Día Internacional de las Familias: ¿por qué se celebra el 15 de mayo?

El Día Internacional de las Familias se conmemora cada 15 de mayo, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de las familias y su rol en el desarrollo social, educativo y emocional de las personas.

La jornada busca poner el foco en los desafíos que atraviesan las familias en distintos contextos y promover políticas que favorezcan su bienestar. Aspectos como el acceso a la educación, la salud, la igualdad de oportunidades y la conciliación entre la vida laboral y familiar suelen formar parte de las discusiones impulsadas en torno a esta fecha.

A lo largo del tiempo, la idea de familia fue cambiando y ampliándose para reflejar distintas realidades y formas de organización. Hoy se reconoce la diversidad de estructuras familiares, entendiendo que cada una cumple un papel fundamental como espacio de cuidado, contención y construcción de vínculos.

El Día Internacional de las Familias también invita a reflexionar sobre la importancia del acompañamiento, el respeto y la comunicación dentro del entorno familiar. Las relaciones construidas en estos espacios tienen un impacto significativo en el desarrollo de niños, adolescentes y adultos.

Cada 15 de mayo, la jornada se presenta como una oportunidad para valorar los vínculos cotidianos y reconocer el papel que las familias desempeñan en la construcción de comunidades más solidarias y conectadas.

NB