oficialismo salieron a respaldar al magistrado y defendieron la legalidad de su traslado. La senadora libertaria Nadia Márquez remarcó que el movimiento se concretó en 2018 bajo las normas vigentes de entonces y recordó que el fallo de la Corte Suprema en el caso “Bertuzzi”, utilizado como argumento por la oposición, fue posterior. Además, rechazó que el vínculo familiar con el ministro de Justicia fuera motivo para impedir su continuidad.

La defensa más encendida llegó por parte de Patricia Bullrich, quien cruzó al jefe del bloque Popular, José Mayans, luego de que este denunciara una supuesta “justicia a la carta” y vinculara a Mahiques con el lawfare contra Cristina Kirchner. La ministra acusó al kirchnerismo de atacar al juez por haber intervenido en causas de corrupción contra exfuncionarios del peronismo y aseguró que “no fue Mahiques el que se robó Vialidad, sino quienes hoy lo cuestionan”.

El debate terminó convertido en una nueva disputa política sobre el funcionamiento del Poder Judicial y la relación entre la justicia federal y la dirigencia política. Mientras el oficialismo defendió la continuidad de Mahiques como una decisión institucional para evitar vacantes en la Cámara de Casación, el kirchnerismo denunció una avanzada para consolidar una estructura judicial afín al Gobierno y a sectores de poder.

Con información de medios

JIB