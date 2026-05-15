El Gobierno publicó los pliegos para privatizar el 90% de las acciones de AySA: quiénes son los interesados

El Gobierno publicó este viernes los pliegos de la licitación de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la misma como había indicado el ministro de Economía, Luis Caputo.

El funcionario había señalado el jueves que hoy “se publicarán en el Boletín Oficial (BO) los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional”.

Esta es una de las ocho empresas que el Gobierno prevé privatizar en el marco de la reglamentación de la Ley Bases. Además de AySA, figuran Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

El plan del Gobierno es vender al menos el 51% de las acciones a un “operador estratégico” y que el resto salga a la Bolsa. La empresa que resulte ganadora de la compulsa pública se regirá por el nuevo contrato de concesión, aprobado a fines de abril.

Entre los interesados para adquirir la mayoría de la empresa figuran Edison Energía (la familia Neuss junto a los dueños de Havanna y Newsan), Mauricio Filiberti (dueño de Transclor), el Grupo Roggio y las firmas brasileñas Sabesp y Río+Saneamiento.

El 10% restante quedará en manos de los trabajadores.

El contrato de concesión fija la prestación del servicio por un plazo de 30 años, con posibilidad de que se prorrogue por 10 años más, para la provisión de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del Conurbano bonaerense. Los distritos de la provincia de Buenos Aires en los que tendrá injerencia son Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Qué dice la resolución

En la Resolución 704/2026 firmada por Caputo y publicada este viernes en el Boletín Oficial, se autoriza el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0003-LPU26 para la venta de la totalidad de las acciones del Estado en AySA, representativas del 90% del capital social.

“Autorízase el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0003-LPU26, sin base, para la venta a un (1) Operador Estratégico de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado Nacional en Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA SA), representativa del noventa por ciento (90%) del paquete accionario de la compañía, en los términos del inciso 2) del artículo 17 de la ley 23.696 y sus modificatorias, y de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del decreto 494 del 22 de julio de 2025”, indicó el informe.

Asimismo, añadió: “Hágase saber que la licitación pública objeto de la presente resolución será llevada a cabo a través de la plataforma CONTRAT.AR conforme lo dispuesto por el decreto 416 del 17 de junio de 2025. Apruébase el Pliego Único de Bases y Condiciones que forma parte integrante de la presente resolución, el que podrá ser descargado en el portal CONTRAT.AR (https://contratar.gob.ar/)”.

“A través de dicho portal los interesados podrán acceder a la documentación relevante para el procedimiento de selección en trámite. Sin perjuicio de la información allí disponible, quedará a cargo exclusivo de los interesados en el presente procedimiento toda investigación y análisis diligente al respecto. El Estado Nacional no admitirá ningún tipo de reclamo referente al contenido del portal ni al desconocimiento de la documentación disponible en él”, agregó.

En tanto, señaló: “El llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0003-LPU26 será publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el sitio web del Banco Mundial denominado ‘DGMARKET’, en ambos casos por el término de diez (10) días hábiles; y en los sitios web del Ministerio de Economía y de AySA SA, en los que figurará el link por el cual se podrá acceder a la licitación publicada en la plataforma CONTRAT.AR. Ello con un plazo de no menos de cuarenta y cinco (45) días corridos de antelación a la fecha de vencimiento del plazo establecido para la presentación de ofertas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5°, 6° y 7° del anexo I del decreto 695 del 2 de agosto de 2024, que comenzará a computarse vencido el plazo de publicación dispuesto en el presente artículo”.

“Establécense las siguientes pautas respecto del llamado autorizado por el artículo 1° de la presente medida:

a) Consultas al Pliego Único de Bases y Condiciones. Lugar y dirección: Las consultas deberán efectuarse a través de la plataforma CONTRAT.AR.

b) Plazo y horario para la realización de consultas al Pliego Único de Bases y Condiciones: hasta el 12/08/2026 a las 10:00.

c) Plazo y horario para la presentación de las ofertas: hasta el 27/08/2026 a las 09:59.

d) Lugar y dirección para la presentación de las ofertas: las ofertas se deberán presentar a través de la plataforma CONTRAT.AR utilizando el formulario electrónico que corresponda.

e) Acto de Apertura. Lugar y dirección: la apertura de ofertas se efectuará por acto público a través de la plataforma CONTRAT.AR. En forma electrónica y automática se generará el acta de apertura de ofertas correspondiente.

f) Plazo y horario del acto de apertura de la Etapa N° 1: 27/08/2026, 10:00“.

Con información de agencias.